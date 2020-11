Bergen

Wie ist die DDR entstanden? Warum gab es den Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung? Wie erging es den Menschen, die hinter der Mauer lebten? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich Elftklässler vom Bergener Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Kooperationspartner war das Prora-Zentrum.

So wie bei der Ausstellung im Sommer „Von der Friedlichen Revolution bis zur deutschen Einheit“ – eine Plakatausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung – drehte sich auch bei den Schülern in ihrem Projekt alles um das Leben vor mehr als drei Jahrzehnten.

Anzeige

Viele junge Menschen in Ausstellung

„Zusammen mit der Geschichtslehrerin Jana Romanski hatte ich die Idee, ein Projekt zu entwickeln, in dem sich die Schüler ausschließlich mit dem Thema 30 Jahre Deutsche Einheit beschäftigen“, sagt Susanna Misgajski, Leiterin des Prora-Zentrums. „Hintergrund ist auch der, dass sich auffallend viele junge Leute im Sommer intensiv mit dieser Ausstellung beschäftigt haben.“

Die jungen Leute haben sich im Vorfeld das Zeitzeugen-Interview mit Martin Klähn angesehen. Er war der Mitbegründer des Neuen Forums und engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung in Schwerin. Es folgten Diskussionsgespräche, ein Besuch in der Ausstellung und eine Feedbackrunde.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

„Freiheit nicht selbstverständlich“

Für Till Behrndt sieht so ein moderner Geschichtsunterricht aus. „Durch die ganzen anschaulichen Tafeln und das Zeitzeugen-Interview konnte man die geschichtlichen Ereignisse in der DDR viel besser nachvollziehen, als wenn man eine Lehrbuchseite lesen muss“, sagt er. Dadurch höre man laut Schüler Paul Plitzner „auch mal andere Meinungen zu den Ereignissen als die der Großeltern“.

Lesen Sie auch

Eine spannende Geschichtsstunde findet auch Gretje Gloede. „Es hat mir gefallen, mehreren Zeitzeugen zuzuhören und ihre persönlichen Eindrücke kennenzulernen“, sagt sie. Mera Waiqand erinnert sich in diesem Zusammenhang an die Gespräche mit ihrem Vater, wenn er von der damaligen Zeit erzählt, die ihr wie ein Märchen erscheint. „Ich bin dankbar für meine Freiheiten und froh, dass durch solche Ausstellungen daran erinnert wird, dass diese Freiheit nicht selbstverständlich ist“, sagt sie.

„Für Schulen ist es eine gelungene Abwechslung, ihren Unterricht mal anders zu gestalten, mit anderen Methoden zu arbeiten“, so Susanna Misgajski. Demnächst ist es geplant, dass sich alle Geschichtskurse dieser Schule mit diesem Projekt beschäftigen.

Von Mathias Otto