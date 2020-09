Sassnitz

Beteiligt sich Sassnitz weiter am Breitbandausbau auf der Insel? Mit dieser Frage haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung im öffentlichen Teil ihrer Sitzung am Dienstag befasst. Nach rechtlichen Beanstandungen ist das Vorhaben unter der Federführung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) ins Stocken geraten.

Um weiteres Fördergeld vom Bund zu bekommen, müssen sich die Gemeinden, die Mitglieder in der Breitbandsparte des Verbandes sind, stärker finanziell beteiligen, als es anfangs in Aussicht gestellt worden war.

Umlage oder Einlage?

Die Stadt Sassnitz hatte bereits rund 50 000 Euro in Form einer sogenannten Umlage an den Verband überwiesen, wie die kaufmännische Leiterin des Zwar, Gundula Zilm, am Dienstagabend vorrechnete. Doch das bisher von den Kommunen gezahlte Geld reicht vorne und hinten nicht. Entweder müsste eine deutlich höhere Umlage gezahlt werden, um den Eigenmittelbedarf zu decken - oder aber die Stadt beteiligt sich in Form einer Geldeinlage an der Breitbandsparte. Zu letztgenannter Variante raten der Geschäftsführer des Zweckverbands Axel Rödiger und die Kaufmännische Leiterin. „Bei einer Umlage würde das Geld ganz normal aufgebraucht“, machte Zilm deutlich. Die Einlage sei so etwas wie eine finanzielle Beteiligung, die fest in den Kassenbüchern bleibe.

Zahlung der Summe nicht auf einen Schlag

Allerdings handelt es sich um eine erkleckliche Summe. Der Zweckverband kalkuliert mit 75 Euro pro Einwohner. Im Falle der Stadt Sassnitz kämen so knapp 700 000 Euro zusammen, die die Kommune überweisen müsste. Dass das viel Geld für die Hafenstadt mit der arg gebeutelten Kasse ist, weiß man auch beim Zweckverband. Die Summe müsste nicht sofort und komplett fließen, sagte sie sinngemäß. „Über die Zahlungsmodalitäten kann man sich noch verständigen und eine Lösung finden.“ Mit den finanziellen Einlagen auf der hohen Kante würde der Zweckverband die Voraussetzungen zum Einwerben weiterer Fördermittel und zum Weiterbau des Glasfasernetzes auf Rügen erfüllen.

Wie stark in absehbarer Zeit konkret Sassnitz davon profitieren wird, bleibt allerdings fraglich. Das Förderprogramm legt ganz klar fest, wann ein Gebiet in Sachen Internet als „unterversorgt“ gilt und damit ein Ausbau gefördert wird. „In der Regel sind es Standorte und Regionen, die für die großen Anbieter wirtschaftlich unattraktiv sind“, so Rödiger. Dazu gehören meist kleine Ortsteile und Randsiedlungen, die entweder gar keinen Internetanschluss oder nur einen mit sehr langsamen Übertragungsraten haben. In Städten ist das in der Regel nicht der Fall. Dort ist das Geschäft auch für die „Großen“ der Branche lukrativ, die hier in der Vergangenheit investiert haben. „ Sassnitz ist in der Hinsicht gut versorgt“, äußerte Steffen Schröers (AFW) Skepsis. „Wir wären vermutlich keine Nutznießer.“

2,5 Millionen Euro bereits in Sassnitz investiert

Vielleicht nicht im Moment, hielt Rödiger dagegen. „Aber die Nachfrage nach immer mehr Datenvolumen, das übertragen werden muss, steigt rasant.“ Was heute noch als „schnelles“ Internet gelte, werde bald als lahm und veraltet gelten. Dann würden vermutlich auch mehr Bereiche der Stadt als „unterversorgt“ eingestuft. Zudem habe der Zweckverband schon kräftig in die bessere Internetversorgung in Sassnitz investiert, wie Rödigers Kollege Uwe Repenning aufzählte. Glasfaserkabel habe der Verband unter anderem in der westlichen Hafenstraße, zur Bäckerei Peters, in Dubkevitz, der Straße der Jugend, zur Waldhalle, zum Nationalparkzentrum, im Bereich der Nordstraße bei Wostevitz, im Stadthafen, in Staphel und im Hafen Mukran verlegt. „Das sind insgesamt 2,5 Millionen Euro allein auf Sassnitzer Stadtgebiet.“

Bürgermeister Frank Kracht erinnerte an das Solidarprinzip, das im Zweckverband gelte. Wie bei Trink- und Abwasseranlagen müsste auch der Internetausbau gemeinschaftlich bewerkstelligt werden, um bestenfalls allen einen Zugang zu ermöglichen. Ob sich Sassnitz an diesem Projekt weiter beteiligt, wird sich voraussichtlich am 15. September zeigen. Dann entscheidet die Stadtvertretung über eine entsprechende Beschlussvorlage, die die Verwaltung im Auftrag des Hauptausschusses erstellen wird.

