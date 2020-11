Rumsitzen im Lockdown - Beweg dich in MV! Warum Aktivität an frischer Luft in Corona-Zeiten so wichtig ist

Herzmediziner warnen eindringlich vor den Folgen wachsender Inaktivität. Bewegungsarmut vergrößert die Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionen. Wo Sie jetzt noch in MV draußen aktiv sein können und wie viele Schritte jeder wenigstens täglich zurücklegen sollte.