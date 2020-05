Bergens Zentrum erhält besonders seniorenfreundliche Bänke

Bergen

Für das letzte Fördervorhaben mit dem Titel „ Aufwertung für die Innenstadt“ erarbeitete das Bauamt ein „Bank- und Spielstandorte-Konzept“. An einigen Standorten sollen Bänke und Abfalleimer ausgetauscht werden. „Wir wollen barrierefreie und generationengerechte Aufenthaltsflächen schaffen“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Die bisherigen blauen Metallbänke im Marktbereich weichen modernen Sitzmöbeln aus Edelstahl und speziellen Seniorensitzbänken. Die verfügen über eine zusätzliche Holzauflage und erhöhte Armlehnen, an denen sich Senioren in die Höhe ziehen können.

Für die Maßnahmen hatte sich auch der Seniorenbeirat der Stadt auf einer Anhörung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ausgesprochen. Auf dessen Wunschliste standen zudem eine Verbesserung des Pflasters am Markt, Bordsteinabsenkungen und eine barrierefreie Anbindung an den Klosterhof, die in Arbeit ist.

Blaue Bänke weichen Edelstahl

Förderfähig sind zwölf Bänke und sechs Seniorenbänke, 15 Abfallbehälter, drei Fahrradbügel, drei Kindersitze und neun Spielgeräte, wovon sich fünf Geräte auf einem neuen Spielplatz in der oberen Gartenstraße befinden werden. Insgesamt 28 Standorte in der Innenstadt werden mit neuen Bänken teilweise senioren- oder kindgerecht gestaltet und für ein abgestimmtes Gestaltungsbild mit neuen Abfalleimern versehen. Am Rathausvorplatz, an den Mauern vor Eispalast und Markt 1 sowie an der Dammstraße auf Höhe Stralsunder und Schulstraße werden 13 Bänke und zehn Abfallbehälter ausgetauscht, aufbereitet und in anderen Stadtgebieten eingesetzt.

Stadtbauhof führt Montage aus

Die Maßnahmen sollen im Sommer durch den städtischen Bauhof ausgeführt werden, damit mehr finanzielle Mittel für weitere Anschaffungen übrig bleiben. An einigen Standorten sollen auch Fahrradbügel oder Spielelemente hinzukommen. Im hinteren Bereich des Benedixhauses werden zudem fünf Tische und 20 Sitzhocker für einen kurzen Aufenthalt eingebaut. Im kommenden Jahr 2021 sind zwei weitere kleinere Spielanlagen in der oberen Billrothstraße und in der mittleren Bahnhofstraße geplant.

Für förderfähige Maßnahmen werden 208 0000 Euro Städtebaufördermittel zur Verfügung gestellt. Für die nicht förderfähigen Standorte will die Stadt rund 60 000 Euro aus dem eigenen Haushalt bereitstellen.

Von Uwe Driest