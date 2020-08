Prora

Auf zwei Rädern die Insel erkunden, Maik Blossey liebt das – wenn denn das Zweirad durch einen Motor angetrieben wird. Der Vierzigjährige düst gern mit dem Moped oder dem Motorrad über Rügens Straßen. Eine Honda und ein italienischer Roller stehen in seiner Garage und in der Freizeit holt er sie ans Tageslicht für kleine Ausfahrten. Doch bei aller Entspannung fährt auch immer ein mulmiges Gefühl mit. Verkehrsunfälle gibt es auf Rügen in der Saison zuhauf. Für Motorradfahrer gehen sie oft besonders tragisch aus. Unter dem Motto „Leben – fahren – ankommen“ initiiert er eine Tour quer über die Insel. Die Biker wollen auf ihre besondere Situation aufmerksam machen und Aufklärungsarbeit betreiben. Denn viele Autofahrer, sagt er, könnten sich gar nicht in die Situation eines Motorradfahrers hineinversetzen.

Autofahrer schätzen Zweirad-Bremsverhalten falsch ein

„Ob man auf zwei oder vier Rädern unterwegs ist, macht einen riesengroßen Unterschied“, sagt der Proraner. Damit meint er nicht nur den unmittelbaren Kontakt zur Umgebung, den ein Motorrad- oder Mopedfahrer zwangsweise hat. Es sind schlichtweg die Naturgesetze der Physik, die die Zweiradfahrer viel direkter zu spüren bekommen und beachten müssen. Die Situation erlebt Maik Blossey fast täglich: Ein Zweiradfahrer ist auf einer Allee oder sonstigen Straße unterwegs. Aus einer Nebenstraße will ein ungeduldiger Pkw-Fahrer auf die Hauptstraße einbiegen, sieht das Motorrad und gibt trotzdem Gas, um sich noch vor ihm auf die Straße zu drängeln.

Fliehkräfte wirken beim Zweirad stärker

Wird einem Autofahrer auf diese Art und Weise die Vorfahrt genommen, steigt er in der Regel in die Eisen, um einen Zusammenst0ß zu verhindern. „So einfach ist das für einen Motorradfahrer nicht“, sagt Blossey. Auch wenn viele Motorräder mittlerweile mit modernen Bremsen inklusive ABS ausgestattet sind: Den physikalischen Gesetzmäßigkeiten können sie kein Schnippchen schlagen. „Die Fliehkräfte, die natürlich auch bei einem Auto wirken, sind bei einem Zweirad viel unberechenbarer“, sagt Maik Blossey. Nicht selten verliert ein Motorradfahrer bei einem solchen Manöver die Gewalt über sein Fahrzeug.

Maik Blossey organisiert eine Ausfahrt für motorisierte Zweiradfreunde. Quelle: Maik Trettin

Er selbst hatte bislang Glück. Einmal, sagt er, hätte er sich mit seiner Maschine fast „lang gemacht“. Er war auf der Kopfsteinpflasterstraße vom Abzweig Süllitz Richtung Abzweig Stresow unterwegs, als ein Auto vor ihm unvermittelt eine Vollbremsung hinlegte. Das Heck des Zweirads drängte schon stark nach außen. „Ich konnte die Maschine gerade noch so abfangen.“

Zweirad-Unfälle – und auch das liegt in der Natur der Sache – gehen in der Regel nicht so glimpflich aus wie Karambolagen zwischen vierrädrigen Blechkarossen. Maik Blossey und viele andere Motorradfreunde verfolgen die Auflistung der Unglücke, nicht nur auf Rügen, sondern deutschlandweit. „Natürlich sind nicht immer die Autofahrer schuld. Es gibt auch unter den Motorradfahrern immer wieder welche, die riskant fahren“, weiß auch der Rüganer. „Die meisten aber halten sich an die Regeln. Schon im eigenen Interesse. Schließlich will doch jeder von einer Ausfahrt heil und gesund zurück nach Hause kommen.“

Ausfahrt beginnt in Binz

Dafür wollen die Biker am 14. August ein Zeichen setzen. Um 9 Uhr soll Treffpunkt am Binzer Großbahnhof sein. Eine Stunde später, so der Plan, wollen sich die Zweiradfreunde der Insel dann zu einer Ausfahrt in Bewegung setzen. Zuerst wollen sie Sellin ansteuern, dann umkehren und nach Putbus fahren. Weiter geht es dann nach Bergen und in Mukran wollen die Biker ihre Tour beenden. Die ersten werden voraussichtlich gegen Mittag in dem Sassnitzer Ortsteil eintreffen, schätzt Maik Blossey.

Auf Schnelligkeit kommt es dabei nicht an, ganz im Gegenteil. „Wir wollen allen Verkehrsteilnehmern vor Augen führen, dass wir auf Rügen nicht rasen müssen. Wenn wir aufeinander mehr Rücksicht nehmen, kommen wir alle von A nach B“, so der Organisator. Die Teilnehmer der Tour wollen dafür werben, vorausschauender zu fahren. Motorradfahrer müssten das aufgrund der höheren Gefährdung ohnehin. „Aber auf unseren kurvenreichen Straßen sind auch immer wieder Autofahrer unterwegs, die die Kurven so schneiden, dass sie einem auf der eigenen Fahrspur entgegenkommen.“ Auch wenn die Schutzkleidung manchen Biker unkenntlich mache und martialisch erscheinen lasse: „Unter jedem Helm steckt ein Mensch“, sagt Blossey. „Das sollte sich jeder Autofahrer immer wieder vor Augen führen.“

Anmeldung bis zum 10. August An der Ausfahrt können alle Motorrad- beziehungsweise Mopedfahrer teilnehmen, deren Maschine einen Hubraum von mindestens 50 ccm hat. Treffpunktist am Freitag, dem 14. August, um 9 Uhr am Großbahnhof in Binz. Um 10 Uhr werden dort die ersten Fahrzeuge starten und gegen Mittag in Mukran erwartet. Hinter der Organisation steht kein Klub. Maik Blossey organisiert alles in Eigeninitiative. Wer das Anliegen unterstützen und mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen. Anmeldungen sind telefonisch unter 0152/32071552 möglich.

Von Maik Trettin