Kinobetreiber brauchen in den Zeiten der Corona-Pandemie starke Nerven. Das gilt insbesondere für das Unternehmerpaar Meinolf und Anja Thies, die im vergangenen Jahr das UC-Kino in Bergen übernommen haben – pünktlich mit dem ersten Tag des Lockdowns. Mit ihrem Unternehmen, der Consulthies GmbH, beraten sie in wirtschaftlichen Kinofragen, betreiben aber auch selbst neun Lichtspielhäuser, unter anderem in Osnabrück, Düren, Mülheim/Ruhr oder Kamp-Lintfort. Wie sie durch das krisengeschüttelte Jahr gekommen sind, was sich im Bergener Kino alles verändert hat und wie des Programm starten könnte, erzählt Meinolf Thies im Gespräch mit der OZ.

Wie war das Jahr 2020? Andere Kinobetreiber sprechen von einer Katastrophe..

Das ist noch zu positiv ausgedrückt. Vor allem der zweite Lockdown hat uns brutal getroffen, unterm Strich hatten wir in 2020 gerade einmal zwei Monate regulären Betrieb, drei Monate eingeschränkte Öffnungen und sieben Monate waren wir zwangs-geschlossen. Dazu kommt, dass ich sehr enttäuscht bin, wie mit den Kinobetreibern hinsichtlich finanzieller Hilfen umgegangen wird.

Gibt es keine finanziellen Hilfen wie beispielsweise im Einzelhandel?

Es gibt zwar Entschädigungen, aber die sind mit vielen Fußangeln versehen und blockieren sich gegenseitig. Zum Beispiel kann man zwar KfW-Kredite nutzen, diese Summe wird dann allerdings von Entschädigungen abgezogen, zudem ist ein Kredit vom Wesen her rückzahlpflichtig und keine „Hilfe“ im Wortsinne. Auf einen im Oktober groß angekündigten Hilfsfonds des Landes MV zur Unterstützung von Kinobetreibern warten wir bis heute. Eigentlich bräuchten wir jetzt dringend Geld im Sinne entlastender Liquidität, um uns auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Es ist längst nicht klar, ob es alle Kinos schaffen werden.

Aber Sie halten an einer Eröffnung fest?

Aufgeben gilt nicht. Wir haben das Kino am ersten Tag des Lockdowns übernommen. Damals hat keiner geahnt, was auf uns zukommt. Eigentlich sollten wir nur als Berater tätig sein, das Kino liegt weit außerhalb unserer Kernzone rund um Essen und NRW, letztendlich haben wir das Kino aber doch übernommen. Andernfalls hätte Rügen nach unserer Einschätzung kein stationäres, großes Kino mehr gehabt. Wir konnten den Lockdown-Winter immerhin sehr gut für die Komplettrenovierung nutzen. Es gab finanzielle Mittel der Filmförderungsanstalt in Berlin, die waren Corona-unabhängig primär für kleinere Kinos oder dezentrale Standorte gedacht.

Was haben Sie umgestaltet?

In diesem Bereich konnten wir die Corona-Zeit seht gut nutzen. Wir haben den Haupteingang versetzt, er wird sich zukünftig auf der Seite gegenüber der ehemaligen Molkerei befinden, die alte Lösung war sehr zugig und unkomfortabel. Bei Wind hat ein Kind die Tür zum Beispiel kaum aufbekommen. Im neuen Eingangsbereich gibt es auch ein neues Foyer mit drei Serviceplätzen, an denen man nicht nur Karten kaufen oder abholen, sondern sich auch mit Verpflegung versorgen kann. Hier werden übrigens auch die Filme gestartet.

Was? Es gibt gar keinen dunklen Raum mit Filmvorführern mehr?

Nein, schon lange nicht mehr! Mit der kompletten Digitalisierung zwischen 2005 und 2012 ist der Beruf des Filmvorführers quasi ausgestorben. Wir haben noch einen alten Projektor im Foyer, um zu zeigen, wie Kino früher mal funktioniert hat. Aber heute ist ein Filmprojektor eigentlich mehr ein Computer mit angeschlossener Projektions- und Soundanlage. Auch einen Vorhang gibt es in den meisten Kinos nicht mehr. Das hat den einfachen Grund, dass die Technik, die dahintersteht, ziemlich aufwändig ist und über Stahlseile funktioniert. Wenn da etwas kaputtgeht, muss meistens die ganze Vorstellung ausfallen und die Spezialisten ran.

Zurück zu den Renovierungsarbeiten. Was ist noch neu?

Der Gesamteindruck soll eine Überraschung werden, wir wollen zur Wiedereröffnung schon etwas Besonderes starten. Aber eine komplett neue Komfort-Bestuhlung ist drin, das kann man schon verraten. Neue Ledersessel lösen die etwas in die Jahre gekommenen Stoffklassiker ab. Es sind übrigens immer noch einige Kinositze gegen kleines Geld abzugeben. Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite des Kinos.

Sitzen die Neuen sich denn anders?

Die neuen Sitze sind komfortabler, die Menschen werden größer und haben ausserdem auch mehr Ansprüche. Dadurch reduziert sich die Anzahl von über 900 auf über 700Sessel. In Bergen haben wir es bei den Gästen auch zu einem großen Teil mit Touristen zu tun, die bestimmte Standards, beispielsweise aus den großen Städten, gewohnt sind. Da können wir nicht drunter bleiben. Ausserdem lassen sich Ledersitze besser pflegen. Das ist auch unter hygienischen Gesichtspunkten ein wichtiger Aspekt. Deswegen haben wir uns leider auch schon bei anderen Renovierungen gegen Teppich im Kino entscheiden müssen.

Sie sagen leider?

Ja, ich finde Teppich macht doch ein Stückchen Gemütlichkeit aus, zudem schluckt er Nebengeräusche. Aber ein Teppich muss eben auch sauber gehalten werden. Und da kommt man gegen Colaflecken irgendwann nicht mehr an. Roten Teppich allerdings habe ich immer vorrätig. Wenn jemand glaubt, er oder sie ist ein Star und ich kann das bestätigen, kommt der auch zum Einsatz…

Gibt es überhaupt genug Filme, die nach Lockdown ins Kino kommen?

Um den Content mache ich mir keine Sorgen. Zum einen gibt es noch Kinofilme, die just vor dem zweiten Lockdown fertig geworden und noch gar nicht gezeigt worden sind. Zum anderen ist das auch eine große Chance für Deutsche Filme. Denn die internationalen Verleiher machen die Filmstarts der großen Blockbuster auch abhängig von weltweit geltenden Lockerungen, um den Film effizienter promoten zu können. Deshalb werden viele Filmstarts verschoben. Deutsche Filmverleiher könnten die entstandene Lücke füllen, vorausgesetzt es gibt in Gesamtdeutschland einheitliche Regelungen für die Wiedereröffnung von Kinos und am besten einen gemeinsamen Termin. Kein Filmverleih will gerne 16 unterschiedliche Starttermine, weil jedes Bundesland andere Öffnungsmodalitäten hat. Darüber hinaus kann man auch auf dem internationalen Markt noch viele gute Filme finden, die nicht an diese weltweite Veröffentlichung gebunden sind.

Wie plant man denn das Kinoprogramm, wenn man gar nicht weiß, wann man öffnet?

Von Woche zu Woche. Im besten Falle können wir ab 11. März wieder aufmachen, das ist die optimistische Variante. Wir stehen ständig im Gespräch mit den Verleihpartnern und aktualisieren die Pläne permanent. Zum jetzigen Moment sieht es so aus, als ob wir zum Beispiel mit Wonder Woman starten können, der Film wird allerdings auch im Bezahlfernsehen gezeigt, mal sehen, wie das parallel funktioniert.

In der Corona-Krise haben ja Streamingdienste, bei denen man Filme zu Hause ansehen kann, enorm profitiert. Wie groß ist die Konkurrenz für Kinos?

Das wird sich erst zeigen, wenn sich die Situation wieder normalisiert. Dann werden wir sehen, wie viel noch vom Kuchen übrig bleibt. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen: Die Lust auf alles, was ausserhalb der eigenen vier Wände passiert, ist so groß, ihr könnt spielen, was ihr wollt. Die Leute werden kommen! Wir werden sehen, wofür sich die Menschen entscheiden. Das Kino bietet eben ein besonderes Erlebnis, das kann das heimische Sofa nicht. Oder: Kino gibt es nur im Kino!

