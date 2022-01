Am 8. Mai wird in Bergen auf der Insel Rügen entweder ein neuer Bürgermeister gewählt, oder die bisherige Amtsinhaberin behält ihren Posten. Bisher tauchten einige Namen auf, die auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen möchten. Wer lehnt eine Kandidatur ab, wer wirft seinen Hut in den Ring?