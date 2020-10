Bergen

Das Projekt „ Mehrgenerationenhaus“ der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) im Bergener Stadtteil Rotensee wird in den Planungen der Stadt beziehungsweise in deren Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung keine Rolle mehr spielen. Das ist das Ergebnis der Abstimmung zu einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion.

Damit ist das Projekt in Bergen gestorben, wie der fürs Projekt zuständige Enrico Scharsach sagt. Denn ohne das Bekenntnis der Stadt zum Projekt und der damit wegfallenden finanziellen Unterstützung von 10 000 Euro könne die Awo das Projekt nicht stemmen. Schließlich würden damit auch die Fördergelder in Höhe von jährlich 40 000 Euro vom Bund wegfallen.

Trotz der Konflikte zwischen Stadt und Awo : Projekt sollte fortgeführt werden

Das Projekt hat in Verbindung mit dem Nachbarschaftszentrum (NBZ) in den Händen der Awo gelegen. Das NBZ ist ein Programm gewesen, das von der Stadt gefördert wurde. Von dieser Fördersumme ist das Projekt mit den 10 000 Euro kofinanziert worden. Mittlerweile hat die Stadt Bergen aber die Verträge mit dem bisherigen Träger des Nachbarschaftszentrums, der Awo, gekündigt und neu ausgeschrieben. Das Rennen hat der Internationale Bund (IB) gemacht.

Die Awo hingegen hat das Projekt „ Mehrgenerationenhaus“ fortführen wollen, hat unter anderem in Stadtvertreterin Kristine Kasten ( SPD) auch eine Befürworterin dieses sozialen Projektes gefunden. Auf der Stadtvertretersitzung am Mittwochabend rührt sie noch einmal kräftig die Werbetrommel. „Es ist nicht nur ein Projekt für den Stadtteil Rotensee. Es ist ein Projekt für die ganze Stadt Bergen auf Rügen“, betont sie.

Bund hätte Projekt mit insgesamt 320 000 Euro gefördert

Für Bergen sei es wichtig, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. „Es ist ein weites Feld, dieses Mehrgenerationenhaus mit Leben zu füllen“, sagt sie. Sie erinnert an die Beratungen zum sogenannten Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, bei dem das Projekt „ Mehrgenerationenhaus“ erarbeitet worden ist und viele gute Vorschläge eingebracht worden sind in Sachen „Zusammenleben in Bergen“. Die Ideen von einst sollten genutzt werden, um die Entwicklung in Bergen voranzutreiben. Finanzielle Unterstützung gebe es dafür auch vom Bund – immerhin für acht Jahre in Höhe von insgesamt 320 000 Euro.

Mit Stadtpräsidentin Kerstin Kassner, Peter Wendekamm (beide Linke) und unter anderem den Mitgliedern der CDU-Fraktion hat Kristine Kasten weitere Befürworter für dieses Projekt gefunden. „Jedes soziale Projekt, was Bergen sich leisten kann, sollte sich die Stadt leisten wollen und müssen“, meint beispielsweise Sandra Köster. Wendekamm dagegen findet es, gelinde gesagt, traurig, dass die Stadt 10 000 Euro für das einmalige Konzert von Beatrice Egli zur Verfügung stellt, nicht aber für das soziale Projekt „ Mehrgenerationenhaus“ ausgeben möchte.

Bergener Bündnis strebt städtische, betreiberunabhängige Begegnungsstätte an

Sämtliche mahnenden Worte brachten nichts. Letztlich haben bei einer Stimmenthaltung 12 der anwesenden Volksvertreter für, 12 gegen den Antrag von Kristine Kasten gestimmt. Ihr Votum gegen die Unterstützung des Projektes haben unter anderem auch die Mitglieder des Bergener Bündnisses (BB) abgegeben. Dr. Uwe Bühlow, BB-Fraktionsvorsitender: „Uns war es wichtig, eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Es gibt in dieser Stadt ein umfangreiches Angebot von verschiedenen Trägern. Das ist notwendig, denn das Sozialleben ist ein sehr komplexes Problem. Die Frage, die wir uns aber gestellt haben: ’Was könnte man mit den 80 000 Euro machen, wenn man sie nicht in das Mehrgenerationenhaus steckt?’ Es wäre möglich, das favorisieren wir, davon Infrastruktur in Form von städtischem Eigentum zu schaffen. Dort können verschiedene Akteure sich treffen, austauschen, neue Projekte entwickeln – unabhängig von Betreibern.“

Thomas Naulin ( AfD ): „Priorität sollten endlich mal unsere Jugendlichen bekommen.“

Die AfD-Fraktion dagegen ist der Meinung, dass es bereits mehr als genug soziale Projekte in diesem Bereich in Bergen und auch speziell in Rotensee gibt. Thomas Naulin: „Priorität sollten endlich mal unsere Jugendlichen bekommen, die nach wie vor keinen Jugendklub haben. Hierfür liegt ein Beschluss vor, dafür sollten wir uns stattdessen einsetzen. Hier sind auch die Gelder sinnvoll eingesetzt. Außerdem kritisieren wir, wie über Steuergelder gesprochen wird. Da wird so getan, als wären 10 000 Euro nicht der Rede wert. Und da sagen wir: Doch! Denn über acht Jahre sind das 80 000 Euro und damit kann eine tolle Ausstattung für den Jugendklub angeschafft werden, die wahrscheinlich für weitere Jahre nutzbar ist.“

Bürgermeisterin begrüßt Entscheidung

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke begrüßt die Entscheidung des Gremiums. „Aus Sicht der Stadt ist es eine gute Entscheidung. Eine Begegnungsstätte sollte immer das Ziel haben, Leute zusammenzubringen und nicht zu polarisieren“, sagt sie. Und nicht zuletzt gebe es mit dem IB in Bergen einen Träger, der seine Kernaufgaben unter anderem bei der Hilfe zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Familie und Pflege sehe, auch zum selbstbestimmten Leben im Alter und sich auch dem demografischen Wandel widme.

Ehrenamtliche hat Entscheidung hart getroffen

Enrico Scharsach bedauert die Entscheidung. Grundsätzlich sei er positiv gestimmt gewesen. „Ich hatte die Hoffnung damit verbunden, dass eine positive Entscheidung der Stadtvertretung auch das Verhältnis zwischen Awo und Stadt befriedet“, sagt er. Zwischen 60 und 110 Ehrenamtlichen hätten sich in dem Projekt engagiert. „Viele von ihnen hat die Entscheidung besonders hart getroffen“, sagt er einen Tag später. Seitens der Awo wolle man nun versuchen, einige Ehrenamtliche in anderen Projekten „unterzubringen“. Und auch einige kleine Angebote für die Öffentlichkeit, wie beispielsweise das Stadtteilkino, seien geplant. „Grundsätzlich aber wird es nicht mehr den Umfang an Angeboten geben“, informiert er.

