Das Ostseebad Binz wirkt seit dem sanften Lockdown vor einer Woche gespenstisch ruhig. Menschen auf der Promenade, am Strand oder dem Kurplatz kann man fast an einer Hand abzählen. Dafür herrscht reger Betrieb auf der Seebrücke. Die ist seit einigen Tagen für Besucher komplett gesperrt. Nur Bauarbeiter dürfen sie betreten.

Großes Staunen und Rätselraten bei den übrig gebliebenen Spaziergängern, die am Mittwoch an der Seebrücke Halt machten. Ein Bauzaun verriegelt hier den Zugang. Eine elektronische Infotafel erklärt nur grob, was dieses Hindernis zu bedeuten hat. „Die Seebrücke ist bis zum 30. 11. gesperrt“, steht dort geschrieben.

„Nehme Sperrung in Kauf“

„Ein paar mehr Informationen hätte ich mir schon erhofft. Dies ist eines der zentralen Anlaufpunkte auch für uns Rüganer. Ich habe mir heute extra Binz für einen Spaziergang ausgesucht, nun stehe ich vor einer verschlossenen Seebrücke. Ist etwas kaputt, wird etwas modernisiert oder generalüberholt? Ich verlasse den Ort dümmer als vorher“, sagt Erich Machow aus Sassnitz. „Wenn ich Bautätigkeiten auf der Brücke sehe, heißt das für mich, dass für uns Bürger etwas repariert, erneuert oder verschönert wird. Dann nehme ich auch temporär eine Sperrung in Kauf“, so ein anderer Baustellen-Kiebitz.

Eine elektronische Tafel weist auf die Bauarbeiten an der Seebrücke hin. Quelle: Mathias Otto

Aufklären kann Kerstin Gube von der Marketing-Abteilung der Gemeinde. Sturmtief „Gisela“ ist dafür verantwortlich, das im Oktober über Rügen hinweggezog. Es hatte auch für Schäden auf der Seebrücke gesorgt. „Es werden in der nächsten Zeit die defekten Abgangstreppen der Schiffsanleger erneuert“, sagt sie.

Baustelle bis Ende November

Derzeit werde geprüft, ob es eine andere Lösung, als die bisherige geben kann. Momentan führen Treppen aus Holzbohlen zu den Schiffsanlegern. „So wie es sich herauskristallisiert, wird anderes Material verwendet, damit es künftig weniger Schäden gibt“, sagt sie. Die derzeitigen Arbeiten würden gut vorankommen. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme ist zum Ende des Monats zu rechnen.

Dabei hatte das Ostseebad Glück, denn die Nachbargemeinden im Südosten der Insel mussten mehr wegstecken. In Sellin etwa. Hier hatten am Sturmtag die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr das letzte Stück des Seesteges an der Tauchgondel absperren müssen, weil die Wellen, dort bis fünf Meter hochschlugen. Vier Bohlen wurden am Brückenkopf rausgerissen. Die Schäden wurden mittlerweile behoben.

LED-Beleuchtung nicht beschädigt

Besonders hart getroffen hatte es das Ostseebad Göhren. Am Südstrand hinterließen Wasser und Wellen etwa ein Meter hohe Abbruchkanten. Die Seebrücke musste gesperrt werden, weil im hinteren Bereich durch den heftigen Wellenschlag die Holzkonstruktionen des Geländers und des Belages beschädigt wurden.

Die neu installierte Beleuchtung auf der Seebrücke in Binz nahm durch den Oktobersturm laut Gemeinde keine Schäden. Hier wurde im Hochsommer statt der bisherigen weißen Kugellampen LED-Lichtbänder unterhalb des Handlaufs für die sichere Ausleuchtung der Seebrücke installiert.

Das Bauprojekt umfasste auch die Erneuerung der Stromversorgung entlang der Brücke. Am Seebrückenkopf bekam außerdem die Webcam eine neue Befestigung und Ausrichtung, um wieder das eindrucksvolle Binz-Panorama ins Internet zu übertragen.

Reges Treiben im Ort

Den Lockdown im Monat November nimmt das Ostseebad außerdem zum Anlass, um so viel Arbeiten wie möglich ohne Publikumsverkehr auszuführen. Etwa der Baumschnitt im gesamten Ort oder das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung. Ab kommenden Montag bekommt der Strand außerdem eine Tiefen- und Intensivreinigung, die drei Wochen lang andauern werde, wie Kerstin Gube mitteilte.

Das Ostseebad Binz ist wie leer gefegt. Dies nutzt die Gemeinde, um Arbeiten im Ort vorzunehmen. Quelle: Mathias Otto

Auf dem Papier werden derzeit Sanierungsarbeiten an verschiedenen Orten vorbereitet. Geplant ist unter anderem das Ausbessern oder Erneuern der historischen Rettungstürme sowie der öffentlichen WC-Anlagen. Aufgenommen in diese Liste sind ebenfalls Vorbereitungen für den Neubau zweier zusätzlicher Toiletten sowie die Wege- und Spielplatzsanierungen am Kurpark.

Von Mathias Otto