Binz

Da können die Ferien ja ausgelassen beginnen: Zum Abschluss des ersten Schulhalbjahres veranstaltet der Binzer Küstenkinderverein eine Disco, die online zum Tanzen und Spaß haben einlädt. Termin ist Freitag, der 5. Februar. Dann wird DJ Alex, alias Alexander Schwartz von Rügen Vibes, ab 19 Uhr im Livestream auflegen. Er erfüllt auch die Musikwünsche der Partygäste, die ihm im Chat geschickt werden können. Auf diese Weise können auch Grüße ausgerichtet oder Smilies versendet werden.

Aufstylen und mitmachen

Also: Tanzfläche zu Hause aufbauen, Drinks und Snacks bereitstellen, mit schicken oder coolen Klamotten aufbrezeln, Haare stylen und das Hüfteschwingen kann losgehen.Gestreamt wird auf twitch.tv, ein genauer Link folgt noch in der Ankündigung auf der Facebook-Seite des Küstenkindervereins und über die Küstenkinder App. Gedacht sei bei der Tanz-Session vor allem an Mädchen und Jungen vom Grundschulalter an bis zur zehnten Klasse. Aber auch Familien sind herzlich zur Online-Disco eingeladen, erklärt Stefan Tomschin vom Küstenkinderverein. Der Verein ist der Schul- und Sportverein der Grundschule Binz, der mit verschiedenen Projekten attraktive Bildungs- und Freizeitangebote schaffen will.

Online-Ausgabe der Jugenddisco „DIF“

Die virtuelle Tanzparty ist dabei die coronabedingte Online-Ausgabe der Jugenddisco „DIF“. „DIF“ ist das Kürzel für „Disco im Freizi“, womit das Binzer Freizeitzentrum in der Dollahner Straße 77 als Veranstaltungsort gemeint ist. Dahinter steht ein Gemeinschaftsprojekt des Kinder-und Jugendfreizeitzentrums des Internationalen Bundes (IB) und dem Küstenkinder e.V.

„Vor der Pandemie haben wir Jugenddiscos im Freizeitzentrum in der Kita „Lütt Matten“ mit ehrenamtlichen Helfern organisiert. Das waren neben dem Freizi-Team auch Schüler und Eltern“, so Stefan Tomschin. Es sei ganz toll zu sehen gewesen, wie sich die größeren Schüler um alles gekümmert hätten. Die waren aktiv bei den Vorbereitungen dabei, haben dekoriert und sogar eine Garderobe mit Abreißmarken auf die Beine gestellt. An der Bar gab es tolle alkoholfreie Mixgetränke und Snacks.

Die DJs waren entweder Schüler oder DJ Alex und haben von 18 bis 21 Uhr aufgelegt. Diese Klubdiscos sind für Mädchen und Jungen bis 16 Jahre gedacht. Der Eintritt kostet 0,50 Euro. Auch an der Bar gibt es kleine Preise.

Ein bisschen wie DDR-Schuldisco

Was ein ein bisschen an Schuldiscos zu DDR-Zeiten erinnert, haben sich Binzer Eltern ausgedacht. „Wir hatten im Jahre 2019 diese Idee, da es keine Jugenddisco gab und wir uns gern an unsere Zeit früher erinnert haben“, so Tomschin. Mit dem Freizeitzentrum und dem IB habe man tolle Partner und tolle Räume gefunden. Deshalb hoffen alle, dass die Kids auch bald wieder live und in Farbe ordentlich abtanzen können.

Um mit den Vereinsmitgliedern auch in der Lockdownzeit verbunden zu sein und alle aufzumuntern, hatten die Tänzerinnen und Tänzer des Küstenkindervereins schon einige Tanzvideos gedreht. Dabei haben sie sich zu Hause gefilmt beim Freestyle oder nach einer vorgegebenen Choreografie. „Für ein Weihnachtsvideo konnte Trainerin Ina Briese noch vor dem Lockdown mit einigen Mädchen in die Halle“, so Tomschin.

Neues Tanzviedo wird produziert

Daran soll jetzt angeknüpft und ein weiteres Video mit den Tanzmädels produziert werden. „Jedes Mädchen tanzt zuhause Freestyle zu einem Lied, die Tänze werden dann im ’TikTok Style’ zusammen geschnitten, also mit coolen Schnitten und Übergängen wie Wischen, Schieben oder Wirbeln“, kündigt Stefan Tomschin an, der selbst bei den „Binzer Beats“ mittanzt und im ebenso im Verein organisierten „Min Hart Chor“ mitsingt.

„Wir wollen damit ein bisschen durch diese harte Zeit helfen, in der kein Kontaktsport erlaubt ist. Es macht nicht nur den Tänzern Spaß, sondern auch den Zuschauern auf Facebook und Youtube“, weiß der Binzer Arzt.

Von Gerit Herold