„Bestie in Menschengestalt“: Wie in Göhren auf Rügen Kriminalgeschichte geschrieben wurde 

Rügen im Juli 1901: Bei strahlend sonnigem Kaiserwetter wird Wilhelm II. empfangen, als seine Jacht im Hafen von Sassnitz einläuft. Während Tausende ihren Herrscher mit donnerndem Hurra begrüßen, spielt sich nur 20 Kilometer weiter südlich eine Tragödie ab, die lange Zeit alles überschatten wird: Eine Suchmannschaft findet nämlich in einem Wald bei Göhren die grausam zugerichteten Leichen zweier Kinder und einen blutbesudelten faustgroßen Stein.

Die Toten waren Hermann und Peter, die fünf und sieben Jahre alten Söhne eines Fuhrmanns. Sie waren am Tag zuvor entweder zum Heidelbeerenpflücken oder zum Spielen am Strand aufgebrochen und abends nicht zurückgekehrt. Schnell gerät der Tischlergeselle Ludwig Tessnow ins Visier der Ermittler. Der 29 Jahre alte Stolzenhagener arbeitet nämlich ganz in der Nähe in Baabe und ist von mehreren Zeugen in der Nähe des Tatorts gesehen worden. Außerdem war er drei Jahre zuvor schon einmal des Doppelmordes an zwei Mädchen in Lechtingen bei Osnabrück verdächtigt worden.

Sieben zerstückelte Ziegen neben dem Tischler

Darüber hinaus hatte man Tessnow auf einer Wiese ausgemacht, auf der man sieben zerstückelte Ziegen fand. Doch wie in den zurückliegenden Fällen beteuert Tessnow auch vor dem für Rügen zuständigen Untersuchungsrichter Johann Schmidt seine Unschuld. Die zahlreichen Flecken auf seiner Kleidung seien Tischlerbeize, erklärt er im Verhör. Doch während man 1898 nach dem Mädchenmord noch keine Möglichkeit hatte, Blutflecken nachzuweisen, war die Wissenschaft 1901 schon ein gutes Stück vorangekommen. Das, was der Serologe Paul Uhlenhuth im selben Jahr entdeckt hatte, revolutionierte nicht nur die Ermittlungsarbeit der Polizei, sondern wurde auch Tessnow zum Verhängnis.

Der Mediziner Paul Uhlenhuth Quelle: bpk/Kunstbibliothek

Neues Verfahren kommt zum Einsatz

Nur wenige Monate vor den Rügener Morden hatte der 31-jährige Immunologe aus Greifswald nämlich nicht nur herausgefunden, wie man Blut von anderen Substanzen unterscheiden kann, sondern auch, ob es sich bei Blutflecken um das von Tieren oder von Menschen handelt. Der Untersuchungsrichter lässt nun Uhlenhuth den blutverschmierten Stein, Tessnows Arbeitskleidung und dessen „feine“ Garderobe zukommen. Dessen Gutachten liegt bereits am 5. August 1901 - gerade einmal einen Monat nach der Tat - vor. Demnach sind die Flecken auf Tessnows Arbeitskittel tatsächlich Beizeflecken. Die Besudelungen seines Sonntagsstaats und des Steins aber stammen von Ziegen- und von Menschenblut.

Erdrückende Beweislast des Angeklagten

Angesichts der erdrückenden Beweislast wird der Angeklagte im Frühjahr 1902 von einem Greifswalder Gericht zum Tode verurteilt. Doch während der Hinrichtungstermin verkündet wird, stürzt der Delinquent am ganzen Körper zuckend zu Boden. Es wird eine psychiatrische Untersuchung angeordnet. Sechs Psychiater bescheinigen ihm Zurechnungsfähigkeit. Am 14. März 1904 wird das Todesurteil vom Reichsgericht in Leipzig bestätigt. Noch im selben Jahr soll die “Bestie in Menschengestalt“ im Innenhof des Greifswalder Gefängnisses enthauptet worden sein. Ob das tatsächlich der Fall ist, oder ob das Urteil heimlich in lebenslange Zuchthaushaft umgewandelt wurde, wird wohl nie mehr geklärt werden.

Von Susanna Gilbert