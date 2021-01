Bergen

Mehrere Persönlichkeiten hat die Stadt Bergen auf Rügen hervorgebracht. Zumindest ihre Wiege hat in der Stadt gestanden, die sich am 19. Juni 1613 die städtische Gerechtsamkeit vom Pommern-Wolgast Herzog Philipp Julius erkauft und somit bedingte Freiheiten gegenüber dem Herzog erlangt hat.

Eine dieser herausragenden Persönlichkeiten war Arnold Ruge, einer der deutschen, demokratischen Wegbereiter und Publizisten. Er verstarb am 31. Dezember 1880 – 78-jährig, fern von der Heimat im englischen Brighton. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Begriffen Aufklärung, Humanität und Demokratie.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Arnold Ruges Freilassung aus der Festungshaft 1830 und eine Anstellung als Hilfslehrer in Halle begann ein neuer Lebensabschnitt mit weitreichenden Folgen. 1832 heiratete er Louise Düffer. Jedoch verstarb die junge Frau 1834 kurze Zeit nach der Geburt des Sohnes Robert. Bereits im selben Jahr ging Arnold Ruge die Ehe mit Agnes Wilhelmine Nietzsche (1814 bis 1899) aus der Familie des Philosophen Friedrich Nietzsche ein. In dieser Ehe wurden 1837 die Tochter Hedwig, 1843 der Sohn Arnold und 1849 die Tochter Francisca geboren.

Zweite Denktafel für Arnold Ruge Markt 17. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Seine schriftstellerischen, kritischen Beiträge kamen in den „Blättern für literarische Unterhaltung“ zum Ausdruck. Sehr bald gehörte er zum Kern der Junghegelianer. Es erfolgte seit 1838 die Herausgabe der „Halleschen Jahrbücher“ mit Theodor Echtermeyer. Geprägt waren die Schriften unter anderem von Essays zur Zeit, Kritiken oder Charakteristiken. Für die Junghegelianer, wie Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer , dem Russe Bakunin und weiter David Friedrich Strauß, Hermann Franck, sowie die Gebrüder Wilhelm und Jacob Grimm, waren diese Jahrbücher eine einzige Offenbarung und ein Ventil.

Ruge und Marx lebten gemeinsam in Paris

Doch die preußische Reaktion in Berlin witterte Gefahr und verbot 1841 die Jahrbücher. Ruge wurde als Friedensstörer bezeichnet. Daraufhin verlegte Ruge seine Redaktion nach Dresden und titulierte die Schriften mit „Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst“. Um die Jahrbücher weiter herauszugeben, unterhielt er Schriftverkehr mit der sächsischen Zensur, der wiederum belegt, welche Schwierigkeiten eine weitere Herausgabe beinhaltete. Auch die sächsische Regierung verbot durch ihren Innenminister Dr. Johann Paul von Falkenstein das Erscheinen und entzog die „Concession“.

In der Paulskirche zu Frankfurt a. Main gründete sich 1848 das erste frei gewählte Parlament Stahlstich um 1850 Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Nun verlegte Arnold Ruge seine Schriften über die Schweiz. Durch Kontakt mit dem Züricher Verleger Julius Fröbel schrieb er für das literarische Blatt „Anekdota“ von 1841 bis 1846. Für „Anekdota“ schrieb auch der damals noch junge, unbekannte Karl Marx. Von März 1843 bis Mai 1844 arbeiteten und lebten der 16 Jahre jüngere Marx und Ruge gemeinsam in Paris. Marx und Ruge verband die Herausgabe der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“. Doch stark unterschiedliche politische Ansichten machten bald aus dieser Gemeinschaft eine „herzliche Feindschaft“. Unterschiedliche Standpunkte zwischen dem bürgerlichen Demokraten Ruge und dem erklärten Kommunisten Marx machten eine weitere Zusammenarbeit unmöglich. Entscheidend waren wohl unterschiedliche Positionen zum Schlesischen Weberaufstand und dessen Bedeutung für die Freiheit der Menschen.

Verlagsbuchhandlung gegründet

Nach dem Bruch mit Karl Marx, der aus einer jüdischen Rabbinerfamilie stammte, veröffentlichte Ruge ein 14-Punkte-Programm. In einem der Punkte hieß es: „Die Welt muß neu werden dadurch, daß alle Menschen zu Menschen gemacht werden.“ Auch sein Aufenthalt in Frankreich war nur von kurzer Dauer. 1845 wurden auf Drängen der preußischen Regierung unter anderem Arnold Ruge, Karl Marx und Heinrich Heine aus Frankreich ausgewiesen. Ruge ging 1847 nach Leipzig und gründete eine Verlagsbuchhandlung. „Die Akademie – ein philosophisches Taschenbuch“ war sein neues fortschrittliches Projekt.

Im englischen Brigthon starb Arnold Ruge am 31. Dezemver 1880 Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Für „Die Akademie“ schrieben Gustav Freitag, Julius Fröbel, Friedrich Hebbel und Friedrich Gerstäcker Artikel. Freundschaftlich und politisch verbunden begrüßten Arnold Ruge und Ludwig Feuerbach 1848 die Februarrevolution in Frankreich und die Märzrevolution in Deutschland. Mit Ausbruch der Revolution 1848 ging Ruge nach Berlin, um vor Ort die demokratischen Kräfte zu stärken und er wurde in das Frankfurter Parlament gewählt (Nationalversammlung in der Paulskirche). Er zählte zu den äußersten Linken.

Druckerei wurde beschlagnahmt

Von Leipzig aus unterstützte Ruge den „Dresdener Mai-Aufstand“. Aus dieser Zeit stammen Zitate wie: „Die Julirevolution ist auch für uns gemacht und sollte nicht verloren sein.“ Das waren Anklänge an die französische Revolution von 1789–90. „Wer eine Nation unterdrückt, ist der Feind aller Nationen ... ein demokratisches Deutschland kann nur innerhalb der Familie freier europäischer Völker existieren“. Am 22. Juli 1848 stellte Ruge den parlamentarischen Antrag zur „Abschaffung aller stehenden Heere der europäischen Feudalstaaten“. Dieser, wie manch anderer Antrag scheiterte an den Mehrheitsverhältnissen in der Nationalversammlung und Ruge sah die Umsetzung demokratischer Grundwerte in diesem Parlament nicht mehr durchsetzbar. In diesem Parlament saß auch der nunmehr greise Ernst Moritz Arndt als Abgeordneter.

Blick auf die Universitätsstadt Leipzig Stahlstich um 1850. Quelle: Picasa

Arnold Ruge galt als „Doktrinär“, und während der Frankfurter Zeit erschienen die „Briefe der Dunkelmänner“, ein lateinisch verfasstes Pamphlet auf ihn. Arnold Ruge nahm immer seltener an den Parlamentssitzungen teil und wurde schließlich in Abwesenheit ausgeschlossen. In Berlin organisierte der Unermüdliche den Demokratenkongress für demokratische Oppositionskräfte. Er gründete das demokratische Blatt „Reform“ zusammen mit Oppenheimer. Volksaufstände in Berlin und Wien wurden von der Reaktion niedergeschlagen. Das Blatt „Reform“ wurde verboten und Ruges Druckerei beschlagnahmt. Es blieb ihm kein anderer Weg; er wurde gezwungen, am 21. Januar 1849 Berlin zu verlassen.

Ruge wurde zur Fahndung ausgeschrieben

Nach Leipzig zurückgekehrt, unterstützte er die Märzrevolution. Nach der Niederlage der Aufständischen wurde auch Ruge zur Fahndung ausgeschrieben. Mit seiner Familie und Gleichgesinnten floh Ruge über Brüssel und Ostende nach London und schließlich nach Brigton. In London schloss er sich dem „europäischen Revolutioncomité“ von Giuseppe Mazzini, Lajos Kossuth und Alexandre Ledru-Rollin an. Dieses bürgerlich-demokratische Bündnis setzte sich als „Comitato Europeo“ für eine gesamteuropäische Republik ein. Auch aus dem englischen Exil machte er aus seinen freiheitlichen Gedanken keinen Hehl. So sah er wohl seit 1866 in der Bismarck’schen Politik einen Weg zur europäischen Einheit.

B10 Dresden von Loschwitz um 1870 Quelle: Picasa

Das Ende der Kleinstaaterei in Deutschland und die Ausrufung der Reichsgründung mit der Kaiserproklamation in Versailles am 19. Januar 1871 begrüßte Ruge und würdigte zugleich die Rolle des Reichskanzlers Otto von Bismarck zur Einigungspolitik. Somit stärkte Bismarck mit der Erhebung des preußischen Königs Wilhelm I. zum Kaiser Wilhelm I. nicht nur die nationale Einheit des deutschen Volkes, sondern den preußischen Führungsanspruch in einem geeinten Deutschland.

Ruge starb im Exil in England

Bismarck achtete und erkannte die Leistungen von Ruge, denn er gab ihm ab 1877 einen jährlichen Ehrensold von 1000 Talern. Trotzdem hatte Arnold Ruge wohl keine Illusion, jemals nach Deutschland zurückzukehren. So teilte er der Nachwelt die Gedanken für seine Grabschrift mit: „Menschen ließ ich zurück und der Heimath freundliche Fluren, / Doch nicht den Stolz und den Muth, welcher die Menschen befreit; / Und es bewegt kein Hauch die gehässige Wolke der Knechtschaft, / Welches des Volkes Gemüth wider die Freien empört / Und die Vertrieb’nen an’s Ufer der gastlichen Fremde gebannt hält, /Bis sie der Tod umarmt, treu bei der Fahne des Rechts“.

Lesen Sie auch Bergen: Ort der Rechtsprechung seit Jahrhunderten für Rügen

Ruge, der rügensche Bauernjunge, starb in seinem Exil im englischen Brighton am 31. Dezember 1880 und hatte auch dort das Meer vor Augen und sicherlich auch die Sehnsucht nach der Heimat. So schrieb er 1874 wehmütig: „Entehrt mein Volk und alles wahre Lug. So fall ich nackt an Englands weiße Brust. Gib mir die Freiheit, heile den Verlust.“ Arnold Ruge war ein Visionär und Idealist und die Freiheit der Menschen sein hehres Ziel. Er repräsentierte die Visionen, die Irrungen, das Scheitern und die Hoffnungen, aber auch Erfolge, stellvertretend für viele aufrechte streitbare Menschen des 19. Jahrhunderts. Er verpflichtete sich in seinem Handeln und Werk der Aufklärung, der Humanität und der Demokratie. Seien wir stolz auf einen der besten Bürger unserer Stadt Bergen, der für seine Ideale gelitten hat, um uns eine bessere Zukunft zu bereiten.

Von Uwe Hinz