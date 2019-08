Putbus

Die Grundschule „ Boddenwind“ in Putbus ist seit Beginn des Schuljahres stolzer Besitzer eines eigenen Bienenvolkes. Im Schulgarten gleich nebenan hat es einen sicheren Platz gefunden und weckt durch emsiges Summen das Interesse der Grundschüler.

In der sehr gefragten Imker-AG können Jungen und Mädchen nun ganz praxisbezogen mit ihrem Lehrer Sebastian Pahl lernen. Dabei vermittelt er ihnen nicht nur Zusammenhänge zwischen Bienen, Natur und dem Menschen, sondern auch Wissen über das Leben im Bienenstock, eine artgerechte Bienenhaltung und die Honigverarbeitung. Thema der Imker-Stunden sind auch die aktuellen Diskussionen um den Schutz der bedrohten Tiere und die Bemühungen von Naturschützern und Politikern, etwas gegen das Aussterben von Bienenvölkern zu tun.

Schulhof wird verwandelt

Sebastian Pahl ist sehr zufrieden mit dem Vorhaben: „Bereits vor den Sommerferien haben zahlreiche Kinder mit viel Freude und Engagement in einem zuvor nicht genutzten Beet eine Blühwiese angelegt, um den Bienen einen guten Start in ihrem neuen Zuhause bieten zu können.“ Doch die Verwandlung des Schulhofes sei noch längst nicht abgeschlossen: Bienenfreundliche Stauden, die im kommenden Jahr genügend Nektar und Pollen spenden sollen, werden in Zusammenarbeit mit den jungen Imkern in den nächsten Wochen gepflanzt. Die Bienenpaten freuen sich übrigens, wenn der eine oder andere Kleingärtner eine entsprechende Pflanze zu viel in seinem Garten hätte und diese bei der Schule abgeben würde.

Honig soll vermarktet werden

Und was gibt es noch zu tun? Eine ganze Menge. Im Herbst und Winter werden zum Beispiel Bienenbeuten kunterbunt gestaltet, Kerzen hergestellt und eigene Etiketten für die Honiggläser entworfen. Schließlich muss der Honig des kommenden Jahres ansprechend vermarktet werden. Schon jetzt fragen sich Lehrer und Schüler, ob da jemand widerstehen könne. Doch damit noch nicht genug. Wegen des unfassbar großen Interesses besteht die Idee, das Imkerprojekt demnächst für noch mehr Kinder zugänglich zu machen.

Von André Farin