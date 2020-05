Besuchsregeln im Sana-Krankenhaus Rügen werden gelockert

Bergen

Da die Fallzahlen des Coronavirus in MV nur langsam steigen, ändert nun auch das Sana-Krankenhaus Rügen nach den neuen Beschlüssen des Landes seine Besuchsregeln. Ab Freitag, dem 15. Mai, dürfen Patienten wieder besucht werden – allerdings unter bestimmten Voraussetzungen.

Besuchszeit ist täglich von 14.30 bis 17 Uhr. Die Besuchsdauer ist auf eine Stunde beschränkt. Jeder Patient darf während der Besuchszeit nur von einer vorher festgelegten Bezugsperson besucht werden. Die Kontaktdaten werden bei der stationären Aufnahme des Patienten hinterlegt. Für Patienten, die bereits im Krankenhaus liegen, erfolgt die Abfrage durch das Pflegepersonal.

Anzeige

Mundschutz ist Pflicht

Die Bezugsperson meldet sich vor jedem Besuch telefonisch bei der Station an. Die Telefonnummern sind auf der Homepage des Krankenhauses veröffentlicht. Jeder Besuch wird schriftlich dokumentiert.

Weitere OZ+ Artikel

Der Zugang für die Besucher ist ausschließlich der Haupteingang. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend. Die Abstands- und Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten. Zu achten ist insbesondere auf die Händedesinfektion. Entsprechende Spender mit Desinfektionsmitteln stehen in allen Bereichen zur Verfügung.

Keine Besuche auf Intensivstation

Keinen Besuch können weiterhin Patienten auf der Intensivstation und der Isoliereinheit empfangen. Auch bei einem kurzstationären Aufenthalt von bis zu fünf Tagen sollen Patientenbesuche vermieden werden. In Einzelfällen kann nach telefonischer Klärung mit den Stationsleitungen über begründete dringende Ausnahmen entschieden werden. Besucher mit Erkältungssymptomen haben weiterhin keinen Zutritt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Für den Besuch in der Kurzzeitpflegeeinrichtung und im Hospiz gelten individuelle Regelungen, die direkt in den Einrichtungen telefonisch erfragt werden. Das Krankenhaus bietet allen Patienten weiterhin kostenloses Telefonieren und freien Zugang ins Internet (WLAN) an.

Lesen Sie auch:

Von OZ