Schulbildung in Bergen vom Mittelalter bis in die heutige Zeit ist das Thema einer kleinen Artikelserie. Im vierten und letzten Teil geht es um die Entwicklung von der Volksschule bis zur modernen Bildung im 21. Jahrhundert.

Auszüge aus einem Bericht zum Richtfest der Volksschule im Frühjahr 1929: „Das Richtfest des Volksschulgebäudes begann unter Beteiligung einer großen Zuschauermenge. Am Tage war warmes Frühlingswetter, erst abends setzte während der Feier Regen ein, der nicht die Zuschauermenge davon abzuhalten vermochte, dem feierlichen Augenblick des Setzens der Krone beizuwohnen. Diese, mit Blumen und Bändern reich geschmückt, wurde mit Pferdekraft feierlichst am Kran hinaufgezogen. Unter Donner und Blitz trat aus der auf dem Gebälk versammelten Menge der Bauhandwerker Zimmerpolier Wilken hervor und sagte mit weit schallender Stimme den Weihespruch auf. Er wünschte, daß das Schulhaus unserer Jugend geistig und körperlich nützen möge. Anschließend versammelten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Magistrat und der Baukommission zum üblichen Richtschmaus in Schubbes Restaurant. … Mit dem Dank an die Stadt, die einem alten Handwerksgebrauch Rechnung getragen hat, ging man erst in vorgerückter Stunde auseinander.“

Kurioses Benotungssystem

Interessant sind Aufzeichnungen in einem Klassenbuch von einer Schulkonferenz am 5. Juli 1898. Dort gibt es eine Notenbewertung, die mir auch noch nicht so bekannt war: Note 1 sehr gut, ½ recht gut, 2 gut, 2/3 im ganzen gut, 3/2 ziemlich gut, 3 genügend, ¾ im ganzen genügend, 4/3 wenig genügend und die Note 4 war ungenügend. Diese Benotung wurde noch bis 1939 praktiziert. Als der Schulbetrieb 1930 begann, besaß die Stadt eine moderne Schule. Sie entstand in der demokratischen Ära Friedrich Eberts in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg (1914-18) und wurde mit der Wahl Hitlers zum Reichskanzler 1933 durch den Nationalsozialismus abgelöst. Die Hitlerjugend beherrschte diese „Braune Zeit“mit der ihr eingeimpften Ideologie. Ein Beispiel war Johannes (Hans) Mallon, Elektrikerlehrling in der Bergener Firma Bollmann und Fahnenträger der HJ. Während eines Aufmarsches zum Mitsommerfest 1931 wurde der 17-Jährige am Kopf von einem Stein getroffen. Ob das seinen Tod verursachte, ist nicht geklärt. Nach seinem Tod wurde er zum Märtyrer. Ihm zu Ehren wurde das Mallon-Denkmal 1937 eingeweiht, das bis zur Zerstörung 1945 durch die Nazis auch seine neue Grabstätte wurde.

Schule mit 1571 Schülern

Bergen wurde zum Aufmarschplatz der Pommerschen Hitlerjugend. Daneben hatte Bergen auch einen starken Verband der Kommunisten, die ihr Domizil im „Pott“ hatten und Aufmärsche inszenierten. Jeder kann wohl nachvollziehen, wie auch der Schulbetrieb im Sinne des Staates ideologisiert war. Auch in der Volksschule hinterließ der Zweite Weltkrieg seine Spuren. 1945, Anfang Mai, stellte man den Schulbetrieb ein und sie wurde zum Lazarett umfunktioniert. Als auf „Befehl 40“ der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland die Aufnahme des Schulunterrichts zum 1. Oktober 1945 befohlen wurde, fand man die Bergener Stadtschule in einem erbärmliche Zustand. Inventar war zerstört, Teile der Bibliothek verfeuert, Fenster eingeschlagen und Türen beschädigt. Es begann das große Richten und Säubern. Am 1.September gab es hier bereits 1527 Schüler und am 1.Oktober 1948 betreuten 31 Lehrer (davon waren 19 Neulehrer) 1571 Schüler in 34 Klassenräumen.

Sporthalle zu DDR-Zeiten gebaut

Zeitweilig wurde auch das „Freihaus“ auf dem Joachimsberg als Schule genutzt, so auch zwischen 1955 und 1968. In den 20-er und 30-er Jahren war es Mädchenschule. Als ich 1955 eingeschult wurde, gab es noch von der 1. bis zur 4. Klasse Unterricht in den zwei Baracken in der Teichstraße mit Ofenheizung. Einen Schulgarten gab es am Katzenteich. Die Schule selbst war die „Allgemeine Polytechnische Oberschule“ bis zur 10. Klasse. Heute würden wir Realschule sagen. Viele Lehrer und Lehrerinnen prägten das Schulleben: Frau Stoll, Frau Muhs, Frau Fliegner, Frau Bremer, Herr „Leini“ Schulz und seine Frau, Herr „Habu“ Müller, Herr und Frau Tau, Herr Ernst, Frau Wicklert, Herr Fischer – „Ficher“genannt – Herr Tamme, Herr Mau, Frau Bliesart und Lehrer Markwardt, der unaufmerksame Schüler gerne mit Tafelkreide bewarf. Zu DDR-Zeiten wurde eine Sporthalle gebaut, die noch heute ihre Funktion erfüllt. Darüber freute sich wohl besonders der Sportlehrer, Herr Köpke. Ein kleines Schwimmbecken wurde im Schulgebäude gebaut, um den Schwimmunterricht der kleinen Schüler zu intensivieren. In den Sommermonaten fand dann im Ferienlager in Thiessow das Schwimmen in der Ostsee statt.

Sohn eines Kapitalisten

Von 1959 an unterrichtete und leitete meine Klasse eine besonders staatstreue Lehrerin, Waltraut Kunz, die Geschicke. Im Klassenbuch vermerkte sie unter meinem Namen, Uwe Hinz, „Elternhaus negativ“ und zu mir „interessiert sich für Tagesthemen“. Eines Tages musste ich vor der versammelten Klasse aufstehen und sie sagte auf mich weisend: „So sieht der Sohn eines Kapitalisten aus!“ Ich gehörte zu der Zeit weder den Pionieren noch der FDJ an. Ich war der Sohn eines Handwerksmeisters (Kürschner) und diese private Eigentumsform passte nicht zur DDR-Staatsideologie. Auch in der DDR war den Lehrern gegenüber Respekt und Achtung von den Schülern wichtig. Die meisten wurden als Autoritäten akzeptiert. Trotzdem wurde so mancher Lehrer auch durch Streiche der Schüler gefoppt.

Schulname „Hans Beimler“

Am 8.Mai 1980 erhielt die POS I den Namen des deutschen Spanienkämpfers „Hans Beimler“. Er kämpfte 1936 in Spanien gegen General Franco für die Spanische Republik. Mit großer Öffentlichkeit wurde das Zeremoniell veranstaltet. Hierzu ein Auszug aus dem Schuljournal: „ Er ist unser Vorbild. Seine Einsatzbereitschaft, sein Mut, seine Ehrlichkeit, seine Zuverlässigkeit, im Kampf für die Sache des Proletariats, für die Sache der revolutionären Arbeiterklasse sind uns Ansporn alles zu tun, um unsere sozialistische DDR weiter zu stärken und zu schützen.“ Aus dem Schuljahr 1981/82 habe ich eine kleine Episode, die ich gerne weitergeben möchte: „Unsere Küche ist in den Ferien nicht gestrichen worden. Der Maler renoviert sie in der Schulzeit. Es gab Probleme mit der Schulspeisung. Nach zwei Tagen Bockwurst essen, hatten Pädagogen und Schüler die Nase voll. Es musste Abhilfe geschaffen werden. Eine Gulaschkanone wurde besorgt. Das Essen schmeckte besonders gut.“ Lange Jahre führte Direktorin Frau Krüger die Schule mit Unterstützung ihres Mannes, Schulrat Krüger. Heute befindet sich dort die Grundschule, und die schöne Aula kann viele Geschichten erzählen. Derzeit hält Schulleiter Rüdiger Bonau die Geschicke der altehrwürdigen Stadtschule in seinen Händen.

Immer mehr Schulen entstanden

Bergen entwickelte sich zum wichtigen Wirtschaftsstandort für Rügen. Bergen Süd begann sich zwischen 1959 und 1963 zu entwickeln und besonders in den Jahren 1970-1980 mit 1577 neuen Wohnungen. Die Menschen freuten sich über eine bessere Wohnkultur. Wo Menschen wohnen, brauchte es auch Schulen: Am 1. September 1964, pünktlich zum Schulbeginn, wurde die POS II „Wladimir Komarow“ und 1971 die POS III „Schule der DSF“ in Bergen-Süd eingeweiht. Beide Schulen sind 2002 abgerissen worden. 1976 kam dann noch in der Königsstraße die POS IV „Werner Seelenbinder“ hinzu. Es ist die heutige Grundschule „Am Rugard“ mit einer modernen Sporthalle. Zwischen 1984 und 1989, im Zusammenspiel mit dem Fährhafen Mukran, entstand das Neubaugebiet Bergen-Rotensee. In der Störtebeckerstraße entstand 1985 die POS V. Es ist heute das Sonderpädagogische Förderzentrum „ Klaus Störtebecker“, und die ehemalige POS VI ebenda beinhaltet heute die regionale Schule „Am Grünen Berg“. In der 1973 erbauten Berufsschule an der Sassnitzer Chaussee befindet sich heute die Regionalschule „ Am Rugard. Zeitweilig war sie auch Außenstelle des Gymnasiums.

Bergen ist Bildungsstandort geblieben

Wer weiß noch, dass Bergen kurzzeitig nach 1990 zwei Gymnasien hatte? Eins in Bergen-Süd, geleitet von Herrn Berger, und das in der Arndtstraße, geführt von Herrn Blum. Ich kann mich noch gut an die Kompetenzauseinandersetzungen während meiner Zeit als Stadtverordnetenvorsteher zwischen 1990 und 1994 entsinnen. Auch wenn Bergen keine 20 000 Einwohner mehr hat wie Ende 1990, so ist es doch der Bildungsstandort für Rügen geblieben. Nicht alles konnte von mir berücksichtigt werden. Das hätte den Rahmen gesprengt. Viele Tausende junge Menschen haben in Bergen eine Schulbildung genossen, die jeweils der Zeit und dem Bildungswillen der Regierenden unterworfen war. Viele Menschen haben auf dieser Grundbildung ihr Leben aufgebaut und gemeistert. Zum Arndt- Gymnasium und zur Bergener Stadtschule gibt es noch Vieles zu erzählen und wird sicherlich noch einmal ein Thema sein. Bildung ist ein Grundrecht. Aber zur Bildung gehört auch die Achtung vor den Mitmenschen. Das nennen wir dann Herzensbildung.

Uwe Hinz