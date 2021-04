Bergen auf Rügen trauert: Uwe Hinz ist tot

Bergen

Die Insel Rügen hat ein Original verloren. Der Kürschnermeister Uwe Hinz ist am Dienstagvormittag überraschend in seinem Wohnort bei Bergen verstorben. Der Vater von drei Kindern wurde 1948 in Bergen geboren, bekannt war er vielen Menschen durch sein umfangreiches Engagement für die Stadt Bergen und das Wissen um die Geschichte der Stadt. Das teilte der Mann mit den leuchtend blauen Augen gern. Sei es als Stadtführer im historischen Gewand, als Buchautor (“Bergen einst und jetzt“) über die zahlreichen Artikel im Bergener Stadtboten und der Ostsee-Zeitung oder einem Plausch in seinem Geschäft „Handwerk und Lebensart“.

Geschäft mit den „schönen Dingen“ des Lebens

In seinem Geschäft in der Dammstraße, welches er gemeinsam mit seiner Frau Beate führte, gab es alles, wofür sich Uwe Hinz auch selbst begeistern konnte. Den Genuss von ausgewählter Literatur aller Epochen, exquisite Lebensmittel und qualitativ hochwertige Mode – vor allem Kopfbedeckungen hatten es ihm angetan.

Diskussionen – immer gerne

Sein Interesse ging aber stets über das eigene Geschäft hinaus. Nicht nur, dass er immer versuchte, neue Ideen in die Entwicklung der Stadt Bergen einfließen zu lassen. Auch das direkte Gespräch war dem durchaus streitbaren Mann wichtig. Dabei schaffte er etwas, was vielen Gesprächspartnern heute fehlt. Er bewahrte stets Stil und Form und konnte ausgezeichnet zuhören. „Mögen wir Menschen wieder mehr gemeinsame Wege gehen und wieder zuhören können, was der andere uns sagen will“, steht auf seiner Internetseite. Es ist traurig, dass wir das nun ohne ihn tun müssen.

Von Anne Ziebarth