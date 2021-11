Bergen auf Rügen hält an Weihnachtsmarkt fest

Bergen

Auch in Bergen wird es Stand jetzt in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben, und zwar am zweiten Adventswochenende vom 3. bis 5. Dezember. Aber nicht auf dem Klosterhof und nicht mit Liveauftritten zwischen Glühweinstand und Schafsgehege. So viel kann Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) schon jetzt sagen. „Der Weihnachtsmarkt wird anders als die anderen Male. Das liegt aber nicht an unseren Vorbereitungen, sondern daran, dass es kein Bühnenprogramm geben wird. Es wird auch nicht möglich sein, den Markt so zu stellen, wie wir ihn kennen“, sagt sie.

Deshalb käme der Platz neben der Marienkirche nicht infrage. Die einzelnen Stände oder Buden müssten laut Vorgabe und nach aktuellem Stand vier Meter voneinander entfernt stehen. Das heißt, er wird sich durch die Stadt ziehen. Dazu gehört auch diese Neuerung: An diesem Wochenende wird es eine Laufspur für Fußgänger geben, also im Einbahnstraßensystem die Stadt rauf und wieder runter. Der Markt wird zudem von einem Wachschutz begleitet, der dafür sorgen soll, dass sich die Besucher an diese Regel halten.

Die angekündigte Eislaufbahn wird hingegen nicht aufgebaut werden. „Wir haben dafür kein verbindliches Angebot erhalten und konnten die Bahn daher nicht einplanen“, erklärt die Bürgermeisterin. Das dafür bereitgestellte Geld werde nun für eine Kinder-Eisenbahn und ein Karussell verwendet.

