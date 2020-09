Bergen

Diese Runde ging deutlich an die Bergener Bürgermeisterin. Zur entscheidenden Sitzung im Konflikt um den Breitbandausbau zwischen einigen Rügener Gemeinden und der Geschäftsführung des Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) hatte sich die Stadtvertretung der Inselhauptstadt am Freitag zur Sondersitzung getroffen.

Der kurzfristige Termin war notwendig geworden, nachdem der Landkreis alle Inselgemeinden ultimativ aufgefordert hatte, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Beauftragung des Zweckverbands mit dem Ausbau schnellen Internets bis zum Montag zu unterzeichnen. Andernfalls werde er in Betracht ziehen, das Einvernehmen der Inselkommunen zu ersetzen, um etwaige Rückforderungen von Fördergeldern durch den Bund zu vermeiden, hatte Landrat Stefan Kerth ( SPD) verlauten lassen.

Anzeige

Streit um Umlage von weiteren Kosten

Einige Gemeinden – wie beispielsweise die Stadt Garz – waren der Aufforderung zügig gefolgt, während die Gemeindevertretungen von Binz, Gustow oder Altefähr das Ansinnen abgelehnt haben sollen. Andere tagen erst am Montag.

Weitere OZ+ Artikel

Die Vorbehalte der Bergener und anderer Gemeinden resultieren aus den Vorgängen der vergangenen Monate, als bekannt geworden war, dass es für die Tätigkeit des Zweckverbands in der Sparte „ Breitband“ keine gültige vertragliche Grundlage gab, Arbeiten teilweise „auf Zuruf“ ausgeführt wurden und durch Planungsfehler hohe zusätzliche Kosten entstanden seien, die nicht durch Fördergelder gedeckt werden können.

Die so entstandenen Defizite sollen durch eine Umlage gedeckt werden, für die der förmliche Beitritt zur Sparte „ Breitband“ Voraussetzung wäre. Das aber führe für die Inselhauptstadt zu überproportionalen Nachteilen, so Ratzke.

Bergen müsste 160 000 Statt einer Million Euro zahlen

Da Bergen lediglich über 14 von insgesamt 83 Stimmen in der Verbandsversammlung verfüge, würde die Stadt im Falle eines Beitritts in die Sparte „ Breitband“ den Mehrheitsentscheidungen der Verbandsversammlung unterliegen, was „ein immenses finanzielles Risiko“ bedeute. „ Bergen müsste für inselweit auflaufende Kosten nach Einwohnerschlüssel einstehen“. In Rede stand zuletzt ein Betrag von 75 Euro je Einwohner. Damit würde die Stadt einen Millionen-Betrag überweisen müssen, obwohl der Zweckverband auf ihrem Gebiet kaum oder ohne Auftrag tätig geworden sei.

Lesen Sie auch: Neuer Zündstoff bei Zweckverband auf Rügen: Wieder hohe Bewirtungskosten

„Ich habe monatelang nach einer Lösung gesucht, bis ich auf die Möglichkeit einer Kooperation gestoßen bin“, so Ratzke. Die Bürgermeisterin schlug daher den Abschluss eines Kooperationsvertrages vor, wonach lediglich die Kosten für bereits begonnene Vorhaben zu Buche schlagen würden. Stand heute wären das 160 000 Euro. „So entziehen wir uns nicht unserer Verantwortung, stellen aber auch keinen Blanko-Scheck aus“, so Ratzke. Der Auffassung folgte die Mehrheit der Redner.

Vertrauen in Solidarprinzip zerstört

„Vor einem Jahr hörten wir einen Vortrag des Zwar-Geschäftsführers über die Vorteile der Insellösung. Heute sitzen wir unter umgekehrten Vorzeichen wieder hier“, bemängelte Uwe Rühlow vom Bergener Bündnis (BB). „Ich habe das Gefühl, es ist seinerzeit nicht über die Vor-und Nachteile aufgeklärt worden“, fügte seine Fraktionskollegin Carmen Kannengießer an. Controlling und Risiko-Analyse habe es offenbar nicht gegeben. „Das Vertrauen ist zerstört“, so Kannengießer. „Die Zahlen sind uns unbekannt und ein Kooperationsvertrag würde das abbilden, was auf Bergener Flächen tatsächlich gebaut wurde.“

Lesen Sie auch: Nach Kritik an Zweckverband Rügen: Prüfbericht wird zensiert

So sah es auch Peter Wendekamm (Linke). „Die Sachverhalte lassen mich an der Kompetenz der Akteure zweifeln. Vom Solidarprinzip kann aus meiner Sicht beim Breitband keine Rede sein.“ Die Stadt zeige sich bereits bei Wasserversorgung und Abwasserentsorgung solidarisch. „Die Stadt Bergen kann nicht für die letzte Anschlussdose in Vaschvitz bezahlen“, fand auch Matthies Knuth von den Freien Wählern.

Probleme, wenn es keine einheitliche Lösung gibt?

Einzig Andrea Köster ( CDU) warb für den Beitritt per Vertrag. „Ich habe erfahren, dass es richtig Probleme gibt, wenn es jetzt nicht zu einer einheitlichen Entscheidung kommt“, so Ratzkes Amtsvorgängerin. Schließlich zähle schnelles Internet heute zur Daseinsvorsorge, auch wenn das noch nicht gesetzliche Pflichtaufgabe sei.

Lesen Sie auch: Zweckverband Rügen: Landrat setzt Gemeinden Pistole auf die Brust

Die Fragen, ob der Zweckverband bereit sei, eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen und ob es eine Mehrheit von Gemeinden gebe, die den gemeinsamen Weg weiter gehen wollten, konnte Verbandsvorsteher Olaf Braumann nicht an Stelle der Verbandsversammlung beantworten. „Ich finde das Vorgehen des Landrats auch nicht gerade glücklich“, monierte der Dreschvitzer Bürgermeister jedoch dessen rigorose Haltung.

Kompromiss bei nur drei Gegenstimmen angenommen

Mit dem Kompromiss-Vorschlag hatte die Verwaltungschefin bei der Abstimmung in der Sporthalle der Regionalen Schule am Rugard das bessere Ende für sich. Bei nur drei Gegenstimmen entschied sich das Stadtparlament für die Variante eines Kooperationsvertrags mit dem Zwar. An der von Andrea Köster beantragten namentlichen Abstimmung beteiligten sich Kathrin Parpat ( FDP) und Kristine Kasten ( SPD) nicht. Beide nahmen im Publikum Platz. Eike Bunge ( CDU) enthielt sich.

„Mit dieser Entscheidung hat Bergen die Kriterien der Fördermittelrichtlinie erfüllt. Damit kommt die Stadt für die entstandenen Defizite in seinen Ortsteilen auf. Die Stadtvertretung hat sich mit großer Mehrheit für die beste Lösung im Sinne der Bergener Bürger entscheiden“, kommentierte Anja Ratzke zufrieden das Ergebnis.

Von Uwe Driest