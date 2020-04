Bergener Politiker debattieren per Post oder Telefon

Bergen

In Zeiten von Corona, in denen Präsenzsitzungen nur in dringenden Fällen stattfinden sollen, treffen Gemeindevertretungen und Ausschüsse ihre Entscheidungen im Umlaufverfahren. Die Landesregierung hat festgelegt: „Sitzungen kommunaler Vertretungen und sonstiger kommunaler Gremien sind auf das absolut notwendige, unaufschiebbare Maß zu beschränken.“ Sollte dennoch getagt werden müssen, sei ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat derweil festgelegt, dass auch die Sitzungen aller Fachausschüsse sowie die des nächsten Kreistags am 8. Juni im sogenannten Umlaufverfahren stattfinden sollen. Das heißt, dass alle Mitglieder die Unterlagen per E-Mail oder per Post zugeschickt bekommen.

Die Fraktionen verständigen sich auf eine Position und stimmen per Mail oder Post über die einzelnen Anträge ab. Die Ergebnisse sollen dann im Sitzungsprotokoll veröffentlicht werden. Das Umlaufverfahren soll also helfen, den politischen Betrieb aufrecht zu halten.

Fehlende Öffentlichkeit

Dies geht allerdings zumindest teilweise auf Kosten der Öffentlichkeit, da interessierte Bürger nun nicht mehr verfolgen können, welche Argumente ausgetauscht und aus welchen Gründen Entscheidungen getroffen werden. Die Öffentlichkeit lässt sich dabei nur formal herstellen.

„Das geschieht gegebenenfalls wie sonst auch durch ortsübliche Bekanntmachung in Schaukästen und Internet“, sagt Gabriele von der Aa, Leitende Verwaltungsbeamte im Amt Nord-Rügen. „Ich fände es gut, wenn das Innenministerium sich zu der Frage äußern würde, wie und in welchem Umfang die Öffentlichkeit herzustellen ist“, meint dazu Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke).

Telefonkonferenz vor Abstimmung

Während allerdings in kaum einem Rügener Amt bisher von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, „tagte“ virtuell am Donnerstagabend der Hauptausschuss der Bergener Stadtvertretung. Auf der Tagesordnung stand dabei auch der Umgang mit Veranstaltungen in der Stadt, die angesichts der Corona-Krise bis Ende August erst einmal ausfallen sollen. Der Freundeskreis für Musik in der St. Marienkirche und der Tennisverein Bergen beantragten finanzielle Hilfen für Konzerte und Turniere.

Auch der Stadtentwicklungsverein hatte um Unterstützung bei der Durchführung des Stadtteilfests in Bergen-Süd und des Lichterfests im Advent angefragt. „Wir wollen nun versuchen, unser Stadtteilfest in Bergen-Süd auf den 12. September zu verlegen“, sagt Kristine Kasten. Die ist nicht nur Vorstand des Vereins, sondern auch Fraktionsvorsitzende der SPD in Bergen und Kreistag. In dieser Funktion habe sie zudem gegenüber Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) dafür geworben, Hauptausschuss und Stadtvertretung in Präsenzsitzungen stattfinden zu lassen. „Die Demokratie lebt schließlich von der Debatte“, so Kasten.

Kristine Kasten ist Fraktionsvorsitzende der SPD in Bergen. Quelle: Christian Roedel

Um eine Meinungsbildung zu ermöglichen, hatte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) die technischen Voraussetzungen für eine Telefonkonferenz im Vorfeld der Sitzung schaffen und eigens eine sichere Leitung einrichten lassen.

An dem Gespräch nahmen neben der Bürgermeisterin auch die Vorsitzenden der Fraktionen sowie die fraktionslosen Abgeordneten teil. Zu denen zählt neben Kathrin Parpat ( FDP) und Henry Knüppel nun auch André Schröder, der die Fraktion der Linken erst kürzlich „aus persönlichen Gründen“ verlassen hatte. Kerstin Kassner war wegen der Sitzungswoche des Bundestages von Berlin aus zugeschaltet.

Veranstaltungen, Corona und Schulumbau kosten Geld

Obwohl zumindest über den Sommer sämtliche Veranstaltungen ausfallen, sollen Gelder für die Vereine nach dem Willen der Stadtpolitiker nicht verfallen. Ausgezahlt wird allerdings erst, wenn feststeht, dass eine Veranstaltung stattfindet. Gegebenenfalls werden die Mittel im Haushalt für das kommende Jahr aufgenommen. Abgestimmt wurde auch über die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben von 10 000 Euro im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie im Zusammenhang mit Forstarbeiten an der Kleingartenanlage „Am Haselgrund“.

Auf der Tagesordnung der kommenden Stadtvertretung sollen zudem die Modalitäten des Umbaus der Altstadtgrundschule stehen. In dieser Zeit werden voraussichtlich einige Klassen in das Gebäude der ehemaligen Polizei umziehen müssen.

Von Uwe Driest