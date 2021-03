Stralsund

Telekomkunden aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen sollen zukünftig besser Netz empfangen. Wie das Unternehmen nun mitteilte, wurden in den vergangenen zwei Monaten vier Standorte in der Region mit 5G-Netz und LTE erweitert und einer neu gebaut. Durch die Neuerungen soll das Mobilfunknetz in der Fläche besser abgedeckt sowie mehr Bandbreite im Kreis zur Verfügung stehen.

Die Standorte befinden sich in Dierhagen, Trent, zwei in Stralsund, Sundhagen sowie Bergen auf Rügen. Die letzteren beiden dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke.

Die Telekom betreibt hier 131 Standorte. Dadurch seien rund 98 Prozent der hiesigen Bevölkerung abgedeckt. Dem Unternehmen zufolge sollen bis 2023 weitere 53 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 25 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Durch die technischen Erweiterungen sollen die Menschen schneller im mobilen Internet unterwegs sein können.

Von OZ