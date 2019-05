Bergen

Sie fordern eine neue Friedenspolitik, soziale Gerechtigkeit und eine bessere Umweltpolitik: Die von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht initiierte Bewegung #Aufstehen findet in Mecklenburg-Vorpommern weitere Unterstützer. Nun gibt es auch in Bergen auf Rügen eine Ortsgruppe. Anstoß dafür gab Hans Joachim Haase, der sich schon seit Oktober im Stralsunder Ableger der Sammlungsbewegung engagiert. „Noch befinden wir uns in der Findungsphase. Ziel ist aber zu schauen, was wir gemeinsam für die Insel bewegen können“, erklärt der Rentner.

Seit dem 21. Februar kommen die Mitglieder der Gruppe alle vier bis fünf Wochen in der Gaststätte Stadt Bergen meist donnerstags zusammen. „Formal sind wir aktuell acht Personen“, sagt Haase. Es kämen aber meist weniger. „Was uns aber nicht daran hindert, unsere Ideen für Bergen und Umgebung zu diskutieren.“ Die Ortsgruppe sei für alle Bürger offen – insbesondere aber für diejenigen, die sich durch die Parteien nicht mehr oder nur noch unzureichend vertreten fühlen. Getreu dem Motto „Keine Partei wird unsere Probleme lösen, wenn wir es nicht selbst tun“.

Sechs Ortsgruppen in MV

Mittlerweile gibt es sechs Ortsgruppen in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Anhänger folgen dem Vorbild von Bewegungen um den US-Politiker Bernie Sanders oder dem Briten Jeremy Corbyn, aber auch neue soziale Bewegungen in Frankreich, Spanien oder Portugal. Die „Aufstehenden“ wollen Druck auf die Parteien ausüben und sich gemeinsam für ihre Zukunftsvisionen einsetzen. Diese reichen von sicheren Arbeitsplätzen über bezahlbare Mieten bis hin zum Schutz der Artenvielfalt.

Das Bergener Bürgerbündnis tritt mit 17 Kandidaten an Dr. Carmen Kannengießer, Dr. Uwe Rühlow, Wolfgang Kannengießer, Sabine Chowanitz, Jürgen Habben, Thomas Meck, Jan Dethlefs, Alexander Henning, Martina Siebeneicher, Hubertus Rabe, Arne Warnke, Heint Richter, Wolfgang Taubert, Silke Horn, Franziska Simon, Brain Mehlberg, Karl-Heinz Ratzke

Für Rügen bedeutet das konkret: „Wir treten beispielsweise gerade mit dem Naturschutzbund in Kontakt, um zusammen zu überlegen, was wir hier in der Region für die Umwelt tun können“, erläutert Haase. Genauso gehörte für den Wahlrüganer aber auch dazu, sich bei den Ostermärschen für Frieden zu engagieren. „Die Strukturen in der Ortsgruppe sind ganz locker.“ Es gäbe keinen Beitrag und auch keine Satzung. Jeder könne sich beteiligen, wann und wie er möchte – und die Vorschläge mit einbringen, die er für richtig halte.

Ein „B“ fällt weg

Die #Aufstehen-Mitglieder sind aber nicht die einzigen Neuen, die in Bergen etwas bewegen möchte. Wobei es sich hierbei zu Teilen auch um alte Bekannte handelt. Die neue Wählergemeinschaft Bergener Bündnis (BB) um Carmen Kannengießer kandidiert bei der Kommunalwahl am 26. Mai mit 17 Bürgerinnen und Bürgern für die Stadtvertretung. Bisher hieß die parteiunabhängige Fraktion Bürger-Bündnis Bergen (BBB). „Für die Mehrheit von uns war klar, dass Bergen künftig an erster Stelle stehen muss“, teilt die Stadtvertreterin mit.

Zur Wahl 2014 trat Kannengießer noch für das Bündnis für Rügen an. Da ihr Wahlprogramm in vielen Punkten mit dem von Oliver Cornelius der Partei Bündnis 90/Die Grünen übereinstimmte, bildeten sie eine Zweierfraktion. Diese nannte sich zunächst Grünes Bündnis Bergen (GBB). „In diesem Namen fand sich jeder wieder“, erklärt Kannengießer. Als Cornelius seine Partei verließ und Rainer Eggers ( CDU) in ihre Fraktion wechselte, musste eine neue Bezeichnung her: BBB.

„Mit Ihnen für Bürger“

„In diesem Zusammenschluss konnten wir beweisen, dass das Wichtigste in der kommunalpolitischen Arbeit Sachbezug für die Stadt ist und nicht politisch gefärbte Themen und Querälen“, sagt Kannengießer. Zwischenzeitlich hätte sich das Bündnis für Rügen aber aufgelöst, Cornelius sei nach Greifswald gezogen und Eggers werde nicht mehr kandidieren. Daher gäbt es nun eine neue Wählergemeinschaft, die unter dem Motto „Mit Ihnen für Bürger“ weiter auf eine konstruktive, gute Entwicklung des Gemeinwesens zielt. Selbst spiegele sie die gesamte gesellschaftliche Mitte von Bergen wieder. Es seien sowohl jüngere als auch ältere Bürger beider Geschlechter und unterschiedlicher Berufe aktiv. Die Wählergemeinschaft werde auch in Zukunft parteiunabhängig agieren.

Pauline Rabe