Bergen

Zwei Kontroll- und Präventionsstellen, sechs Beamte: Am Montagmorgen legen die Polizisten des Polizeihauptreviers Bergen, wie im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern, ein Hauptaugenmerk auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Bildungseinrichtung. Und die Beamten werden auch noch die gesamte Woche vor Schulen der Insel präsent sein, wie Mario Ullrich, Leiter des Bergener Polizeihauptreviers, informiert.

Spitzenreiter mit 54 km/h vor der Schule unterwegs

Am Montagmorgen haben die Beamten die Kinder und den Verkehr vor der Altstadt-Grundschule im Visier, in Putbus vor der Grundschule „Boddenwind“ führen sie Geschwindigkeitskontrollen durch. Trotz der bereits im Vorfeld angekündigten Kontrollen hält sich nicht jeder Kraftfahrer dort an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde.

„Von 83 eingemessenen Fahrzeugen waren sieben zu schnell“, informiert Ullrich. Der Negativ-Spitzenreiter ist mit 54 km/h eingemessen worden. Er muss sich auf die Zahlung eines Bußgeldes einstellen. „Die sechs weiteren Geschwindigkeitsüberschreitungen waren im Verwarngeldbereich“, berichtet der Leiter des Bergener Polizeihauptreviers.

Prävention ist Teil der Schulwegsicherung

Ziel dieser Kontrollen ist es, dass die Abc-Schützen auf ihrem täglichen Schulweg sicher an ihr Ziel gelangen. Dabei wird nicht nur die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Bereich vor schulischen Einrichtungen verstärkt ins Visier genommen, sondern agieren Beamte auch präventiv. Polizeihauptmeister Jens Hoyer hat sich gemeinsam mit Bernd Freitag nahe der Altstadt-Grundschule postiert.

Für die Kraftfahrer ein Achtungszeichen. „Aber wir achten auch beispielsweise darauf, dass die Eltern, die ihr Kind mit dem Pkw zur Schule bringen, nicht direkt vor der Schule im Halteverbot die Lütten absetzen“, erklärt Jens Hoyer. Ein wachsames Auge haben die beiden Männer aber auch darauf, wie Kinder und Eltern die Straße queren.

„Generell ist es zu diesem Schuljahresbeginn wesentlich ruhiger als die Jahre zuvor“, sagt Bernd Freitag. Polizeihauptmeister Jens Hoyer stimmt ihm zu. „Durch Corona hat sich vieles verändert – der Schulstart aus polizeilicher Sicht positiv“, meint er. „Es bilden sich nicht mehr die Menschentrauben vor den Schulen wie in den Jahren zuvor“, begründet er seine Meinung.

Eltern sind froh über wachsame Augen

Eine der Abc-Schützen, denen ein Hauptaugenmerk an diesem Tag gilt, ist die sechsjährige Lara Boeck. „Den Schulweg habe ich schon mit meiner Mama geübt“, erzählt sie stolz dem Mann in Uniform und zeigt ihm, dass sie weiß, wie man sich richtig an der Ampelkreuzung verhält. Mama Peggy Boeck ist dennoch froh, dass auf die Lütten geachtet wird. Das gebe zusätzlich Sicherheit, meint sie.

Von Anja Krüger