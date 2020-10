Bergen

Wenn Besucher im Bergener Stadtmuseum das wertvolle Leinentuch sehen möchten, muss die Vitrine zuvor abgedeckt werden. Zu wertvoll ist das Exemplar aus dem 14. Jahrhundert. Doch feuchte und vor allem zu warme Luft können dem Exponat dauerhaft großen Schaden zufügen. Die Museumsleiterin Marika Emonds funkt deshalb SOS. Sie bittet die Stadt, für eine neue Beleuchtung und Rollos, das Stadtsäckel zu öffnen.

Das Problem: „Wir haben im gesamten Jahr Schwankungen im Raumklima feststellen können und hatten vor allem in den beiden Sommersaisons 2019 und 2020 sehr hohe Temperaturen. Das gilt vor allem für den Tuchraum und besonders für die Leinentuch-Vitrine“, sagt die Leiterin.

Eine weitere Ursache: Im Museum sind Halogenleuchten angebracht, die wie kleine Heizstrahler wirken. Zum anderen würden zu viel Sonnenstrahlen in das Haus eindringen und das Museum zusätzlich aufheizen.

Highlight der Dauerausstellung

Warum ist ein ausgewogenes Klima ausgerechnet im Tuchraum so wichtig? „Das Leinentuch ist ein besonders wertvolles und kostbares Exponat. Es datiert um 1330. Es ist kostbar aufgrund des Alters und der Materialien. Das heißt, es besteht aus Leinen und ist bestickt mit Leinen und Seidenfäden. Das stellt das große Highlight der Dauerausstellung dar“, sagt Marika Emonds.

Tuch zeigt Minne- und Ritterszenen Das restaurierte mittelalterliche Leinentuch der evangelischen Kirchengemeinde Bergen aus dem 14. Jahrhundert ist seit 2013 im Stadtmuseum zu sehen. Das 82 mal 240 Zentimeter große Tuch zeigt Minne- und Ritterszenen in zwölf Bildern. Die evangelische Kirchengemeinde Bergen ist als ehemalige Klosterkirche Besitzerin, des um 1330 geschaffenen Leinentuchs mit der aufwändigen Stickerei. In den vergangenen Jahrzehnten hatte das Tuch aber außer einigen Kunsthistorikern kaum jemand zu sehen bekommen. Erst am 4. April 2008 wurde es nach über 30 Jahren der Öffentlichkeit gezeigt. Durch Alterung fehlten damals schon Teile der Stickerei oder waren so verblasst, dass einige Motive auf der Rückseite anhand der Vorzeichnungen besser zu erkennen waren.

Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur würden sich direkt auf dieses Exponat und auch die anderen Ausstellungsstücke auswirken. Ein ideales Raumklima für alle Materialien gebe es nicht, wie sie sagt. Aber 45 bis 55 Prozent relative Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 18 bis 20 Grad seien ideal für ein Museum.

Keine Spezialvitrinen

„Schäden, die durch falsches dauerhaftes Raumklima entstehen können, zeigen sich vor allem an den organischen Materialien wie Papier, Holz oder Textilien.“ Das bedeutet, dass trockene Luft ihnen Feuchtigkeit entzieht. Sie verlieren an Gewicht und ziehen sich zusammen. Zu feuchte Luft sorgt wiederum dafür, dass sie sich ausdehnen. Klimaschwankungen halten die Objekte in ständiger Bewegung. „Es kommt zu Spannungen im Material, schlussendlich zu Rissen und Brüchen. Diese Schädigung des dauerhaften falschen Raumklimas beziehungsweise durch kurzfristige Klimaschwankungen, kann sich auch auf weniger sensible anorganische Materialien wie Metall oder Keramik ausbreiten.“

Marike Emonds öffnete die Automatiktüren zum Tuchraum, mit der Hoffnung, dass sich dieser abkühlt, indem es zum Luftaustausch mit angrenzenden Räumen kommt. Das habe wenig bis kaum Veränderung gebracht. Auch die Anschaffung von voll klimatisierten Vitrinen hätte nicht zum Erfolg geführt. Experten rieten der Museumsleiterin davon ab. „Denn bei einer Art Minikühlschrank in der Vitrine steigt das Risiko, dass sich Kondenswasser beim Material bildet“, sagt sie.

Wettbewerbsfähig bleiben

Ihr Anliegen trug sie nun im Kulturausschuss vor und warb um finanzielle Unterstützung. Für 48 000 Euro möchte sie die Halogenleuchten für LED-Lampen austauschen und im gesamten Haus reflektierende Rollos an den Fenstern anbringen. „Ein stabiles Raumklima ist heutzutage zudem eine Voraussetzung, um Leihanfragen an größere Institutionen stellen zu können. Gleichzeitig ist der zukünftige Erwerb von attraktiven Leihgaben eine der Voraussetzungen, um in der bestehenden Museumslandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben“, so die Leiterin.

Den Vorschlag von Christian Zorn ( AfD), das wertvolle Exponat in die unterste Etage zu bringen, musste sie allein aus diesen Gründen ablehnen, da die teuren Automatiktüren mit umziehen müssten. „Der Tuchraum steht eng zusammen mit der Klostergeschichte. Wir müssten dann ebenfalls mit beiden Räumen nach unten ziehen“, sagt sie. Dieses Leinentuch hat Potenzial. Viele Besucher würden extra deswegen ins Museum gehen, wie Andrea Köster ( CDU) bemerkte. Weitere Exponate, die um diese Vitrine aufgestellt werden könnten, würden möglicherweise noch Besucher anlocken, sagte sie.

Die außerplanmäßige Ausgabe in dieser Größenordnung ist für Carmen Kannengießer (Bergener Bündnis) gerechtfertigt. Mit den baulichen Veränderungen sei sogar mehr möglich. „Wir haben in der Stadtvertretung einen Beschluss gefasst, den Silberschatz zurück nach Rügen zu holen. Das muss unbedingt weiterverfolgt werden. Viele der besonderen Schätze von Rügen sind weggeschafft worden. Sie befinden sich heute in Museen in Nürnberg oder Berlin – überall, bloß nicht hier. Aber sie sind hier gefunden worden. Rügen muss wieder eine andere Bedeutung bekommen für diese Geschichten.“ Die Stadtvertreter beraten abschließend in ihrer nächsten Sitzung am Mittwochabend über mögliche bauliche Veränderungen im Museum.

