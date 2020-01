Bergen

Wohl so ziemlich jedes Unternehmen bekommt den Personalmangel zu spüren. Wer da als potenziell attraktiver Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen möchte, muss kreativ und bereit sein, andere Wege zu gehen. Äußerst originell geht da eine große Bäckerei-Kette auf Mitarbeitersuche. Ursprünglich sollte dort nur der Imbiss für die Mittagspause besorgt werden. Erst beim Auspacken fällt der Blick auf einen Bewerbungsbogen, der direkt auf der Tüte prangt. Die Zeiten, in denen eine teure Bewerbungsmappe gekauft wird, mit einem Foto versehen, das den Kandidaten in einem möglichst guten Licht erscheinen lässt, scheinen vorbei. Auch auf die besten Zeugnisse und Empfehlungen der letzten Arbeitgeber möchte man verzichten. Die Kontaktdaten, Berufsabschluss und Wünsche zu den wöchentlichen Arbeitsstunden können direkt auf der Tüte vermerkt und nach dem Verzehr des Inhalts samt der Fettflecken des Mettbrötchens in der Filiale wieder über den Tresen gereicht werden. Auf jeden Fall ist die Bewerbersuche im Kundenkreis im Gespräch und trifft dort auf fachkundige Kandidaten.

Von Wenke Büssow-Krämerwenke.buessow-kraemer@ostsee-zeitung.de