Bergen

Von wo sollen künftig die Feuerwehrleute aus Bergen starten, wenn sie zum Einsatz müssen? Noch sind sie im Gebäude in der Stralsunder Straße untergebracht. Die Bedingungen dort sind schlecht, deshalb ist die Stadt seit 2012 auf der Suche nach einem geeigneten Standort für einen Neubau.

Gefunden wurde dieser in der Stralsunder Chaussee, Ecke Ringstraße. Doch in der Nachbarschaft stemmt man sich gegen dieses Projekt. Die Bürgerinitiative „Feuerwehr ja – Standort nein“ gründete sich und schlug Alternativen vor. „Insgesamt sind es neun mögliche Standorte. Wir hätten auch 15 anbieten können, haben uns aber auf die konzentriert, die auch reell infrage kommen können“, sagt Mitbegründer Henning Dost.

Über eine Unterschriftenliste hat die Initiative erreichen können, dass sich die Kommunalpolitiker ernsthaft mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen müssen. Zusammen mit der Wehrführung haben sie im gemeinsamen Verkehrs- und Bauausschuss beraten, inwieweit ein Kompromiss gefunden werden kann.

Die Aussagen von Wehrführer André Muswieck haben hohes Gewicht bei dieser Entscheidung. Denn sein Team muss mit diesem Standort im besten Fall die nächsten 50 Jahre auskommen. Sie sind es, die schnell zum Gerätehaus fahren müssen, wenn sie gerufen werden.

Grenze liegt bei 17 Minuten

„Bei den Schutzzielen ist definiert, dass nach mindestens zehn Minuten eine Gruppe abfahrbereit am Gerätehaus sein muss“, sagt der Wehrführer. Als Feuerwehrmann hat er die Reanimierungsgrenze von 17 Minuten im Blick, die dabei zu beachten gilt. „Es ist also die Zeit nach einem Brandausbruch, in der ein gesunder junger Mensch noch reanimiert werden kann.“ In dieser Zeit muss der Brand entdeckt und gemeldet sein, zudem die Feuerwehrleute alarmiert, die anschließend zum Gerätehaus und anschließend zum Brandobjekt fahren müssen. „Das alles in 17 Minuten. Was nützt es mir, wenn ich schon allein mit dem Auto fünf Minuten brauche, um zum Gerätehaus zu kommen“, so André Muswieck.

Deshalb betrachtet er die angebotenen Alternativen kritisch. Ein Vorschlag ist die Fläche hinter der Straßenmeisterei im Tilzower Weg. Die liegt aus seiner Sicht nicht zentral genug, die Kameraden verlören zu viel Zeit, bis sie am Gerätehaus einträfen. „Außerdem würde es zusätzlich den Verkehr im Tilzower Weg belasten.“

Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) hat zudem Bedenken, dass dort eine enge Gasse auf das Grundstück führt und schon allein deshalb die Feuerwehr-Unfallkasse diesem Vorschlag nicht zustimmen wird. „Hier haben wir keine zwei Spuren. Abfahrende Einsatzfahrzeuge und ankommende Autos würden sich hier begegnen und sich behindern.“

Bäume müssten gefällt werden

Zwei Vorschläge beschäftigen sich mit der Fläche an der Nerztierfarm an den B 196. Das größte Problem für den Wehrführer: Da die Eichenstraße nicht bis zur B 196 führt, müssten die Feuerwehrleute über den Tilzower Weg zum Gerätehaus fahren und den gleichen Weg wieder zurück. Beim anderen Vorschlag direkt neben der Total-Tankstelle müssten aus seiner Sicht viele Bäume gefällt werden, was aus Sicht des Landeswaldgesetzes MV ein Problem darstellte.

Auf der gegenüberliegenden Seite wurde eine Fläche an der Kreuzung Stralsunder Chaussee/Ruschwitzstraße vorgeschlagen. Hier hatte die Stadt ein Argument gegen diese Fläche. „Der Rotenseepark ist seinerzeit für die Verbesserung in diesem Stadtteil gefördert worden. Das heißt, der Park muss erhalten bleiben. Rotensee hat auch nur diese Fläche als Naherholung für die Einwohner“, so Anja Ratzke.

Anfahrtsweg zu lang

Auch eine Fläche, die sich einige hundert Meter weiter nördlich, bevor die Ruschwitzstraße in die Feldstraße übergeht, befindet, ist Teil der Alternativ-Überlegungen. „Ich bin schon entsetzt über diesen Vorschlag. Seit geraumer Zeit versucht man uns zu sagen, wie absurd es ist, in der Stralsunder Chaussee ein Gerätehaus zu bauen, und hier sollen wir es direkt neben einem Pflegeheim errichten. Das ist mit sozial engagierten Menschen wie uns nicht vereinbar“, sagt André Muswieck. Außerdem sei hier die Straße für die großen Fahrzeuge zu eng.

André Muswieck, Wehrführer Feuerwehr Bergen Quelle: privat

Weitere Alternativen befinden sich im Norden der Stadt. Einmal Ecke Nonnenseestraße/Ringstraße und eine weitere Fläche hinter der Firma Estra. Hier sei laut Feuerwehr definitiv der lange Anfahrtsweg über die Ringstraße das größte Problem. „Wenn die Kameraden zum Gerätehaus fahren, haben sie kein Wegerecht. Dazu ist zu bedenken, dass die Rot-Phasen an den Ampeln meist 90 Sekunden betragen“, sagt er. Hinter Estra befände sich außerdem eine Sukzessionsfläche. Diese wird sich selbst überlassen, hier dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden.

„Wort dezentral ist ein Totschlagargument“

Auch bei den anderen Vorschlägen seien die Voraussetzungen nicht gegeben. Entweder die Standorte sind zu weit weg, man müsste Eingriffe in die Natur vornehmen oder die Infrastruktur sei nicht gegeben. Damit wurden alle Alternativen abgelehnt.

Kritik kam aus den Reihen einiger Kommunalpolitiker, die Alternativvorschläge seien viel zu schnell abgearbeitet und nicht ausgewogen genug bewertet worden. Der Wunsch bestand, dass von diesen Vorschlägen zumindest ein bis zwei in die engere Auswahl kommen und diese dann mit dem Standort in der Stralsunder Chaussee verglichen werden.

„Das Wort dezentral ist ein Totschlagargument. Damit können alle Vorschläge, die vorliegen, vom Tisch gefegt werden. Wenn wir ernsthaft über Alternativen nachdenken wollen, müssen wir schauen, wie dezentral man gehen kann – ohne viel negative Auswirkungen zu haben“, sagte zum Beispiel Alexander Henning (Bergener Bündnis). Die Stadtvertreter beraten über diese Standorte in ihrer nächsten Sitzung am 23. Februar.

Von Mathias Otto