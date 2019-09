Binz: Aus für Sportboothafen in Prora

Binz

Die Hafenträume sind geplatzt: Auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend haben die Gemeindevertreter von Binz dem Bau einer Marina in Prora eine Absage erteilt. Die Pläne für einen Sportboothafen in dem Binzer Ortsteil soll die Verwaltung nicht mehr weiterverfolgen. Die Fraktionen „Aus der Mitte“, „Bürger für Binz“ sowie der Abgeordnete Siegfried Klein ( AfD) hatten beantragt, den entsprechenden Beschluss vom 2. November 2017 aufzuheben. Zwölf Gemeindevertreter stimmten dafür, drei dagegen ( CDU/Linke), eine Abgeordnete ( CDU) enthielt sich der Stimme. AfD-Mann Klein fehlte bei der Sitzung entschuldigt.

Marina war Wahl-Thema

Der Kurswechsel der Binzer Gemeindeväter war zu erwarten: Die Verhinderung der Marina standen bei der Wählergruppe „Aus der Mitte“, der Wählerinitiative Bürger für Binz (BfB) und der SPD ganz oben bei den Themen, mit denen sie zur Kommunalwahl angetreten waren. Das Thema Sportboothafen war und ist im Ort sehr umstritten. Die Binzer Bürger haben sich mit ihrer Wahl entschieden. Die Hafen-Kritiker haben nun die Mehrheit im Binzer Parlament.

„Das war der wichtigste Punkt unseres Wahlprogramms“, betonte Dietrich Tomschin (Aus der Mitte). Knackpunkte seien der enorme Eingriff in die Natur sowie mögliche Beeinträchtigungen der Sichtachse Richtung Sassnitz und Kreidefelsen sowie bei der Qualität des Binzer Badestrandes. Das Projekt sei ökologisch und auch wirtschaftlich nicht vertretbar. Zudem gebe es wichtigere Themen im Ort, wie der Erhalt des Schulstandortes sowie die Entwicklung des EWE-Geländes.

Das sieht auch Ralf Reinbold ( SPD) so. Er erinnerte daran, dass es schon vor zwei Jahren nur eine knappe Mehrheit für die Machbarkeitsstudie gegeben hatte.

CDU hatte Projekt angeschoben

CDU-Chef Ulf Dohrmann verwies darauf, dass die Machbarkeitsstudie bisher für die Gemeinde „kostenneutral“ sei. Die CDU hatte das Projekt vorangetrieben. Im ersten Anlauf im Oktober 2015 scheiterte noch der Beschluss, eine Machbarkeitsstudie für eine Marina in Binz und Prora in Auftrag zu geben mit 8:9 Stimmen. Ein Jahr später gab das Parlament hellgrünes Licht nach einer namentlichen Abstimmung: Neun Gemeinderatsmitglieder stimmten dafür, vier dagegen, drei enthielten sich der Stimme.

Das Wirtschaftsministerium hatte die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie unterstützt, um die technische und wirtschaftliche Umsetzung für eine Marina zu prüfen und förderte die 104 720 Euro teure Studie mit 78540 Euro. Den Rest steuerte die private Wirtschaft aus Binz bei.

250 Liegeplätze waren geplant

Die Firma Planco Consulting GmbH, Essen, hatte die Machbarkeitsstudie im September 2017 im Rahmen einer informellen Bürgerbeteiligung vorgestellt. Das Ergebnis: Eine Marina in Prora wäre sehr gut möglich, der Standort zwischen den Blöcken 3 und 4 sei optimal, der Sedimenttransport nur gering. Ein innenliegender Hafen mit 250 Liegeplätzen (50 Dauer- und 200 Gastlieger) wäre die beste Lösung und eine touristische Attraktion mit Strahlkraft bis ins Ausland. Für den Port gebe es großen Bedarf, er gehe konform mit der Planung des Landes, das Fördermittel in Aussicht stelle.

Die Kosten für den reinen Hafenbau wurden auf rund 20 Millionen Euro geschätzt, noch einmal so viel Geld müsste in Bauten für maritimes Gewerbe, Einkaufsläden, Gastronomie und anderes an Land fließen, das Investoren aufbringen müssten. Rein privatwirtschaftlich sei der Hafen nicht zu stemmen, eine hohe Förderung von Investitionen aus öffentlicher Hand sei notwendig.

„Ich verstehe nicht, warum wir nicht erst einmal abwarten, bis bekannt ist, welche Ergebnisse und Möglichkeiten die weiteren Untersuchungen ergeben“, so Ulf Dohrmann. Derzeit laufen noch verschiedene Aktivitäten zum Schutz des Strandes, informierte Bauamtsleiterin Romy Guruz.

Schwerin bedauert Entscheidung

In der Landeshauptstadt wird die neue Entscheidung in Binz bedauert. „Aus touristischer Sicht hätten wir sicherlich den Bau einer Marina beziehungsweise eines Wasserwanderrastplatzes begrüßt. Dies wäre ein Beitrag zur Verbesserung der Angebotsvielfalt und auch der Gästebindung“, erklärte Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag auf OZ-Nachfrage. Letztendlich liege die Entscheidung dafür aber immer in kommunaler Hand.

Von Gerit Herold