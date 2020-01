Bernsteinmuseum Sellin ist eine Erfolgsgeschichte

Sellin

Gisela Eichstaedt liebt ihren Arbeitsplatz. Wenn große und kleine Besucher im Bernsteinmuseum Sellin einkehren, ist sie ganz in ihrem Element. Vor allem Kindern erklärt sie gern alles zum Thema Bernstein. „Die ersten beiden Fragen sind immer, wo man ihn finden kann und wie man ihn erkennt“, weiß die 65-Jährige.

Dann praktiziert sie mit den Gästen meist verschiedene Bernstein-Echtheitstests. Bernstein schwimmt in Salzwasser, er lässt sich elektrisch aufladen und er klingt – anders als ein Stein – beim Klopfen gegen einen Zahn dumpf. Dann führt sie die Besucher durch das Museum mit seinen vielen Vitrinen, Bildern und Infotafeln und erzählt ausführlich über das fossile Baumharz. Es ist eine Reise um die ganze Welt und in die Urgeschichte. Seit 20 Jahren macht sie das schon. Jeden Tag aufs Neue mit großer Freude.

Viele positive Bewertungen durch Besucher

Dass dies bei den Besuchern gut ankommt, zeigen die vielen positiven Bewertungen im Internet. Das freut auch Jürgen Kintzel, der das Bernsteinmuseum Sellin 1990 eröffnet hat. „Wir haben 4,4 von 5 Sternen“, sagt der Goldschmiedemeister nicht ohne Stolz. 180 000 Besucher waren in den letzten beiden Jahrzehnten hier. Im Jahr schauen 8000 bis 10 000 Interessierte vorbei.

Für Jürgen Kintzel war Gisela Eichstaedt ein Glücksgriff, als er vor 20 Jahren sein Museum eröffnete und dafür per Annonce eine Betreuung suchte. „Sie kann richtig gut mit den Besuchern umgehen“, weiß der 79-Jährige. Der Erfolg des Museums sei vor allem auch ihrer. Bevor sie damals ihren Dienst antrat, hatte der „Chef“ sie zu einem Reiseleiterkurs an der Volkshochschule in Bergen angemeldet. Kintzel wollte von Anfang an ein populärwissenschaftliches Museum und keine Heimatstube.

Privat betriebenes Museum

So entstand in der Granitzer Straße 43 hinter seinem Bernsteinfachgeschäft mit Werkstatt in einem früheren Kohleschuppen das Bernsteinmuseum Sellin – das bislang erste und einzige auf der Insel Rügen. Dass er ein Bernsteinmuseum eröffnet, war für den Selliner seinerzeit ein logischer Schritt. „Es war überfällig. Bernstein ist mit der Landschaft eng verbunden.“ Dass es von ihm privat betrieben wird, stand für Jürgen Kintzel immer im Hintergrund. „Wichtig ist die Werbung für Sellin und die Insel“, sagt der Goldschmiedemeister.

Zusammenarbeit mit Uni Hamburg

Er ist Mitglied im Arbeitskreis Bernstein der Universität Hamburg mit Fachleuten aus aller Welt und war Schirmherr der Fachtagung, die im Jahre 2008 in Sellin stattfand. 200 Experten waren seinerzeit ins Ostseebad gereist. Für Kintzel ist die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern ein Geben und Nehmen.

„Wenn ich Inklusen finde, dann schicke ich sie zur Uni, damit sie begutachtet und wissenschaftlich aufgearbeitet werden.“ Davon profitiert auch das Museum in Sellin. So war es mit der Inkluse – in Bernstein eingeschlossene Fossilien von Pflanzen und Tieren – eines Flohkrebses und Scarabäus. Sie ist 50 Millionen Jahre alt und sehr selten, da beide Tiere eigentlich unterschiedliche Lebensräume hatten. „Bernstein ist das beste Konservierungsmittel der Welt. Jedes Härchen sieht man“, ist Kintzel begeistert.

Mutter verkaufte einst Bernstein auf der Seebrücke

So lange er zurückdenken kann, ist er vom „Gold des Meeres“ verzaubert. „Meine Mutter hat Bernstein an Touristen als Andenken verkauft. Sie hatte einen Laden auf der Seebrücke.“ Auch zu Hause wuchs er umgeben von vielen Alltagsgegenständen aus oder mit Bernstein auf: Barometer, Thermometer, Schreibtisch- und Rauchgarnituren. Die Stücke füllen eine ganze Vitrine im Museum.

In einem Raum des Museums begeben sich Besucher in die Steinzeit. Als Grabbeigaben legten die Menschen auch Talismane oder Amulette aus Bernstein zu den Toten. Diese und die Werkzeuge zur Herstellung hat Jürgen Kintzel, der thematisch auch auf die Ausstellung im Museum Seefahrerhaus Sellin verweist, selbst nachgebaut.

Mehr Resonanz von Einheimischen wünschenswert

Die museale Einrichtung, die ganzjährig geöffnet ist, besuchen vor allem Tagestouristen und Urlauber. Jürgen Kintzel und Gisela Eichstaedt wünschen sich mehr Interesse von den Insulanern. Vor allem Kindergartenkinder und Schulklassen können hier Interessantes zum Bernstein lernen und Spannendes entdecken.

