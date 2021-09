Greifswald/ Rügen

Enkeltrick per WhatsApp – die Polizei warnt vor einer neuen Masche von Betrügern über den Messengerdienst. Am Wochenende sind gleich zwei Fälle in MV bekannt geworden.

Eine 70-Jährige aus dem Raum Greifswald erhielt nach Polizeiangaben in der vergangenen Woche eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Ihre angebliche Tochter teilte ihr mit, dass sie ein neues Handy habe und das ihre neue Nummer sei. Kurze Zeit später bat die angebliche Tochter die Rentnerin darum, für sie zwei Überweisungen vorzunehmen, da das Onlinebanking mit dem neuen Handy noch nicht funktionieren würde. Die 70-Jährige nahm die Überweisungen vor und schickte ihrer Tochter Bilder davon per WhatsApp. Es folgten nach Schilderungen der Polizei Dankesworte und etwas später eine weitere Bitte um Überweisungen. Die Geschädigte überwies insgesamt etwa 5000 Euro auf verschiedene deutsche Konten.

Tochter fiel aus allen Wolken

Als die Seniorin dann am Wochenende mit ihrer Tochter telefonierte und nach den Schwierigkeiten mit dem Handy fragte, sei die Tochter aus allen Wolken gefallen. Als die 70-Jährige dann auf ihrem Handy nachsah, stellte sie fest, dass sämtliche Daten des Chatverlaufs und auch die Nummer gelöscht waren.

Weiterer Fall auf Rügen

Auf der Insel Rügen ist eine 60-Jährige am Wochenende beinahe auf dieselbe Betrugsmasche reingefallen. Sie nahm an, dass die WhatsApp mit gleichem Wortlaut von ihrem Sohn kommt. Er bat nach einigen Nachrichten ebenfalls um eine Überweisung, schickte jedoch zwei IBAN. Am Festnetztelefon wollte sie sich erkundigen, welche Nummer denn nun die richtige sei und auch ihr echter Sohn war vollkommen überrascht.

Hinweise der Polizei

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, folgende Hinweise zu beachten:

Fragen Sie bei Ihren echten Angehörigen unter der bisherigen Telefonnummer nach, ob es tatsächlich eine neue Erreichbarkeit gibt!

Nehmen Sie keine neuen Nummern sofort als Kontakt auf!

Erfüllen Sie niemals sofort die Bitte nach Geldforderungen aus Messengerdiensten! Seien Sie misstrauisch und überprüfen die Forderung in einem persönlichen Gespräch!

Falls Sie Opfer geworden sind, informieren Sie umgehend Ihre Bank, um Überweisungen eventuell noch rückgängig machen zu können oder anzuhalten!

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Von OZ