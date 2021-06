Beuchow auf Rügen: Weg aus dem Dorf ist für Autofahrer lebensgefährlich

Beuchow

Im Putbusser Ortsteil Beuchow geht die Angst um. Immer dann, wenn die Einwohner ihre Autos starten und auf die Kreisstraße 16 abbiegen wollen. Eine beliebte Strecke, die etwa Urlauber nutzen, um von Putbus nach Zirkow zu Karls oder zur Wasserskistrecke zu fahren. Ein Befahren dieser Straße ist nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Schon seit Jahren kämpfen sie für ein Tempolimit oder andere Hilfsmittel – für mehr Sicherheit. Doch bisher blieben die Hilfeschreie aus Beuchow ungehört.

Die 22 Einwohner wandten sich nun an die Öffentlichkeit, um Autofahrer zu sensibilisieren, wenn sie auf der K 16 unterwegs sind und Behörden dazu zu bewegen, endlich zu handeln. Der Rügener Dieter Berndt fragte dazu auf seiner Facebook-Seite: „Kann man Beuchow nur unter Lebensgefahr verlassen?“ Wie etwa vor einigen Tagen, als das Gras noch kniehoch stand und zusätzlich zu den Bäumen den Weg auf die Fahrbahn versperrte.

Die Einwohner des Ortes Beuchow stehen an der Kreuzung zur Kreisstraße 16. Quelle: Mathias Otto

Vollbremsung vor der Kreuzung

Nur indem er sich mit seinem Fahrzeug eineinhalb Meter auf die Fahrbahn vortastete, konnte er die komplette Straße sehen. „In dem Moment näherte sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit. Zum Glück reagierte der Fahrer so geistesgegenwärtig mit einer Vollbremsung, da ein Ausweichen mit seinem Auto durch den Gegenverkehr nicht möglich war“, beschrieb der Besucher des Ortes den Schreckensmoment. Er vermutet, dass ein Zusammenstoß für ihn mit schwersten Verletzungen, wenn nicht sogar tödlich geendet hätte.

Bis Mitte Juni wuchs das Gras am Straßenrand. Dies erschwerte das Abbiegen an dieser Kreuzung. Quelle: Josef Winter

Situationen wie diese kennen die Einwohner nur zu Genüge. Jeder stand aus eigenen Erzählungen mindestens einmal mit dem Auto mitten auf der Straße, als andere Fahrzeuge anrauschten. Erst vor ein paar Tagen hätte es einen Fast-Zusammenstoß mit dem Auto einer Einwohnerin und einem Kleintransporter gegeben. „Wenn die Leute weiter entfernt sind und sehen, dass einer auf die Straße abbiegt, ist es nicht das Problem. Aber dann, wenn es nur noch wenige Meter bis zur Kreuzung sind“, sagt Einwohner Josef Winter.

Entschleunigung auf der K 16

Ganz klar das Problem auf Höhe Beuchow: Viele Autofahrer sind zügig unterwegs, weil es keine Begrenzung gibt, sie sehen erst spät die Einfahrt zum Dorf, beziehungsweise wenn jemand von dort kommt. Deshalb ist eine Forderung von Familienvater Raik Steinborn eine Entschleunigung für Autos auf der K 16. „Es darf nicht sein, dass man hier mit Tempo 100 fahren kann, obwohl die Straße eine Breite von 3,8 Meter hat. Warum ist eine Begrenzung auf 50 im Kreuzungsbereich nicht möglich?“, fragt er.

Seit mehr als fünf Jahren haben er und die anderen Einwohner ihre Sorgen den zuständigen Verwaltungen und Behörden mitgeteilt. Und äußerten dort ihre Wünsche. Laut einem Schreiben des Landkreises vom Frühjahr 2016 sei der Verkehr auf der K 16 im November 2015 und Februar 2016 betrachtet worden. Dass Autofahrer vom Kreuzungsbereich überrascht werden, wäre aus der Sicht des Kreises durch die Verkehrszeichen „Vorfahrtsstraße“, den Wegweiser Beuchow und „Radfahrer kreuzen“ nicht gegeben. Diese würden auf die Existenz einer Einmündung hinweisen.

Kein Spiegel am Straßenrand

Straßenverkehrsbehörde, Polizeiinspektion Stralsund sowie Straßenbaulastträger kamen damals gemeinsam zu dem Entschluss, dass ein Einsatz eines Verkehrsspiegels aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht nicht zu befürworten sei. „Raureif, falsche Einstellungen oder Verdrehungen der Spiegelfläche wie auch das Fahren mit Licht und ohne Licht in Kolonne auf der übergeordneten Straße sind Faktoren, die die Kraftfahrer zu noch mehr Aufmerksamkeit zwingen beziehungsweise unfallbegünstigend wirken können“, lautete damals die Antwort von einem Mitarbeiter des Fachdienstes Ordnung.

Der Blick von der Bushaltestelle in Richtung Beuchow. Fußgänger müssen am Straßenrand zur Haltestelle gehen. Vor wenigen Wochen waren die Gräser hier noch kniehoch. Quelle: Mathias Otto

„Nur wurden diese Begehungen gemacht, als kaum Urlauber auf der Insel waren. Aktuell ist es so, dass sich der Verkehr, besonders an den An- und Abreisetagen, auch mal staut oder durchgängig Verkehr auf der K 16 ist“, sagt Raik Steinborn. Mitarbeiter der Putbusser Verwaltung rieten allerdings ab, selbst aktiv zu werden, indem ein Spiegel aufgestellt wird. Dies könnte vor Gericht als „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ gewertet und mit Geldstrafe oder sogar Gefängnis bestraft werden.

Das ist aber kein Grund für die Einwohner, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie werden auch weiterhin die Behörden beschäftigen, auch wenn vom Landkreis aktuell kein neuer Kenntnisstand vorliegt. „Ich muss das erst mal zähneknirschend hinnehmen und werde vor allem bei schlechter Sicht im Sommer nur noch über den holprigen Sandweg über die Landesstraße 29 bei Lonvitz aus dem Ort fahren. Das darf aber kein Dauerzustand werden“, sagt Einwohnerin Sonja Berndt.

