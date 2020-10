Bergen

Walderlebnispfad, Schulanbau, Corona-Schutz: Die Stadt Bergen stellt die Weichen für künftige Vorhaben. Eigentlich ist es eine Korrektur der für dieses Jahr geplanten Ein- und Ausgaben, die die Stadtvertreter mit dem sogenannten Nachtragshaushalt auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen haben. Aber dieses Papier zurrt die Pläne der Stadt auch ein Stück weiter fest – zeigt unter anderem auch das Geld auf, das noch in diesem Jahr für Vorhaben ausgegeben wird, was Ende 2019 noch niemand auf dem Schirm hatte.

Corona-Krise kostet der Stadt 157 700 Euro

Ein Beispiel: Die Corona-Krise. Immerhin 157 700 Euro wird diese der Stadt Bergen nach aktueller Schätzung in diesem Jahr kosten. Schutzausrüstung beispielsweise für die Feuerwehrleute der Stadt, Handdesinfektionsmittel-Spender, zusätzliche Reinigungen der städtischen Schulen: Finanziert werden diese Maßnahmen, die eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus verhindern sollen, hauptsächlich durch nicht in Anspruch genommene finanzielle Mittel, wie jene für Veranstaltungen, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) informiert.

Parkplatz am Nonnensee knapp 30 000 Euro günstiger

Eine Korrektur ist im Fall des Parkplatzes am Nonnensee vorgenommen worden. Entgegen der üblichen Entwicklungen, was den Preis von Bauvorhaben betrifft, wird der Parkplatz mit seinen 35 Stellflächen nicht teurer, sondern wesentlich günstiger. „Ist bei den Planungen von rund 90 000 Euro ausgegangen worden, schlägt er nun mit nur rund 62 000 Euro zu Buche“, berichtet die Bürgermeisterin.

In der kommenden Woche soll in Stadthof mit dem Bau eines neuen Parkplatzes für Besucher des Naherholungsgebietes begonnen. Denn der bisherige Parkplatz direkt an der B 96 ist Ende 2018 vom Straßenbauamt Stralsund mit einer Schranke gesperrt worden. Die Befürworter des Nonnensee-Parkplatzes haben lange dafür gekämpft, die Schranke für Naturfreunde wieder zu öffnen. Doch sie bleibt geschlossen. Stattdessen wird nun ein neuer Parkplatz gebaut. Mit einer knappen Mehrheit haben die Stadtvertreter im Februar dafür gestimmt.

Ende November soll der Parkplatz fertig gestellt sein.

Walderlebnispfad schlägt 2020 mit 30 000 Euro zu Buche

Wer auf dem Rugard den Walderlebnispfad sucht, wird bitter enttäuscht. Das soll sich ändern. „In Zusammenarbeit mit dem Forstamt soll aus dem Rugard ein nachhaltiges Naherholungsgebiet werden“, blickt Anja Ratzke voraus. Doch dies ist nicht mit ein paar Aufräum-, Reparatur- und Pflegearbeiten getan. „Der erste Schritt wird eine Bestandsaufnahme sein. Und schließlich muss überlegt werden, wie der Wald aufgebaut wird, damit er klimaresistent ist“, sagt sie.

Das Wort „aufgebaut“ kommt bei ihrer Aussage nicht von ungefähr. „Es werden dort Baumfällungen vonnöten sein“, berichtet die Bürgermeisterin. In welcher Zahl soll die sogenannte Waldstrukturdatenerhebung aufzeigen.

Planung des Fachgebäudes für Schule „Am Rugard“ kostet 10 000 Euro

Noch in diesem Jahr sollen die Planungsleistungen für ein etwa sieben Millionen teures Projekt ausgeschrieben werden – für ein Fachgebäude mit Mensa an der Regionalen Schule „Am Rugard“. „Durch die Umsetzung der Inklusion, Arbeit in Einzelgruppen, Ganztagsunterricht und die damit verbundenen Raumbedarfe ist die räumliche Kapazitätsgrenze überschritten, die ein optimales Arbeiten möglich macht“, lautet die Begründung für das Projekt. Damit soll den derzeit eher schlechten Rahmenbedingungen an der Schule abgeholfen werden. Denn aufgrund steigender Schülerzahlen und erhöhtem Raumbedarf durch die umgesetzte Inklusion mussten Schulraummodule angemietet werden, die einem zeitgemäßen Unterricht nicht genüge tun.

Mit Kosten von rund 100 000 Euro rechnet man bei der Stadt für die Planungsleistungen, die gleichzeitig Grundlage sind, um Fördermittel einwerben zu können. Seitens der Stadt hofft man auf Geld aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. 75 Prozent der förderfähigen Kosten würden aus diesem Fördertopf in das Projekt fließen. Ende 2023 soll das Fachgebäude dann stehen.

Es sind nur einige Beispiele für die Korrekturen, die der Nachtragshaushalt aufzeigt. „Insgesamt können wir eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem ursprünglichen Haushalt in Höhe von 818 000 Euro verzeichnen. Und dies trotz der Veranschlagung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie“, zieht Anja Ratzke ein positives Fazit. Ursächlich dafür sei vor allem die pauschale Zuweisung in Höhe von 927 900 Euro zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen vom Bund, erklärt die Bürgermeisterin. Obgleich die zum Ende des Jahres 2019 für 2020 geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro tatsächlich voraussichtlich aber realisierte werden würden.

Von Anja Krüger