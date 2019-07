Bergen

Seit Montag hat die Bergener Wohnungsgesellschaft (BeWo) einen neuen Geschäftsführer. Sein Name ist Ralf Großmann, er stammt aus Krefeld und soll einschlägige Erfahrungen in der Bauwirtschaft und im Bankwesen besitzen. Die erste Wahl war der 57-Jährige aber nicht. Und er ist auch vorerst lediglich ein Chef auf Zeit, wurde sein Vertrag doch bis zum 31. Dezember 2019 befristet.

Nach der fristlosen Kündigung des langjährigen BeWo-Geschäftsführers Gerd Zander im November 2018 durch Bürgermeisterin Anja Ratzke, hatte vorerst Zanders einstiger Stellvertreter René Radtke die Geschäfte geführt. Zwischenzeitlich war durch ein externes Unternehmen eine Ausschreibung des Leiterpostens ausgeschrieben worden, worauf sich zahlreiche Interessenten beworben hatten. Sechs waren in die engere Auswahl gekommen. „Unser Favorit ist überraschend kurz vor Arbeitsantritt abgesprungen“, sagt Hans-Dieter Czerwinski ( CDU), der am Auswahlverfahren mit beteiligt war. „Er war derart bei der Sache gewesen, wollte auf die Insel umziehen, dass sich niemand vorstellen konnte, dass es wirklich zu einer Absage kommen könnte.“

Grund für Absprung von Favorit unklar

Bürgermeisterin Anja Ratzke kennt vom Favoriten für die Geschäftsführerstelle nur die Begründung, dass er unsicher wegen des Kräfteverhältnisses in der Stadtvertretung gewesen sei. Nachdem sich dieses allerdings mit der Kommunalwahl am 26. Mai geändert hat, bliebt der bereits bestätigte Bewerber bei seinem Rückzug. „Ich kann also nicht wirklich eine Begründung liefern“, sagt Ratzke.Der Zweitplatzierte war sofort angeschrieben worden, hatte sich jedoch bereits anderweitig umgesehen und eine neue Stelle angetreten. Allerdings, so Ratzke, stehe dieser ab dem 1. Januar 2020 für Bergen zur Verfügung.

Somit ist Großmann im wahrsten Sinne des Wortes ein Interims-Geschäftsführer, der sich nach Angaben aus dem Rathaus bewähren könne. „Im September werden wir dann sehen, ob er so gut war, dass er einen entfristeten Vertrag bekommen kann“, sagt die Bürgermeisterin. Denn auch diese Variante stehe noch zur Debatte.

Bei Entfristung geht’s in den Hauptausschuss

„Wenn er frischen Wind in das Unternehmen bringt und für Beständigkeit sorgt, ist es durchaus möglich, dass er bleiben kann“, sagt auch Czerwinski. „Herr Großmann weiß um diese etwas unangenehme Situation, ist damit aber einverstanden.“In der Stadtvertretung witterte die CDU-Fraktion auf der jüngst stattgefundenen konstituierenden Sitzung offenbar Ungereimtheiten, und erkundigte sich, wo dieser Mann plötzlich hergekommen sei, da er vom Hauptausschuss gar nicht bestätigt wurde. Letzteres bestätigt Ratzke, allerdings habe Großmann zur Top 6 gehört, und wegen der Vertragsbefristung sei eine Bestellung durch den Hauptausschuss nicht notwendig. Erst bei einer möglichen Entfristung des Vertrags käme das beschließende Gremium ins Spiel.

Ralf Großmann hat kein Problem mit seiner momentanen Situation. „Ich bewähre mich hier jeden Tag“, sagt er. „Außerdem ist es so, dass ich mir die Bestände des Unternehmens selbst erst einmal anschaue, um für mich zu entscheiden, ob es das Richtige für mich ist.“ In dieser Vorgehensweise sei er sich mit der Bürgermeisterin einig.

Die Besetzung der Geschäftsführerstelle der Bergener Wohnungsgesellschaft ist weiterhin ein Politikum. Nicht nur wegen der unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der Stadtvertretung, sondern vor allem auch wegen des Abgangs von Gerd Zander. „Dazu kann ich im Moment nichts weiter sagen, denn es gibt sowohl arbeitsrechtlich als auch strafrechtlich laufende Verfahren“, sagt dazu Anja Ratzke.

Jens-Uwe Berndt