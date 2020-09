Bergen

Alles war seitens der Stadt und Stadtvertretung Bergen geplant: Im Oktober sollte es ein großes Festwochenende geben – anlässlich der 30 Jahre deutscher Einheit und der 30-jährigen Partnerschaft mit der Stadt Oldenburg. Seit ein paar Wochen steht nun fest: Das Festwochenende muss ausfallen. Coronabedingt, wie Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) erklärt.

„Meinem Oldenburger Kollegen Jörg Saba und mir ist die Entscheidung alles andere als leichtgefallen, da wir uns sehr auf ein Wiedersehen und die Festveranstaltung gefreut haben. Uns ist daran gelegen, nicht nur Politik und Verwaltung zusammenzubringen, sondern vor allem die Bürger. So waren zum Beispiel Treffen mit verschiedenen Vereinen und dem Kinder- und Jugendbeirat geplant. Es sollte ein großes Bühnenprogramm und auch Podiumsdiskussionen mit Akteuren beider Städte der letzten 30 Jahre stattfinden“, erläutert sie. Dies solle nun im kommenden Jahr nachgeholt werden, hat die Verwaltungschefin jüngst mitgeteilt.

Bürger und Stadtvertreter ergreifen die Initiative

Die CDU-Fraktion der Stadtvertretung wollte sich damit nicht zufrieden geben und hat mit einer Tischvorlage bei der Hauptausschusssitzung im August versucht, dieses Thema zur Diskussion zu bringen, ist jedoch damit gescheitert.

Kurzerhand entschloss man sich, in Eigenregie etwas auf die Beine zu stellen. Und fand Mitstreiter. Rund 15 Frauen und Männer zählt das Organisationsteam, das nun am 3. Oktober zu einem Bürgertreffen zwischen Oldenburgern und Bergenern einlädt, wie Stadtvertreter Raik Knüppel (fraktionslos) informiert. Er wirkt im Organisationsteam mit. „Unsere Städtepartnerschaft mit Oldenburg ist etwas Besonderes. Deshalb finden wir es richtig und wichtig, in diesem Jahr dieses Jubiläum zu feiern – natürlich unter Einhaltung aller Corona-Bestimmungen“, erklärt er.

Andrea Köster, CDU-Stadtvertreterin und Ratzkes Vorgängerin, pflichtet ihm bei. „Deutsch-deutsche Städtepartnerschaften, die auch aktiv gelebt werden, gibt es nicht allzu viele in der Bundesrepublik. Umso mehr ist es uns ein Bedürfnis, die unsere mit den Oldenburgern auch im Jubiläumsjahr zu feiern“, begründet sie.

Gegenseitige Besuche haben jahrzehntelange Tradition

Die Partnerschaft zur holsteinischen Stadt ist die älteste Verbindung der Inselhauptstadt zu einer anderen Kommune. Seit dem 11. März 1990 besiegelt eine entsprechende Urkunde die Partnerschaft – wie auch ein Gedenkstein in der oberen Marktstraße, der im April 1990 gesetzt worden ist. Bereits im April des gleichen Jahres wurde der Gedenkstein in der oberen Marktstraße gesetzt.

Seit Jahrzehnten sei es Tradition, sich gegenseitig am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, zu besuchen. „Man führte Gespräche, unternahm etwas gemeinsam und feierte den Tag, der das Leben in Holstein und auf der Insel Rügen so nachhaltig veränderte“, erzählt Andrea Köster. Diese Tradition wollen Bergener Bürger nun auch in diesem Jahr fortsetzen – unter dem Motto: „30 Jahre Einheit – 30 Jahre Freundschaft“.

Bergener sind eingeladen zu Unterhaltung am Nachmittag und Ostrock am Abend

„Wir erwarten über das Wochenende um den 3. Oktober rund 30 Gäste aus Oldenburg. Darunter sind Stadtvertreter, Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter von Vereinen und Institutionen“, berichtet Raik Knüppel. Doch dieses Fest solle nicht nur für geladene Gäste sein. Wenngleich diese auch ein Extra-Programm geboten bekommen, wie beispielsweise einen kleinen Empfang im Hotel „Kaufmannshof Hermerschmidt“, eine Stadtrundfahrt mit einer elektrischen Wegebahn, die Besichtigung des Ernst-Moritz-Arndt-Turmes und den Rodelwettbewerb „ Bergen fährt mit den Oldenburgern Schlitten“ am Rugard.

Das Team der Waldbühne wird am Nachmittag bereits um 14 Uhr mit einem bunten Programm für Jung und Alt aufwarten. Clown Maxxx beispielsweise sorgt für Unterhaltung der jungen Gäste. Höhepunkt des Abends wird dann das Konzert der Gruppe Berluc sein, die mit Ostrock ordentlich einheizt.

„Alle Angebote der Waldbühne – auch das Konzert am Abend – sind kostenlos“, berichtet Knüppel. Finanziert haben die Organisatoren dieses Treffen hauptsächlich mit Spendengeldern.

