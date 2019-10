Bürgermeisterin wirbt für neuen Stolz auf Bergen

Bergen

Geld soll fließen. Das hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG zugesagt. Geld für die Sportschwimmhalle, Geld für beim Rathaus angesiedelte Stellen für das Marketing. „Eine oder sogar zwei Stellen würde ich mit meinem Ministerium finanzieren“, sagte er im Februar bei einem Pressegespräch. „Das sind 30 000 beziehungsweise 60 000 Euro.“ Im kommenden Jahr könnte das tatsächlich Wirklichkeit werden. „2020 soll diese Stelle geschaffen werden“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Denn eine von mir bei der Wirtschaftsgesellschaft Vorpommern in Auftrag gegebene Analyse hat als einen der Nachteile Bergens ein schwaches Standortmarketing herausgearbeitet.“

Enorme Standortvorteile

Aber nicht nur Probleme sind darin benannt worden. Ganz oben an stehen Vorteile, mit denen die Bürgermeisterin künftig stärker zu wuchern gedenkt. „Wir sind die größte Stadt der Insel, liegen so zentral wie keine andere, sind von allen Richtungen aus gut erreichbar“, sagt Ratzke. „Wir haben nachweislich in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sport und Freizeit die beste Infrastruktur auf Rügen. Das belegen zwei Grund- und zwei Regionalschulen, das einzige Gymnasium der Insel, das einzige Krankenhaus, der Fakt, dass sich fast alle Fachärzte hier niedergelassen haben. Wir haben die Volkshochschule und die Musikschule hier, es gibt ein Stadion, die Rugard-Erlebniswelt, bei uns existieren 112 Vereine.“ Laut Studie liegt Bergen auch als Wohnstandort ziemlich weit vorn, auch wegen der bezahlbaren Mieten. „Das fängt in unsanierten Bauten bei 3 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter an“, sagt Ratzke.

Kulturstelle besetzt

Sei einigen Wochen ist jetzt auch die seit langem vakante Kulturstelle im Rathaus besetzt. Hier soll sich künftig Silke Poier um die Organisation städtischer Veranstaltungen kümmern und mit den Angeboten anderer Ausrichter koordinieren. Damit einher gehe auch die kurzfristige Entwicklung der Innenstadt, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Ein Verkehrskonzept, dass sich aller in der Stadt relevanten Probleme annimmt, sei nicht ohne Weiteres umzusetzen, das Aufstellen von Bänken und die Ausweisung verschiedener Spielflächen für kleine Kinder könne allerdings kurzfristig passieren und eine nicht zu verachtende Wirkung haben.

Negative Sicht auf andere

Mit Überraschung habe sie das Ergebnis einer Befragung von Unternehmern und Gewerbetreibenden aus den unterschiedlichsten Branchen registriert. „Dabei stellte sich heraus, dass jeder der Befragten seine wirtschaftliche Lage positiv bewertet, die der anderen aber grundsätzlich negativ einschätzt“, sagt Anja Ratzke weiter. „Das zeigt mir, dass wir zum Beispiel kritische Entwicklungen wie den Leerstand in der Innenstadt zwar im Blick behalten müssen, gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass wir vieles schlechter reden als es ist. Wir sollten wieder anfangen, auf Bergen stolz zu sein.“

Neues Profil im Blick

Abseits der Stadtverwaltung hat es immer wieder Versuche gegeben, die Außenwirkung der Stadt zu verbessern. So wurde daran unter anderem in der Arbeitsgruppe „ Bergen 2030“ ebenso gewirkt wie im relativ neuen Stadtentwicklungsverein. Anja Ratzke sieht ihre Kommune in vielerlei Hinsicht auf dem besten Weg. Dabei hat sie vor allem die Entwicklung eines neuen Profils im Blick, denn bis heute krankt das Selbstbewusstsein der Stadt am Verlust des Kreissitzes. „Der Ausbau Bergens als Bildung-, Gesundheits- und Wohnstandort ist ein realistisches Ziel“, sagt die Bürgermeisterin – und vergisst dabei nicht, eines ihrer Prestigeprojekte, das Sportschwimmbad, mit ins Spiel zu bringen.

Entwicklung der Stadtteile

Diese Freizeiteinrichtung ist für sie darüber hinaus Symbol der Entwicklung der Stadtteile. Bergen Süd stehe vergleichsweise gut da. „Gute Infrastruktur und Nahversorgung“, sagt Ratzke. „Dafür hat nicht zuletzt auch die Wohnungsgenossenschaft gesorgt. Ich denke da nur an das Ärztehaus.“ Ähnliches stelle sie sich auch für Rotensee vor. Dort könnte die städtische Wohnungsgesellschaft Bedingungen schaffen, die denen in Süd nahe kommen.

Von Jens-Uwe Berndt