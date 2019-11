Bergen

Für das dritte Lichterfest am 30. November hat sich der Bergener Stadtentwicklungsverein richtig ins Zeug gelegt. Unterstützt durch die Bergener Feuerwehr, die Gemeinschaft von Gewerbetreibenden „Wir für Bergen“ und die Stadt ist ein üppiges Programm erarbeitet worden, das so einiges zu bieten hat.

Ganz oben an steht ab 19 Uhr der Auftritt von Hartmut Schulze-Gerlach – in seinen Hochzeiten als Schlagerstar der DDR bekannt als Muck – auf dem Rathausplatz. Anschließend wird es gemäß dem Motto „Licht“ erneut eine Laser-Show geben. Deren Beginn ist für 20.30 Uhr angesetzt. Und trotz später Stunde ist danach noch lange nicht Schluss. Für einige wird es dann womöglich erst richtig losgehen, denn bis 22 Uhr läuft noch das Advent-Shoppen. Wie die Lichterfestorganisatoren versprechen, werden die Geschäfte in der Stadt Bergen so lange geöffnet bleiben.

Viele Unterstützer

Los geht es allerdings bereits einige Stunden vorher. Bereits ab 17 Uhr soll Moderator Maik Juch die Besucher auf das Lichterfest einstimmen. Frank Lebahn, Thomas Dahn, (Sommerrodelbahn am Rugard) die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr Buschvitz, Rene Kempa mit einem Cocktailwagen und der Stadtentwicklungsverein wollen an Ständen Bratwurst, Steak, Bouletten, Eintopf, Glühwein, Punsch, Kaffee und vieles mehr anbieten. Der Zirkus Renz hat laut Information sogenannte Lichterluftballons vorrätig, die an diesem Tag zum Einsatz kommen können.

Der Lampion- und Fackelumzug formiert sich laut Plan um 18 Uhr auf dem Sportplatz der Altstadtschule. „Alle kleinen und großes Bürger können sich mit Laternen oder – wenn sie das 16. Lebensjahr erreicht haben – auch mit einer Fackel, die der Stadtentwicklungsverein zur Verfügung stellt, an dem Umzug beteiligen“, sagt Vereinsvorstandmitglied Gesine Jahn. „Gegen 18.30 Uhr trifft der bunte Zug vor dem Rathaus in Bergen ein.“ Angeführt werden soll der Umzug von einer weihnachtlich geschmückten Kutsche der Firma Wander-Touristik Steffen Waak. In der Kutsche sollen der Weihnachtsmann und Vereinsvorsitzende Kristine Kasten Platz nehmen. Gesine Jahn: „Der Weihnachtsmann wird auf dem Rathausplatz kleine, liebevoll genähte Beutel mit Süßigkeiten, gesponsert von den Märkten der Stadt an Kinder verteilen. Die Beutel wurden von der Frauenkreativgruppe des NBZ genäht.“ 18.30 Uhr soll die Bläsergruppe der Musikschule Vorpommer-Rügen auf dem Balkon der Immobilienfirma Gögge-Rubusch musizieren.

Ebenfalls an diesem Abend findet die Auswertung des Schaufensterwettbewerbs statt. Dabei sollen die drei besten Laternen prämiert werden. Für den Transport von Bergen-Süd und Rotensee wird ein Shuttle-Verkehr eingerichtet.

Von Jens-Uwe Berndt