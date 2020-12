Bergen

Der 23. Dezember ist ein trauriger Tag für Familie Rasmus aus Bergen. Ein letztes Mal stehen Töpfe auf dem Herd in ihrem Restaurant „Zur Traube“ in der Dammstraße. Ein letztes Mal werden die Essen zubereitet. Ein letztes Mal öffnet sich die Kasse. Danach ist Schluss. Eine der ältesten Gaststätte im Ort mit einer über 100-jährigen Geschichte wird schließen. Als Grund will Chefin Benita Rasmus nicht die Corona-Pandemie vorschieben. „Für die Entscheidung war dies nur das i-Tüpfelchen“, sagt die 61-Jährige.

Einige Faktoren kommen zusammen. Der Wichtigste ist der, dass im Februar die langjährige Köchin – im Februar wären es 18 Jahre geworden – in Rente geht. Gleichwertigen Ersatz wird sie nicht finden, ist sie sicher. „Es gibt kein geeignetes Personal auf dem Markt.“ Eine Hausmannskost so zubereiten, wie sie bei ihr auf dem Speiseplan steht, wäre nicht der Wunsch vieler Köche. „Viele lernen nur noch das Zubereiten für eine gehobene Küche“, sagt sie. Was okay sei, aber nicht den Ansprüchen der Wirtin entspreche.

Anzeige

An die Gesundheit denken

Benita Rasmus leitet seit 32 Jahren ihre Gaststätte. Das turbulenteste in den mehr als drei Jahrzehnten ist für sie das aktuelle Jahr. Im Frühjahr wurde eingebrochen. Der Tresor wurde aus der Wand gerissen. Die Diebe erbeuteten einen vierstelligen Betrag und hinterließen einen großen Sachschaden. Dann kam Corona und der Lockdown. „Im Sommer habe ich mir den Fuß gebrochen und war drei Monate lang krankgeschrieben. Kurz, nachdem ich wieder angefangen habe zu arbeiten, kam der zweite Lockdown“, sagt die 61-Jährige.

Gaststätte seit mehr als 100 Jahren In der Bergener Gaststätte „Zur Traube“ wird seit mehr als 100 Jahren Essen serviert. Betreiberin Benita Rasmus fand eine Ansichtskarte vom Restaurant aus dem Jahr 1911. Damit ist „Zur Traube“ eines der ältesten Lokale in der Stadt, wenn nicht sogar das älteste. Nach mehreren Betreiberwechseln übernahmen die Eltern von Benita Rasmus Anfang der 80er Jahre die Gaststätte. Die heute 61-Jährige führt das Restaurant seit dem 1. Januar 1989.

Während der Zeit, als sie ihren Fuß schonen musste, ging sie in sich und dachte über die Zukunft nach. „Das war eine echte Strafe. Aber da habe ich gemerkt, wie der Körper ganz langsam runtergefahren ist. Ich stand sonst immer unter Strom. Das war wie ein Weckruf. Ich sollte an die eigene Gesundheit denken“, sagt sie.

Reservierungen bis April

Wirtschaftliche Gründe haben für die Entscheidung keine Rolle gespielt. Die Gaststätte war immer gefüllt, vor allem jetzt in der Winterzeit. „Leute haben unser Eisbein geliebt. Deshalb hätten wir ohne Corona drei- bis viermal pro Woche die Eisbeinessen angeboten. Die Reservierungen laufen noch bis in den April hinein“, so Benita Rasmus. Touristen, Stammkunden, Skatspieler, Mitglieder vom Angelverein und Geschäftsleute trafen sich regelmäßig hier, um zu speisen und sich auszutauschen.

„Wie ein klassenloses Auto “

Fast durchweg positive Bewertungen für ihre Hausmannskost hatte die Gastgeberin von den Gästen bekommen. „Original DDR-Atmosphäre mit netten Stammgästen und Betreiberin“, schrieb ein Mann im Bewertungsportal Tripadvisor. Ein anderer: „Es ist ein recht uriges Restaurant mit einer schönen Atmosphäre. Die Speisen sind sehr gut.“

Viele Bergener kehrten hier ein, um am Mittagstisch Platz zu nehmen oder nach getaner Arbeit zu entspannen. Zum Beispiel Torsten Zink. „Hier gibt es die besten Bratkartoffeln in Bergen. Es war auch ein Ort zum Abschalten. Das alles wird fehlen und eine große Lücke hinterlassen“, sagt er. Der Bergener Arzt Dr. Uwe Rühlow vergleicht die Gaststätte „Zur Traube“ mit dem VW Käfer. „Der Käfer ist ein klassenloses Auto – so würde ich sie auch bezeichnen.“ Für ihn war es die letzte alte und urige Kneipe in Bergen.

Kein neuer Betreiber

Viel Lob über ihre Arbeit, aber auch Verwunderung, dass sie nun schließen muss, erfährt Benita Rasmus fast jeden Tag, wenn sie durch die Stadt geht. „Der Buschfunk funktioniert in Bergen“, sagt sie. Sie hätte gern alle Stammkunden im Lokal gehabt, um sich persönlich von ihnen zu verabschieden. Auf der anderen Seite ist sie froh, „denn dadurch würde mir meine Entscheidung noch schwerer fallen“.

Lesen Sie auch:

Wie es weitergehen soll, weiß sie noch nicht. Nur soviel, dass sie offiziell am 31. Dezember die Gaststätte zumachen und die Schilder von der Häuserwand entfernen wird. Denn einen neuen Betreiber wird es hier nicht mehr geben, da die Familie Rasmus in diesem Haus wohnt. „Fremde Leute reinzuholen geht allein baulich nicht, sonst würden wir keine Wohnung mehr haben“, sagt sie.

Die Küche bleibt vorerst an Ort und Stelle. „Ich werde sie jetzt nur noch nutzen, wenn ich für die Familie kochen möchte.“ Stillstand kommt für sie aber nicht infrage. Für sie geht die nächste Zeit als Bürokraft weiter.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto