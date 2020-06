Bienenschwarm belagert Garten in Altenkirchen: „Wie eine dunkle Wolke über der Wiese“

Altenkirchen

„Als ich am Dienstagmittag aus dem Fenster sah, entdeckte ich eine dunkle Wolke über der Wiese in unserem Garten“, erzählt Corinna Schaak. Als die zweifache Mutter die Tür öffnete, schlug sie die aber flugs wieder zu. „Direkt vor unserer Tür tummelten sich Tausende fliegender Insekten und ich hatte Angst, dass sie in das Haus eindringen könnten.“

Daher habe sie zunächst alle Fenster und Türen verschlossen. „Es summte laut im Garten und als wir aus dem Fenster guckten, sah es aus, als wenn Stare fliegen.“ Der mehrere Meter lange Schwarm habe mal die Form eines Kreisels angenommen und im nächsten Augenblick wie ein Strudel ausgesehen.

Hilfe vom Imker

Das Schauspiel währte bis zum Nachmittag. Dann seien die Bienen auf eine hohe Tanne geflogen. „Um die Königin herum versammelte sich ihr Volk dicht an dicht. Es sah aus, als würde eine Glocke im Geäst der Tanne hängen“, erzählt Corinna Schaak.

Imker Klaus Krüger fing einen großen Bienenschwarm ein, der im Garten von Corinna Schaak in Altenkirchen eine Traube gebildet hatte. Quelle: Corinna Schaak

Wasser beruhigt Bienen

Der Fachmann nahm den Schwarm unter die Lupe und bestätigte, dass es sich um Bienen handelte. Der noch relativ junge Schwarm suchte offenbar ein neues Zuhause. Weil durch die Vibration der Flügel in der dichten Traube viel Wärme entsteht, sprühte der Imker die Bienen zunächst mit Wasser ein, was sie beruhigt. Dann erklomm er mit einem Bienenhaus unter dem Arm die Sprossen der Leiter bis in eine Höhe von etwa sechs Metern und klopfte und schüttelte, bis ein Großteil der Traube in die Kiste fiel.

Durch das Gitter nehmen die Bienen den Duft ihrer Königin wahr. Quelle: Corinna Schaak

In der Hoffnung, dass sich die Bienenkönigin darunter befand, platzierte der „Bienenvater“ das Haus auf einem Stuhl unterhalb des Baumes. „Wenn die Königin im Kasten ist, folgen ihr auch die restlichen Bienen ihres Volkes“, hat Corinna Schaak gelernt.

Verhalten rettete Bienen das Leben

Nun galt es abzuwarten und gegen 19.30 Uhr waren immerhin so viele Bienen im Kasten, dass Klaus Krüger sicher sein konnte, die Königin erwischt zu haben. Den neuen Hofstaat trug er kurzerhand zu Fuß die wenigen Meter bis nach Hause. Mit ihrem Verhalten habe die umsichtige Frau den Bienen das Leben gerettet, weiß Krüger. Die gezüchteten Honigbienen hätten andernfalls den kommenden Winter nicht überlebt oder wären der Varroamilbe zum Opfer gefallen. Zum Dank gab es daher ein Glas Honig, das sei „Imkerehre“.

Imkerverbände weisen darauf hin, dass eine solche Rettungsaktion keine Gefahren berge. Bienen, die schwärmen, würden nicht stechen, weil sie weder Bienenstock mit Brut noch Honigvorräte zu verteidigen hätten. Schwärmende Bienen seien vielmehr auf der Suche nach einer neuen Heimat. Sie bevorzugen Höhlen in alten Bäumen in großer Höhe mit etwa 50 Liter Volumen. Dazu sendet der Schwarm Spurbienen aus, die geeignete Stellen auskundschaften und davon berichten. Dazu nutzen sie den bekannten Schwänzeltanz, mit dem sie auch über Nahrungsquellen informieren.

Honigbienen können nur drei Tage überleben

Innerhalb von drei Tagen müssen die Bienen eine neue Unterkunft finden. Danach ist der Honigvorrat verbraucht, den sie in ihrer Honigblase mitgenommen haben. Dabei gibt es immer weniger Auswahl an natürlichen Behausungen für Bienen. Alte Bäume mit Spechtlöchern sind selten geworden. Daher ziehen Bienenschwärme auch in Hohlräume von Gebäuden ein, wenn diese groß genug sind. Dies führt dann meist zu Problemen mit den Menschen, die dort wohnen.

In den meisten Fällen sei ein friedliches Nebeneinander zwischen Mensch und Biene möglich, weiß Ingmar Piroch. Der Mitarbeiter des Biosphärenreservats Südostrügen weist zudem darauf hin, dass alle Hautflügler, also auch Wildbienen, Hummeln oder Wespen, geschützte Arten sind. Sollte es in bestimmten Fällen, beispielsweise dann, wenn sich ein Volk an einer sensiblen Stelle in einer Kita ansiedelt, dennoch Handlungsbedarf geben, können Fachleute bei der Umsiedlung helfen.

Von Uwe Driest