Putbus

In der Galerie von Frank Otto Sperlich in der Putbusser Orangerie wurde am Mittwoch eine besondere Ausstellung mit Werken von Tamina Engel, einem schwerkranken Mädchen aus Grimmen, eröffnet. „Das Leben ist wie Zartbitter-Schokolade - nicht immer süß, aber zu schade, um es liegen zu lassen.“ Dies sind Zeilen aus dem Gedicht der schwerkranken Tamina, die an einer seltenen Gen-Erkrankung leidet: spinale Muskelatrophie. Doch sie verliert ihren Lebensmut nicht, schreibt Gedichte, nimmt an großen Poetry-Wettbewerben teil, und sie zeichnet mithilfe der Computer-Maus – zum Beispiel Manga-Figuren.

Einen Einblick in das künstlerische Schaffen von Tamina gibt nun die Ausstellung in der Galerie von Frank Otto Sperlich, die vom Verein „Kinderlachen 009“, dem Inner Wheel-Club Rügen und vom Kinder-Kunst-Kultur-Sponsoring KiKKuSS unterstützt wird. Wie die Initiatoren mitteilen, soll der Erlös des zur Ausstellungseröffnung vorbereiteten Buffets und der Getränke der Finanzierung eines großen Traums von Tamina dienen. Sie möchte eine Reise nach Mallorca unternehmen. Dafür haben auch bereits zahlreiche OZ-Leser gespendet. Eine Welle der Hilfsbereitschaft hatte Tamina und ihre Eltern einem Artikel überwältigt. Eigentlich planten die Eltern, dass sie erst nach den Abiturprüfungen auf Reisen gehen. Doch nun kann es voraussichtlich schon in den nächsten Sommerferien losgehen.

Uwe Driest