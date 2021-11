Beuchow

Die Einwohner aus dem kleinen Ort Beuchow sind verzweifelt. Seit Jahren haben sie Angst, wenn sie die Kreisstraße 16 befahren müssen. Zum einen ist die Sicht sehr eingeschränkt, vor allem im Sommer, wenn zusätzlich das Gras am Straßenrand sehr hoch steht. Sie wünschen sich so sehr einen Verkehrsspiegel auf der gegenüberliegende Seite und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Höhe der Ortseinfahrt. Doch die Straßenverkehrsbehörde machte immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Mit einer Unterschriftenliste wandten sich die Anwohner an die Stadt. Sie wollen, dass endlich etwas für ihre Sicherheit unternommen wird.

Die Kreisstraße 16 ist eine beliebte Strecke, die etwa Urlauber nutzen, um von Putbus nach Zirkow zu Karls oder zur Wasserskistrecke zu fahren. Ein Befahren dieser Straße ist nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Wie gefährlich es dort sein kann, schilderte Besucher Dieter Berndt im Sommer: „In dem Moment des Abbiegens näherte sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit. Zum Glück reagierte der Fahrer so geistesgegenwärtig mit einer Vollbremsung, da ein Ausweichen mit seinem Auto durch den Gegenverkehr nicht möglich war.“

Straße nur 3,8 Meter breit

Ihre Sorgen trugen Einwohner jüngst in einem Fachausschuss in Putbus noch einmal vor. Und ihren Ärger, dass ihnen bisher niemand helfen konnte. „Wir haben uns schriftlich schon gemeldet, dann eine Unterschriftenliste im Dorf herumgereicht. Bis heute haben wir von keiner Stelle eine Antwort bekommen“, sagt etwa der Beuchower Ralf Steinborn. Schon im Sommer merkte er an, dass die Autos dort 100 fahren dürfen, obwohl die Straße nur 3,8 Meter breit ist. „Die Verkehrssituation in unserem Ort ist desaströs. Da muss erst etwas Schlimmes geschehen, bevor etwas getan wird.“

Mehrere Forderungen fügten die Anwohner der Unterschriftenliste bei, der Seniorenbeirat brachte den Antrag in die politischen Gremien. Unter anderem würden Autofahrer die Straße durch das Dorf als Abkürzung nehmen, wenn die Landesstraße in Richtung Binz verstopft ist. Deshalb wünschen sie sich einen verkehrsberuhigten Bereich, oder zumindest eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 30 km/h.

Autos, die aus Beuchow kommen und auf die Kreisstraße abbiegen wollen, müssen sich vortasten, um möglichen Verkehr sehen zu können. Quelle: Mathias Otto

Eine Begrenzung sollte auch auf der K 16 gelten. Momentan ist dort 100 erlaubt. Hier sollen Autos bis auf 60, alternativ bis 80 km/h abbremsen müssen. Ebenfalls soll ein Spiegel angebracht werden, damit ausfahrende Fahrzeuge mehr von der L 16 sehen können. Bäume sowie hohe Gräser in den Sommermonaten versperren dort die Sicht, Fahrer müssen weit in die L 16 einfahren, um alles überblicken zu können.

Spiegel sei zu gefährlich

Eine Alternative, die Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) anbot, wäre die Fällung des Baumes, der unmittelbar im Kreuzungsbereich steht. „Was richtig wehtun würde, wäre, wenn der Baum wegkommt, dieser behindert die Sicht. Aber das will keiner, dass er abgenommen wird. Deshalb muss eine andere Lösung her“, sagte sie. Die Bedenken der Verkehrsbehörde, die erst kürzlich und wiederholt eine Begehung im Ort durchführte, kann sie allerdings teilen. Nämlich, dass ein Verkehrsspiegel an dieser Stelle nicht sinnvoll sei.

Beuchow ist ein Ortsteil der Stadt Putbus. Quelle: Arno Zill

Die Verantwortung wäre zu groß. „Wenn der Spiegel nicht funktioniert, weil sich irgendwelche Leute einen Spaß daraus machen und diesen verstellen und man sich als Autofahrer darauf verlässt, ist das zu gefährlich.“ Im anderen Ortsteil Kasnevitz befindet sich ein solcher Spiegel. Hier sei er auch schon verstellt worden. Von daher sei er aus Sicherheitsgründen auszuschließen. Allerdings gibt sie beim Thema Geschwindigkeit auf Höhe der Ortseinfahrt recht.

Termin mit allen Beteiligten

Sieben Veränderungen werden gefordert, die künftig zur Sicherheit beitragen sollen, dazu zählt ebenfalls eine Verbesserung an der Bushaltestelle für die Schulkinder in Form eines Zebrastreifens oder durch Hinweisschilder. Die Stadtvertreter sollen diesen Beschluss in ihrer nächsten Sitzung am 6. Dezember beschließen, danach würde diese Forderung wieder bei der Straßenverkehrsbehörde liegen.

Aussicht auf Erfolgt gibt die Bürgermeisterin aber nicht. Denn seit mindestens zehn Jahren wird dieses Thema in Putbus diskutiert, die Behörde lehnte immer den Wunsch aus Putbus ab. „Es liegt leider nicht in unserer Zuständigkeit, sonst hätten wir schon längst handeln können“, sagt sie. Mit diesem Antrag soll aber noch einmal die Forderung untersetzt werden. Außerdem will die Stadt ein Treffen organisieren und alle Beteiligte an einen Tisch holen, um schneller zu einer Lösung zu kommen, mit der alle leben können. Es soll wieder einen Vor-Ort-Termin geben, diesmal zusammen mit Einwohnern, benachbarten Landwirten sowie Vertretern der Stadt, Straßenverkehrsbehörde und des Landkreises.

