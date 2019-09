Bonbons regneten vom Himmel

Binz

Herbstzeit ist Drachenzeit. Bunte Kinderdrachen, zehn Meter lange Schleierschwanzdeltas und Kastendrachen eroberten am Sonnabend den Ostseehimmel über Binz. „Wir laden zum ersten Mal zum Drachenfest am Strand unterhalb des Kurplatzes ein“, sagt Torsten Kohlschmidt. Kohlschmidt leitet das Projekt der Kurverwaltung des Ostseebades und holte sich Verstärkung von „Spaßmacher“ Bernd Möller. Der erhielt schon mal einen Kreativpreis für seine Ideen, Kinder zu unterhalten und hatte eine große Kiste mit einfachen Drachenbausätzen dabei. Die Kinder bemalten die aus den Bausätzen gefertigten Drachen und schrieben ihre Namen darauf. Willi (9) macht mit seiner Familie Urlaub von der Mecklenburger Seenplatte und baute sich so einen Drachen. Als er ihn fliegen lassen wollte, war gerade Flaute und Willi sauer. Auch Möllers im Strandsand verankerte Drachen kapitulierten vor der schwachen Briese und landeten im Nass der Ostsee. Als schließlich auch Möllers Trägerdrachen über die Seebrücke flog und dahinter abstürzt, zog er einen darunter fliegenden roten Bären mit in den Abgrund. Der Trägerdrachen ist Möllers Flaggschiff. An seiner Schnur kann der Spaßmacher eine Drachenfähre empor fahren lassen, die einen Fallschirm auslöst, welcher Süßigkeiten regnen lässt. Aufgeregt warten die Kinder darunter und stürzen sich auf die Bonbons, sobald es so weit ist.

Auch Kuscheltiere der Kinder können mit der Fähre in die Höhe gleiten. Nach erfolgreichem Sprung erhält jedes Kind eine Urkunde der „Teddyfallschirmschule“. Der dreieinhalbjährige Edgar aus Binz erklärt sich nach kurzer Beratung bereit, seinem Teddy Berry das Abenteuer zu gönnen. Der Bär hat wegen des schwachen Windes zunächst etwas Mühe. „Der Bär ist zu schwer“, ruft Möller. „Hat der gerade gegessen?“

Dann aber klappt es und Berry entschwindet vorübergehend den Augen von Edgar, seiner Mutter Theres Breuer und der großen Geschwister Finn (11) und Nina (8). Die bemalen gerade einen weiteren Drachen und haben schon zwei Ladungen Bonbons in der Tasche. Am Boden ging es kaum weniger bunt zu, als am Himmel. Bei Kinderschminken und Drachenbau entstanden zeitweilig Warteschlangen. An der Schminkstation konnten sich Kinder aus unterschiedlichsten Vorlagen ihr Wunschmotiv aussuchen und fantasievoll schminken lassen. Mindestens 25 Drachen hat Lil'Kim verkauft. Die Schülerin des Stralsunder Goethe-Gymnasiums wurde nach einer US-amerikanischen Rapperin benannt und verdient sich neben dem Abi-Stress etwas beim Spaßmacher dazu.

Am höchsten ließ Sabine Walter aus Binz ihren Drachen steigen und prompt stimmte ein Zuschauer den bekannten Song der Puhdys an. „Noch etwa höher und du musst die Flugsicherung informieren“, scherzt ein anderer. „Ich habe auch einen Lenkdrachen, aber dafür sind hier zu viele Leute“, sagt Sabine Walter, während sie geschickt ihren Drachen zwischen den Schnüren der anderen hindurch manövriert.

Auch der Binzer Musiker Ulf Thode brachte sich beim Drachenfest ein. „Ich eröffne heute meine blaue Strandhütte, in der ich künftig Tanzen, Toben, Turnen, Strandspiele von Frisbee bis Beach-Tennis und Malen für Kinder anbiete“, sagte er. Traditionell lädt auch der Lions Club zum Beginn der Herbstferien Anfang Oktober zum Drachenfest.

Von Uwe Driest