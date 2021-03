Bergen auf Rügen legt los: Das sind die großen Bauprojekte 2021

Bergen

Die spektakulärste Baustelle in diesem Jahr wird sicherlich das Sportschwimmbad in Rotensee werden. Baustart soll im Mai sein. Neben den notwendigen, größtenteils europaweiten Ausschreibungen für alle Bauleistungen und Versorgungsleistungen, wird in diesem Jahr an der Umsetzung des Betreiberkonzeptes und der inhaltlichen Ausgestaltung zur Nutzung des Sportschwimmbads gearbeitet. Die Kostenberechnungen liegen nun bei 9,84 Millionen Euro. Zuletzt mussten noch weitere Fördermittel akquiriert werden, weil die Kosten nicht Netto, sondern Brutto zu berechnen waren.

Das Hamburger Architektur-Büro Geising + Böker hatte den Bergener Stadtvertretern im Dezember 2019 erläutert, wie das Schwimmbad einmal aussehen könnte, wo es stehen würde, welche räumliche Aufteilung zu erwarten ist und wie man sich den zeitlichen Ablauf vorstelle. Quelle: Geising + Böker

Schulen: Altstadt-Grundschule wird rundum erneuert

Hier wurde im vergangenen Jahr bereits der Sportplatz umgebaut – um den Anforderungen einer „Schule mit spezifischer Kompetenz für Sehbehinderte und Gehörlose“ zu entsprechen. Konkret bedeutet das breitere Sportbahnen, farbliche Markierungen für seheingeschränkte Personen, behindertengerechte WCs. Die Laufbahn soll im Mai 2021 finalisiert werden.

Im Schulgebäude wird es 2021 ebenfalls Bauarbeiten geben. „Wir bauen einen neuen Schallschutz ein, bestimmte Elemente werden in Brailleschrift angeboten, auch eine Lichtsignalanlage ist nötig, damit auch hörbehinderte Schüler den Alarm oder das Pausenzeichen sehen“, erklärt Bauamtsleiter Volker Paarmann. „Auch die elektrischen Leitungen sowie die WLAN-Verkabelung im Gebäude werden erneuert. Weil die Bauarbeiten im Schulbetrieb stattfinden werden, wird eine Hälfte der Schüler vorübergehend in den Räumen des ehemaligen Polizeigebäudes untergebracht. Die Gesamtbaukosten betragen rund 3,8 Millionen Euro. Für die förderfähigen Kosten erhält die Stadt Bergen eine 75-prozentige Förderung. Die Fertigstellung ist 2022.

So sieht der Plan für das Fachklassengebäude mit Mensa der Regionalen Schule „Am Rugard“ in Bergen aus. Quelle: Repro OZ

geplant.

Regionale Schule am Rugard: Planungen für Fachgebäude

An der Regionalen Schule am Rugard in der Sassnitzer Chaussee macht der geplante Bau eines Fachgebäudes Fortschritte. „Wir haben die Zusage für europäische Fördermittel“, freut sich Bürgermeisterin Anja Ratzke. „In das Fachgebäude sollen nicht nur die Fachräume der Schule ihren Platz finden, sondern auch eine Mensa einziehen.“ Dann würden im Schulgebäude wieder mehr Räume zur Verfügung stehen und die Zeit der „Schulmodule“ auf dem Hof würde der Vergangenheit angehören.

Im Jahr 2021 soll allerdings erst mal geplant werden, eine Beschlussfassung der Stadtvertreter steht an – der Baustart ist dann für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtbaukosten liegen bei rund 6,1 Millionen Euro. Am Bestandsgebäude der Schule gibt es 2021 auch noch einiges zu tun. Hier werden die Elektro- und Datenverkabelungen und das Kaltwassersystem erneuert. Gesamtkosten dafür: 380 000 Euro. Auch an der Grundschule am Rugard werden 2021 die Leitungen sowie einige Brandschutzelemente erneuert, hier fallen rund 340 000 Euro an.

Mehrgenerationsbegegnungsstätte Bergen-Süd. Quelle: Uwe Driest

Neue Wasser- und Abwasserleitungen für die Begegnungsstätte

In der Mehrgenerationen-Begegnungsstätte Bergens werden neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt, ein neues WC wird installiert – auch ein neuer Kessel ist dringend fällig. Auf den ganz großen Wurf muss man hier aber noch warten. Die Sanierung des Gebäudes ist zwar dringend erforderlich, die Kosten gehen aber in die Millionen – hier muss erst ein passender Fördermitteltopf gefunden werden. Immerhin summieren sich die Arbeiten im Jahr 2021 auf Kosten von 245 000 Euro. Vergleichsweise eine kleine Summe wird für die Erneuerung der Leitungen im Stadion fällig. Rund 50 000 Euro sind veranschlagt.

Von Anne Ziebarth