Bergen auf Rügen: Wohnungsgesellschaft investiert mehr als fünf Millionen Euro in Modernisierung

Rund ein Drittel der Bergener Bevölkerung lebt in den 2344 Wohnungen der Bergener Wohnungsgesellschaft (BeWo). Während sich die meisten davon in den beiden bereits bestehenden Wohngebieten Bergen-Süd und Rotensee befinden, konnten in diesem Sommer erstmals Mieter in von der BeWo in Eigenregie gebaute Häuser einziehen. Die drei freistehenden Mehrfamilienhäuser in der Bahnhofstraße 37 verändern zugleich den Mix im Angebot der BeWo. Dem Motto „Besser Wohnen“ folgend liegen die Wohnungen mit Mieten von zwölf Euro je Quadratmeter im für Bergener Verhältnisse eher gehobenen Segment.

Der Markt dafür war gleichwohl vorhanden und alle 31 Zwei- und Dreiraumwohnungen sind nebst Balkon oder Terrasse sowie Stellplatz in der Tiefgarage bereits vermietet. Neben den ehemaligen Stadtpräsidenten Manfred Kendziora und Eike Bunge zog auch das aktuelle Parlamentsoberhaupt, Rügens ehemalige Landrätin und heutige Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner ein. „Die Wohnungen bieten keinen Luxus, bedeuten aber eine solide Wohnqualität“, sagt sie. Zudem gebe es eine nette Nachbarschaft, mit der man sich zum Klönen im begrünten Innenhof treffen könne. „Das ganze Areal hat durch die Bebauung sehr gewonnen. Das war vorher ja eine Brache“, lobt Kassner.

Drei Mehrfamilienhäuser baute die BeWo in der Bahnhofstraße 37. Quelle: Uwe Driest

„Wir wollen nach und nach individuelle Grundrisslösungen, große Balkone, Aufzüge, moderne Wärmedämmverbundsysteme und ansprechende Gestaltungen des Wohnumfeldes umsetzen“, sagt BeWo-Geschäftsführer Ralf Großmann. „Damit wollen wir lebendige und zukunftsfähige Strukturen für unsere Mieter schaffen und zudem unseren städtebaulichen Beitrag leisten.“ Zugleich werde aber dort saniert, wo dies geboten sei. „Nachdem es in Bergen-Süd zuletzt mehrere Rohrbrüche gegeben hatte, haben wir dort im Frühjahr eine Strangsanierung vorgenommen und dabei auch 55 Bäder im Wilhelm-Pieck-Ring saniert.“ Der Stadtteil entstand bereits in den 1960er Jahren. Zudem habe das sehr harte, kalkhaltige Wasser die in den 90er Jahren erstellten Kunststoffleitungen ermüdet. Nun will Großmann Schritt für Schritt eine neue Sanierungswelle umsetzen. Als nächstes kommt die Hermann-Matern-Straße an die Reihe.

Neue Bücherzelle bietet Stoff für Leseratten

Auch der zwanzig Jahre jüngere Stadtteil Rotensee soll in den kommenden Jahren modernisiert und umgebaut werden. Ab Mitte kommenden Jahres beginnen Baumaßnahmen in der Kurt-Barthel-Straße. Die Häuser erhalten dann neue Elektro-, Gegensprech- und Briefkastenanlagen. „Dabei werden Mieter vorübergehend ausziehen müssen. Unsere Wohnungsverwaltung wird aber Ausweichwohnungen bereitstellen und beim Aus- und Wiedereinzug unterstützen“, kündigt Großmann an.

Weil der Geschäftsführer auch das Wohnumfeld freundlich gestalten möchte, ließ er in Zusammenarbeit mit dem Medieninformationszentrum (MIZ) sowie dem Internationalen Bund (IB) eine „Bücherzelle“ an der Störtebeker Straße 34 errichten. Dafür wurde eine alte Telefonzelle in den BeWo-Farben grün und blau lackiert und mit Regalen ausgestattet. Der IB betreibt das um die Ecke gelegene Stadtteil- und Begegnungszentrum (SBZ) und betreut nun auch die Zelle. „Wir wollen der Tendenz zur Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen und fördern deswegen den Büchertausch nach dem Prinzip ‚gib eins, nimm eins‘“, sagt IB-Sprecher Martin Pollmann. Die Zelle sei schnell durch Anwohner mit Romanen, Kinderbüchern, Krimis oder Kochbüchern gefüllt worden und werde auch weiterhin gut angenommen.

Fortschritte nach Wechsel in der Geschäftsführung

„Es ist schon erstaunlich, was mit dem Wechsel des Geschäftsführers alles möglich wurde“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke. Tatsächlich hatte Ralf Großmann die Position erst Mitte vergangenen Jahres übernommen, nachdem seinem Vorgänger durch die Bürgermeisterin gekündigt worden war. So verdreifachte er auch die Zahl der Auszubildenden in dem städtischen Wohnungsunternehmen. Hatte bis dahin alle drei Jahre ein Azubi seine Ausbildung angetreten, sind es heute jedes Jahr einer, so dass immer drei zur Zeit da sind. Wenn es die Personalsituation zulässt, werden die anschließend auch übernommen, so wie zuletzt Tamme Vollbrecht. Den Azubis bietet das Unternehmen dabei Wohnungen mit kostenfreiem WLAN an.

Bergener Wohnungsgesellschaft 2344 Wohnungen besitzt die BeWo und versorgt damit rund ein Drittel der Bergener Bevölkerung mit Wohnraum. Etwa 5,5 Millionen Euro investiert die BEWO jährlich in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Wohnungen. Seine Wurzeln hat das städtische Wohnungsunternehmen in der Kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV) Bergen, die 1958 gegründet wurde. 1975 entstand daraus der VEB Gebäudewirtschaft Bergen.

„Ich bin stolz auf das Erreichte und freue mich für die Mieter über installierte Aufzüge und die damit einhergehende Steigerung der Wohnqualität“, sagt Anja Ratzke. Die BeWo investiere jährlich etwa 5,5 Millionen Euro in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Wohnungen. „Wir versuchen derzeit, Fördermittel für den Sozialen Wohnungsbau zu akquirieren. Auch wollen wir die Parkplatzsituation verbessern und unseren Mietern nach Möglichkeit künftig feste Parkplätze zuordnen“, so die Bürgermeisterin.

Von Uwe Driest