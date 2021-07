Rügen

Verfolgungsjagd quer durch die Republik: Seit Freitag ist Victoria Wloka (33) verzweifelt auf der Suche nach ihrem Camper. Die Berlinerin hatte ihn in Charlottenburg am Freitag als vermisst gemeldet und startete einen Aufruf auf den sogenannten sozialen Plattformen im Internet. Und prompt meldeten sich mehrere Leute, die das Fahrzeug knapp 330 Kilometer entfernt von der Hauptstadt gesehen haben. Gleich mehrfach auf der Insel Rügen. Tausendfach wurde der Aufruf seitdem im Internet geteilt. Doch bisher fehlt jede Spur.

In drei Wochen wollte die Sozialpädagogin in die Schweiz auswandern, um dort mit Kindern zu arbeiten. Ihr Camper war für den Umzug schon gepackt. „Mir wurde mein Lebenstraum genommen“, teilte sie in einer emotionalen Videobotschaft mit, die sie auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte. Diese Nachricht hat viele Menschen berührt. Vor allem ihr Hilferuf: „Setzt euch einfach auf euer Fahrrad und fahrt durch die Gegend. Und wenn ihr mein Auto seht, ruft bitte an.“

Diese Aufschrift ist am Fahrzeug zu sehen. Quelle: privat

Sofort entwickelte sich eine große Hilfsbereitschaft – für Victoria Wloka ein unfassbar schöner Moment in dieser misslichen Lage. „Ich hatte innerlich gehofft, dass irgendjemand die Geschichte so sehr ans Herz geht, dass derjenige aufsteht und losfährt, um zu helfen zu suchen. Und so war es dann auch. Auf einmal standen 30 000 Klicks unter diesem Beitrag, hunderte Mal wurde es in den Netzwerken geteilt“, sagt sie.

Hilfsbereite Rüganer

Am Samstag kam der entscheidende Hinweis aus Bergen. Ein Mann hatte den Camper auf dem Rewe-Parkplatz gesehen. Beobachtungen gab es unter anderem in Binz, Stönkvitz, Sassnitz und Lietzow. Zusammen mit ihrem Freund packte die Berlinerin hastig ein paar Sachen zusammen und fuhr ebenfalls nach Rügen. „Wir haben schon auf dem Weg dorthin gemerkt, wie sich die Ereignisse überschlagen haben. Ich musste mich erst mal sammeln und genau überlegen, wo ich mit dem Suchen anfangen werde“, sagt sie.

Eine markante Schramme hinter der Fahrertür. Quelle: privat

Angekommen auf Rügen traf sie eine Mutter, die zusammen mit ihrem Kind am Sonnabend vier Stunden lang über die Insel fuhr, um ihren Camper zu suchen, und die sonntags noch mal viel Zeit für die Suche investierte. Ein Autohändler aus Binz teilte ihren Beitrag. „Er ist auf Facebook mit 800 Menschen befreundet. Das hat natürlich richtig eingeschlagen“, sagt sie. Victoria Wloka lernte auch einen Mann kennen, der für sie auf vielen Campingplätzen Ausschau hielt. Zudem sagte das Team von Heliport Unterstützung zu und hält seitdem die Augen bei Rundflügen offen.

Spur seit Sonntag verloren

Das Hotel Königslinie Königslinie in Neu Mukran nahm das Paar auf, obwohl es kurz vor 22 Uhr anrief, um nach einem Zimmer zu fragen. Hier wurden gleich Flyer gedruckt, die das Paar später verteilte. „Wir haben hier von so vielen Menschen Hilfe erhalten. Mit so einem Zulauf habe ich absolut nicht gerechnet. Zumal jeden Tag Camper geklaut werden. Da bin ich bestimmt nicht die Einzige, der so etwas widerfährt.“

Seit Freitag wird der Pössl vermisst. Quelle: privat

Am Sonntag bekam sie noch den Hinweis, ihr Camper würde bei Karls in Zirkow auf dem Parkplatz stehen. Das war der letzte Hinweis, den sie erhielt. Auch die Polizei ging in den vergangenen Tagen Hinweisen nach, die sie aus der Bevölkerung erhielt. „Seit Sonntag gegen 16 Uhr hat sich die Spur nach dem Wohnmobil, welches vermutlich durch ein oder mehrere unbekannte Täter mit dem Originalkennzeichen B-OO1490 weiterhin genutzt wird, verloren“, so Polizeisprecherin Jennifer Fischer.

Auffällige Schramme

Victoria Wloka gibt nicht auf. Sie weiß zwar, dass viele solcher Modelle (Pössl Citroen Jumper 2 Win) unterwegs sind, doch sie ein Fahrzeug mit einigen Extras besitzt, etwa eine Anhängerkupplung oder ein weiß lackierter Kotflügel. Standard soll ein schwarzer Kotflügel aus Plastik sein. „Auf dem Dach da sind Streben verbaut – längst und quer. Die habe ich zusätzlich für mein Kajak und Dachbox anbringen lassen. Das baut man nicht einfach so ab. Dafür braucht man Stunden“, sagt sie.

An der Seite des Campers ist folgender Schriftzug zu lesen: „Wegpiraten / Abenteuer und Erlebnispädagogik / Beratung – Therapie – Fortbildung / www.wegpiraten.de“. Außerdem gibt es eine markante Stelle am Fahrzeug. Hinter der Fahrertür hat der Pössl eine auffällige Schramme.

„Hinweis hat Mut gemacht“

Auch auf Rügen und Umgebung kommt es vor, dass Wohnwagen, Wohnmobile oder zum Camper umgebaute Kleintransporter gestohlen werden. Allerdings nicht zu häufig, wie die Polizeiinspektion Stralsund mitteilt. In deren Zuständigkeitsbereich gab es 2019 drei Diebstähle, ein Jahr später zehn. Im laufenden wurden schon sechs Fahrzeuge dieser Art gestohlen, zuletzt in Poseritz und Samtens.

Die 33-jährige Berlinerin ist zuversichtlich, dass ihr Fahrzeug noch gefunden wird. „Wäre mein Auto nicht in Bergen gesichtet worden, hätte ich vermutlich schnell gedacht, dass es außer Landes ist. Dieser Hinweis hat mir Mut gemacht. Mut haben mir auch die vielen Kommentare auf Facebook und die Gespräche mit den Rüganern gemacht“, sagt Victoria Wloka.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070, dem Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/8100 oder über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter 110 zu melden. Die Polizei bittet: „Bitte stoppen Sie das Fahrzeug nicht selbstständig, sondern informieren Sie unbedingt die Polizei.“

