Die Vorplanung für den „Neubau eines Sportschwimmbades in Bergen“ ist durch. Auf ihrer Sitzung am Mittwochabend ebneten die Stadtvertreter mehrheitlich in namentlicher Abstimmung den Weg zur europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen.

Gegen diesen Beschluss votierten lediglich Eike Bunge (CDU-Fraktionsvorsitzender), Kristine Kasten (SPD-Fraktionsvorsitzende), Andrea Köster ( CDU) und Sandra Köster ( CDU). Matthias Ewert ( CDU) enthielt sich der Stimme.

Energiesparkonzept

Rolf Böker und Eshref Bajrami vom Hamburger Architektur-Büro Geising + Böker hatten dem Bergener Gremium basierend auf ihrem Gutachten detailliert erläutert, wie das Schwimmbad einmal aussehen könnte, wo es stehen würde, welche räumliche Aufteilung zu erwarten ist und wie man sich den zeitlichen Ablauf vorstelle. Bei den veranschlagten Kosten liegen die Planer in der Summe ähnlich wie im Gutachten. Somit wird von einem Netto-Wert in Höhe von rund 9,6 Millionen Euro ausgegangen.

Als Standort wird die Freifläche in Rotensee an der Ruschwitzstraße zwischen DRK-Pflegeheim und Wohnbebauung an der Rotenseestraße empfohlen. Die Angebote sollen modernsten Standards entsprechen. Dr. Thomas Hirsch, SPD-Fraktion, erkundigte sich nach einem Energiesparkonzept. Eshref Bajrami versicherte, dass Energiesparmöglichkeiten berücksichtigt würden, diese sich aber immer den geforderten Standards unterwerfen müssten. „Energie sparen – ja, aber eine gewisse Energie muss natürlich in solch ein Bad rein“, sagte Bajrami. „Es steht auch die Frage, ob sich der Kostenaufwand am Ende rechnet.“

„Betreiber fehlt“

Eike Bunge betonte zwar, dass die CDU-Fraktion keineswegs gegen ein Schwimmbad sei und dessen Notwendigkeit einsehe, plädierte aber dafür, die Vorplanung zuerst in die Fachausschüsse zu verweisen, bevor die Stadtvertreter darüber beschließen würden. Außerdem: „Gibt es einen Betreiber für das Bad? Ich bezweifele nämlich, dass dafür überhaupt jemand zu finden ist.“ Das Betreibermodell mit der Bergener Wohnungsgesellschaft (Bewo) halte er für untauglich.

Bürgermeisterin Anja Ratzke versicherte, dass die Bewo in „gesunder finanzieller Lage“ sei und man für die Betreibung des Objektes eine Tochterfirma gründen würde. Bunge konterte, dass auch er die Bewo-Zahlen kenne, dabei aber zu einer völlig anderen Auffassung als die Bürgermeisterin komme. Auch gehöre die Betreibung eines Schwimmbades nicht zum Kerngeschäft einer Wohnungsgesellschaft.

Badespezialisten

„Ich halte es parlamentarisch auch für äußerst fragwürdig, dass über die Vorplanung als Tischvorlage beschlossen werden soll“, sagte Bunge weiter. „Ich würde in den Ausschüssen gern noch mit unseren sachkundigen Einwohnern sprechen. Sie sollten in das parlamentarische Verfahren mit eingebunden werden.“ Bauamtsleiter Rainer Starke lehnte das Ansinnen ab. „Sachkundige Einwohner sind wichtig“, sagte er. „Aber sind sie jetzt alle auf einmal Badespezialisten?“

Die Sozialdemokratin Kristine Kasten hakte aber noch einmal ein und mahnte, dass der Beschluss „von allen parlamentarischen Gremien gefasst“ werden sollte. „Das Projekt Schwimmhalle verschafft der Stadt zwar Chancen, birgt aber auch Risiken, denn ich glaube nicht, dass es in den nächsten Monaten bei den 9,6 Millionen Euro Baukosten bleiben wird.“ Eshref Bajrami versicherte darauf hin: „Wenn das Zeitfenster eingehalten wird, kann ich zu den veranschlagten Zahlen stehen.“

Zeitschiene für den Schwimmbadbau Die Ausschreibung der Planungsleistungen könnte im März 2020 beendet werden. Im April würde sich die Auftragsvergabe anschließen. Für Entwurf und Bauantrag wird ein Zeitfenster bis August veranschlagt. Die Ausführungsplanung könnte bis Dezember abgeschlossen sein. Vorausgesetzt, dass alles ohne Komplikationen abläuft, sei nach einer entsprechenden Ausschreibung mit einem Baustart im März 2021 zu rechnen. Sowas dauert laut Architekturbüro 14 bis 16 Monate. Eine Fertigstellung im Juni 2022 sei damit möglich.

Mehrheit dafür

Peter Wendekamm von den Linken bekannte sich im Namen seiner Fraktion zu dem Schwimmbad. „Wir sollten das jetzt nicht auf die lange Bank schieben“, sagte er. Thomas Naulin von der AfD pflichtete ihm bei: „Der Beschluss sollte nicht in die Ausschüsse verwiesen werden.“ Und Carmen Kannengießer vom Bergener Bündnis, die wegen der Abwesenheit von Kerstin Kassner (Linke) diesmal die Sitzung leitete, befand, dass das Thema bereits in der Stadtvertretung und in der Öffentlichkeit ausreichend diskutiert worden sei.

Von Jens-Uwe Berndt