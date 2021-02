Bergen

Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise von der Pandemie betroffen. Viele Betriebe leiden zudem wirtschaftlich unter den Einschränkungen. In einigen Berufen kommt auch noch ein erhöhtes gesundheitliches Risiko hinzu. Die Branche der Bestatter gelte dennoch nur in etwa der Hälfte der Bundesländer als systemrelevant, sagt Elke Herrnberger, Sprecherin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter. Darunter auch Mecklenburg-Vorpommern. „Dies bedeutet immerhin, dass gewisse Privilegierungen bei Kinderbetreuung oder der Beschaffung von Schutzmaterialien bestehen. Das ist wichtig, weil Homeoffice oder das Mitbringen von Kindern in diesem Handwerk selbstredend ausgeschlossen sind.“

Eine Priorisierung bei der Impfung stehe indes noch aus. Rechtlich werde das Gewerbe behandelt wie jeder andere Handwerksberuf. „Viren sterben aber nicht mit den Menschen“, so Herrnberger. Das heißt, bei Abholung, Transport oder Umbettung verstorbener Menschen können theoretisch Aerosole oder auch Flüssigkeiten austreten. Zwar besteht eine Informationspflicht für eine etwaige Corona-Infizierung und Ärzte sind verpflichtet, dies im Totenschein zu vermerken, aber eben nur, wenn diese auch bekannt ist. Nicht alle Verstorbenen seien daher gekennzeichnet, so Elke Herrnberger. „Bestatter sind fast täglich in Altenheimen, Hospizen, Krankenhäusern und sonstigen Gesundheitseinrichtungen mit potenziell infektiösen Verstorbenen oder Personal in Kontakt. Auch und gerade bei der Abholung eines Verstorbenen aus Privathaushalten besteht die Gefahr einer Ansteckung.“ Eine Priorisierung in der Impfreihenfolge sei für Bestatter aus diesem Grund sehr wichtig.

Bestatter in zweifache Weise betroffen

„Wenn wir uns an die geltenden Hygienevorschriften halten, mache ich mir keine Sorgen,“ Steve Schlegel, Bergener Bestattungshaus. Quelle: Privat

„Wenn wir uns an die geltenden Hygienevorschriften halten, mache ich mir keine Sorgen“, sagt Steve Schlegel vom Bergener Bestattungshaus. „Wir hatten bisher noch keinen Corona-Fall zu verzeichnen“, sagt auch Janett Arndt vom Sassnitzer Bestattungsunternehmen Albert Arndt & Sohn. Der Familienbetrieb wird seit über 85 Jahren ohne Unterbrechung durch die Väter und deren Söhne geführt. Sieben Vollbeschäftigte, ein Teilzeitarbeiter sowie ein Lehrling kümmern sich um die Abholung und Versorgung von Verstorbenen, Organisation und Begleitung der Bestattung sowie Vorsorgeverträge und Abwicklung der Sterbegeldversicherung.

Gleichwohl seien ihre Mitarbeiter von der Pandemie in zweifacher Weise betroffen. „Zum einen wurde unsere Arbeit durch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen aufwendiger und zum anderen möchten wir die schwierige Situation der Angehörigen besonders berücksichtigen.“ Die Kinder verstorbener Menschen reisen zur Bestattung an und könnten anschließend nicht gemeinsam trauern und sich gegenseitigen Halt geben, umarmen, anlehnen oder berühren. Selbst wenn es Verwandtschaft vor Ort gebe, dürfe die ja nur Besuch von einer Person erhalten. Für die Familien bedeute ein Trauerfall eine außergewöhnliche Belastung in ohnehin schwerer Zeit. „Das ist hart für die Hinterbliebenen, die richtig viel auszuhalten haben“, so Janett Arndt.

Bedingungen sind hart für Hinterbliebene

„Für uns ist das Arbeit und wir setzen alles daran, die Angehörigen unsere zusätzliche Belastung nicht spüren zu lassen.“ Bestatter würden sich zwar immer so gut es geht schützen, müssten aber derzeit wesentlich mehr Zeit aufwenden. Wenn sie beispielsweise jemanden aus dem Pflegeheim abholen, müssen sie jedes Mal einen Schnelltest machen. „Das alles stellen wir natürlich nicht in Rechnung. Viele Angehörige haben ganz viel zu ertragen und wir möchten das Leid nicht noch verstärken.“

Ausstellungsraum im Bestattungshaus Albert Arndt & Sohn . Quelle: Arndt

Dabei steigt der Aufwand nicht nur bei der Vorbereitung eines verstorbenen Menschen. Bei den Vorgesprächen mit maximal zwei Angehörigen ist auf den Einsatz von Trennscheiben ebenso zu achten, wie auf anschließende Desinfektion. Das übliche Trauercafé entfällt komplett. „Das ist eine ganz schlimme Situation für die Angehörigen, die sich gegebenenfalls noch um die Modalitäten der Anreise aus einem Hochrisikogebiet und einer Unterkunft kümmern müssen. Auch ist die Zahl der Teilnehmer an einer Bestattung auf maximal 20 Personen begrenzt. Kinder bis 14 Jahre, die zum Haushalt von teilnehmenden Erwachsenen gehören, werden nicht mitgerechnet.

Bestatter sind Lobby für Verstorbene und Angehörige

„Dies gilt aber nur für die Beisetzung. Trauerfeiern und Zusammenkünfte danach sind nicht erlaubt“, sagt Landkreissprecher Olaf Manzke. Dem Bestatter fällt dabei die Aufgabe zu, Anwesenheitslisten zu führen und auch hier auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten. Das Unternehmen hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind oder ob sie offenkundig falsche Angaben enthalten.

Eine Übernachtung wäre in diesem Fall erlaubt und auch in Pensionen zulässig, würden aber in den allermeisten Fällen privat geregelt, wenn die Angehörigen nicht aus Vorsicht am selben Tag wieder abreisen, weiß Manzke. Bescheinigungen würden nicht ausgestellt. „Wer kontrolliert wird, müsste glaubhaft machen, dass er zum Zweck der Teilnahme an einer Beisetzung eingereist ist.“ Angesichts sich ständig verändernder Regeln seien Bestatter eine Art Schnittstelle zwischen allen Beteiligten und damit zugleich Lobby für Verstorbene sowie deren Angehörige, sagt Elke Herrnberger. „Wir müssen den Ausgleich finden zwischen der notwendigen Distanz auf der einen Seite und der gebotenen Würde und Ruhe und dem Verständnis für die Nöte Hinterbliebener auf der anderen Seite.“

Von Uwe Driest