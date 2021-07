Besser als Banksy? Wie ein Kölner die Stars der Streetart-Szene nach Rügen lotst

Bergen/Stralsund

Vorpommern wird zunehmend von der internationale Streetart-Szene erobert. In den letzten Wochen lockte Galerist und Rügenliebhaber Thomas Töpfer (55) immer wieder namhafte Künstler wie den Briten Jamie Paul Scanlon (JPS), den französischen Streetart-Aktivisten GOIN oder den Berliner Rapper und Graffiti-Writer Mark Marquardt (Akte One) nach Stralsund und auf die Insel Rügen. Über seine Konzept-Galerie „Kultur Späti“, mit der Töpfer eine kulturelle Bühne für „Straßenkünstler“ der unterschiedlichsten Gattung schafft, plant er nun seine erste große Show.

Unter dem Motto „Pandemic Dementia“ hat er – zusammen mit seinen Künstlern – die Halle des Vereines La Grange im Bergener Industriegebiet zu einem Gesamtkunstwerk umgestaltet. Ab Freitag dort zudem zahlreiche Bilder aus der Sammlung Töpfers gezeigt.

Dieses Werk der Hamburger Künstlerin "Frau Jule" ist teil der Schau "Pandemic Dementia". Über 300 bunte Teller mit Botschaften hat sie bereits allein in Hamburg platziert. Quelle: Thomas Töpfer/ Frau Jule

Hamburgerin verziert Teller mit Botschaften

Etliche Werke sind auch erst direkt auf Rügen entstanden – oder wurden von Künstlern persönlich vorbei gebracht. So war am Dienstag noch die Hamburger Künstlerin „Frau Jule“ zu Gast. Im Verhältnis zu JPS oder GOIN zählt sie laut Töpfer noch zu den Newcomern. Sie verziert Teller mit Botschaften, die den Betrachter nachdenklich stimmen. „Frau Jule“ zieht sonst zumeist nachts durch Hamburg und ihre Kunst an Fassaden an.

Mehr als 300 hat sie in der Hansestadt bereits platziert. Einige gibt es auch in Berlin und Kiel. Nun sind Werke von ihr auch in Vorpommern zu sehen. Wie oft in der Street-Art-Szene verrät die Künstlerin nur wenig über sich. Kunst sei ihr Hobby, ihr Beruf ein ganz anderer. Ihre Teller findet sie meist in Tauschhäusern. „Fiese Muster und am liebsten Kuchenteller“, beschreibt sie ihre Auswahlkriterien. Hinzu kommen die Botschaften, mit denen sie Mut machen will – und die Welt ein bisschen besser.

Thomas Töpfer, eines der wenigen Bilder, die den Kunstlieberhaben und Galeristen überhaupt zeigen. Quelle: privat

Streetart-Künstler bleiben oft anonym

Über Thomas Töpfer ist da schon mehr bekannt. Dennoch bliebt er lieber im Hintergrund – und kuratiert. „Viele starten mit dem Sprayen in der Stadt. Nicht alle der Aktionen sind legal. Daher bleiben sie meist im verborgenen, ganz so wie Banksy, dem wohl bekanntesten Street-Artisten“, sagt Töpfer. Der 55-Jährige hatte selbst zur Sprühdose gegriffen.

Doch seinen Stärke war das Spayen nicht. Dennoch legte der gebürtige Kölner einen beachtlichen Lebensweg hin. „Von Streetart war ich immer fasziniert“, sagt er. Dennoch begleitete ihn die Kunst lange nur als Hobby. Für 15 Jahre betrieb er eine Zahnarztpraxis in Köln.

„Geld hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe es in Streetart investiert – und damit die speziellen Lebensentwürfe der jungen Künstler unterstützt.“ Das macht er noch heute. Schon damals bereiste er international alle möglich Shows in London und Paris. „Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich die Praxis nur noch wegen des Geldes mache. Da habe ich sie verkauft – und mein Haus auch.“ Erst zog er nach Miami, dann nach Berlin und nun ist er auf Rügen gelandet – und brachte seine Konzept-Galerie „Kultur Späti“ aus der Hauptstadt gleich mit.

Sebastian Will und Christian Senger von La Grange vor dem gemeinsamen Werk der Künstler Cren (Hintergrund und Herz) so wie JPS mit seiner Version eines „Balloon Girl“. Quelle: Theresa Steinke

Was Töpfer mit dem „Kultur Späti“ bezwecken will

„Der Späti soll einen einfachen Zugang zur Kunst bieten. Dafür gibt es eine Bar, bequeme Sessel zum Wohlfühlen. So erzeugen wir eine lange Verweildauer und die Leute kommen ins Gespräch über die Kunst.“ In einem gewöhnlichen „White Cube“ sei dies aus seiner Sicht kaum möglich. „Ich versuche eine ansprechende Mischung zusammenzubringen, vom der Kunst her – aber auch vom Klientel“, so Töpfer.

In Berlin beschränkte er sich auf eine Show pro Monat. Wie regelmäßig es auf Rügen wird, ist noch unklar. Räume hätte er bereits angemietet, doch derzeit liegt sein Fokus auf den Aufschlag mit „Pandemic Dementia“. Gezeigt werden Dinge, die die Künstler während der Corona-Pandemie bewegt haben – aber auch Themen, die im gesellschaftlichen Diskurs nahezu ausgeblendet wurden wie „Flüchtlinge oder auch Missbrauch in der katholischen Kirche.“

Für die Ausstellung wurde zusammen mit Rügendruck extra ein eigenes Magazin aufgelegt, das den Namen "Kunz" trägt. Quelle: Mockups Design

Erstes Großevent von La Grange seit Corona

Auch für die Macher des Rügener Vereines La Grange endet mit der gemeinsamen Schau und einem „Tag der offenen Tür“ eine lange Durststrecke. Es ist das erste Großevent im Bergener Industriegebiet seit Beginn der Coronapandemie. „März 2020 hatten wir ein Festival geplant, doch das mussten wir bereits absagen“, sagt Gründungsmitglied Sebastian Will.

Seitdem würde der Verein den Hof sichern und sich inhaltlich breiter aufstellen. „Wir freuen uns auf das erste Publikum seit anderthalb Jahren. Schön ist, dass wir mit Streetart in dieser enormen Qualität starten können. So etwas hat es hier in Vorpommern noch nicht gegeben“, ist er sich sicher. „Wir sehen uns als Vorreiter“, sagt Christian Senger. „Mit Streetart erweitern wir nicht nur unser Repertoire, sondern auch das kulturelle Angebot in der Region.“

Dennoch war die Zeit ohne Publikum schwer. „Es war ein Überlebenskampf“, sagt Senger. Für die nächsten 25 Jahre hätten sie in Bergen nun aber Planungssicherheit. „Eine enorme Hilfe war auch die Coronahilfe vom Landesförderinstitut“, sagt Senger. „Ohne die Unterstützung würde es viele Vereine wie uns vielleicht gar nicht mehr gäben.“

Infos zu „Pandemic Dementia“: Drei Tage Kunst, Musik und Workshops Die Streetart-Ausstellung„Pandemic Dementia“ wird gemeinsam von Kultur Späti und dem Verein La Grange präsentiert. Neben der Schau werden auf dem La-Grange-Vereinsgelände im Bergener Industriegebiet über das ganze Wochenende hinweg Workshops angeboten. Am Sonnabend gibt es zudem einen Markt und am Sonntag kann man mit den Machern des Films „Wem gehört mein Dorf“ ins Gespräch kommen. Ein kleiner Überblick über das Programm: Freitag: 14 Uhr Graffitiworkshop; 16 Uhr Jonglageworkshop; 18 Uhr Ausstellungseröffnung „Pandemic Dementia“; 22 Uhr Feuershow mit FireFlowArt; Musik: Thomas, Flugsauri Yeah, Nico Hartmann Sonnabend: 11 bis 16 Uhr Ausstellung „Pandemic Dementia“; 12 bis 18 Uhr Markt der Möglichkeiten und Workshops zu Kunsthandwerken; Musik: Selecta Benno, Lars Lecta Sonntag: 12 bis 16 Uhr Ausstellung „Pandemic Dementia“; 12 bis 14 Uhr Stencil-Workshop; Ab 14 Uhr Graffiti-Battle; 16 bis 18 Uhr Siebdruck-Workshop; Ab 19 Uhr Filmvorführung „Wem gehört mein Dorf“ mit Podiumsdiskussion mit Regisseur Christoph Eder; Musik: BjørnBørge, Yeyewata Lion und Selectress Phibi.

„Kann meine Galerie überall machen“ – Thomas Töpfer

Auch wenn Töpfer nun bereits eine große Schau plant, lange ist er noch nicht auf Rügen. Erst September 2020 zog er auf die Insel. „Vorher lebte ich in Hotels, pendelte zwischen Vorpommern und Berlin“, sagt er.

Ein Werk des Künstlers GOIN, das Teil der Schau sein wird. Quelle: Goin/ Rügendruck

„Durch den Lockdown habe ich festgestellt, dass ich mein Zeug überall machen kann. Deshalb mache ich es an einem Ort, den ich liebe.“ Für den 55-Jährigen hätte die Insel die perfekte Mischung aus Natur und Strand – die Künstler bringt er notfalls mit. So präsentiert sein Kultur Späti den Künstler GOIN noch bis Ende Juli im Kunstverein Mannheim. Doch erste Werke sind auch schon an der Ostsee gelandet.

Was Töpfer und JPS mit Streetart-Ikone Banksy verbindet

Andere Künstler wie JPS waren auch schon da. „Für mich zählt er mittlerweile zur Champions-League der Streetart“, sagt Töpfer. „Vielleicht ist er technisch schon besser als Banksy.“ Seine Schablonen würden stark auch stark an die britische Streetart-Ikone Banksy erinnern. „Doch für JPS gibt es nichts Schlimmeres als diesen Vergleich“, so Töpfer. Dabei sei das Werk von JPS eng mit dem von Banksy verbunden.

Der Künstler JPS platziert eine Figur in der Ausstellungshalle von „Pandemic Dementia“. Quelle: JPS/ Kultur Späti

„Als in England das ’Ballon-Mädchen’ von JPS zum ersten Mal gesichtet wurde, hielt man es erst für einen neuen Banksy“, erklärt Töpfer. Eine Verwechslung – dennoch löste die mediale Debatte einen Hype aus. Auch ein anderer Aspekt verknüpft JPS und Töpfer mit Banksy. „Auf einer Show in Berlin habe ich Banksy gezeigt. Er befand sich auf einem Werk von JPS. Er wollte immer etwas für Banksy malen – und griff dafür als Vorlage auf dessen Orginalgesicht zurück“, so Töpfer.

Von Kay Steinke