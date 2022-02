Ostseebad Binz

Tanzen, Swingen, Lauschen. Das Veranstaltungsprogramm im Jahr 2022 steht in Binz ganz im Zeichen der Musik. Mit Blick auf die rauschenden Wellen der Ostsee können Besucher in diesem Jahr wieder ein volles Veranstaltungsprogramm erleben. Leider immer noch nötiger Hinweis: Die Veranstaltungen sind so geplant - immer vorausgesetzt, die Pandemie entwickelt sich nicht zum erneuten Spielverderber und macht neue Reglementierungen der Veranstaltungen erforderlich.

In diesem Jahr findet die beliebte Osterfeuermeile wieder statt Quelle: Stefan Sauer/dpa

Den Beginn der Saison feiert man noch „indoor“, ab April starten die Late Night Comedy Shows in den Hotels und Restaurants des Ostseebades. „Sobald die Corona-Regelungen ein genaues Startdatum ermöglichen, wollen wir loslegen“, so Tourismusdirektor Kai Gardeja. Spätestens zu Ostern geht es dann aber raus: Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es wieder die beliebte Osterfeuermeile am Strand geben. Rund 20 Feuer verscheuchen endgültig die Dunkelheit des Winters, Stockbrot und Feuershows laden zum Strandbummel ein.

Mai: Sprung in die Fluten und „Zaunkönige“

Im Mai ist das traditionelle Anbaden angesagt. Aber auch wer sich am 1. Mai nicht in die Fluten stürzt, kann in den Vorgärten der Bädervillen wieder allerhand „Zaunkönige“ entdecken. Puppenspiel oder Rezitation, Musik oder Akrobatik - beim beliebten Kleinkunstfest gibt es nichts, was es nicht gibt. Künstler aus aller Welt buhlen mit ihren Programmen um die Gunst der Flaneure auf der Promenade.

Zahlreiche Konzerte des Blue-Wave-Festivals finden auf dem Kurplatz, direkt am Meer, statt. Quelle: Mirko Boy

Im Juni startet in Binz die Festivalzeit: Vom 10. - 12. Juni trifft sich die Swing/Blues und Jazz-Szene zum Blue Wave/Pink Piano-Festival auf dem Kurplatz. Mit vielen Einzelkonzerten - drinnen wie draußen - wird das Ostseebad zur grandiosen Bühne für Blues- und Swingmusiker aus aller Welt. Mit dabei natürlich auch Initiator Micha Maass, der seit sage und schreibe 25 Jahren federführend bei den „Blauen Wellen“ ist.

Pier Sessions holt Elektro-Elite an den Strand

Am 24./25 Juni, passend zur Sommersonnenwende, steigen die Pier Sessions. Künstler und DJs schicken ihre elektronischen Klänge von der Seebrücke aus auf die Reise über den Strand. Die Liste der Musiker liest sich wie das who-is-who der Elektro- und Pop-Szene. So haben bereits Marek Hemmann und das Wismarer Electro-Projekt „Kollektiv Turmstraße“ zugesagt, auch Ben Böhmer ist angefragt. Poppiger wird es beim Auftritt von Boy, ihre Songs „Little Numbers“ und „We were here“ sind bekannte Ohrwürmer, Fans von Balkan Folk und Afrobeats werden sich über die Auftritte von Bukahara und Beatenberg freuen.

Piersessions in Binz Quelle: Mirko Boy

Licht und Kopfhörerklang an der Promenade bei „Silent Beach“

Noch ohne Termin, aber mit zwei Veranstaltungen eingeplant ist das neue Format Silent Beach - Surreale Welten an der Promenade. Während Lichtspiele und Projektionen die Promenade und den Strand in bunte Fantasiewelten verwandeln, haben alle Gäste die Wahl zwischen unterschiedlicher akustischer Begleitung per Kopfhörer. Märchen oder zeitgenössische Musik, oder lieber klassisches live eingespieltes Piano begleiten die Besucher durch den Abend.

Die Lichtklangnacht gab es viele Jahre im Rostocker IGA-Park. Die „Silent Beach“ feiert in diesem Jahr in Binz Premiere. Quelle: Sarah Wenzel

Im Hochsommer, Juli/August, kann man im Ostseebad eigentlich fast jeden Tag feiern und/oder Kultur erleben. Ein Klassiker ist ja schon das Theater- und Musikprogramm des Kulturkutters im Kurpark, in diesem Jahr wird das Programm durch das Berliner Familientheater Coq au vin ergänzt. Alle 14 Tage gibt es das neue Format Dancing Pier auf dem Kopf der Seebrücke. Hier legen dann DJs auf und laden zum Tanz über den Wellen, die Hotels des Seebades sind für die kulinarische Begleitung verantwortlich. Wem das noch zu wenig Welle ist, kann auch auf der Ostsee tanzen. Einmal im Monat wird ein Schiff der Weißen Flotte in See stechen und als Partyschiff Besucher von der Seebrücke aus zum Feiern auf See einladen.

Tag am Meer Festival Prora Quelle: Anne Ziebarth

Festival „Tag am Meer in Prora“

Das Kult-Festival am Strand von Prora, das „Tag am Meer“ soll nach der Zwangspause in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Veranstalter, der Landjugendverband, hat den 15. und 16. Juli angepeilt, der Vorverkauf läuft. Und auch das Duckstein-Festival wird es wieder geben. Es startet am 25. August und wird für zehn Tage für fröhlichen Ausnahmezustand im Ort sorgen. Besucher können sich nicht nur auf Konzerte und Shows, sondern auch auf Braukunst, Straßentheater und jede Menge kulinarischer Highlights freuen.

Dienstag bis Sonntag: Jeder Tag mit Musik

Unter der Woche ist während der Hauptsison am Dienstag und Sonntag der Kurplatz Treffpunkt für alle. Den Tag über gibt es hier unterschiedlichste Musiker bei den Kurplatz-Klängen zu hören. Mitmachen ist bei Veranstaltungen wie „Binz tanzt“ angesagt.

Jeden Mittwoch ist Lounge-Zeit. Es werden wieder DJs am Schmachter See auflegen, hier kann man sich musikalisch in den Sonnenuntergang treiben lassen. Neu in Binz sind zwei Bühnen „mit Durchblick“, also ohne feste Bühnenrückwand, so dass man weder auf den Anblick von Künstlern noch auf die Kulisse verzichten muss.

Barfußkonzerte am Kulturstrand

Donnerstags und sonntags sind wieder die Barfußkonzerte am Start: In Höhe des Kulturstrandes (Mütherturm) kommen zum zwanglosen Jammen wieder zahlreiche junge Künstler und musikalische Geheimtipps ans Mikro. Wohl nirgendwo erlebt man die Künstler so nah und echt, mit den Füßen im Sand und dem Getränk in der Hand kann man den Sommertag entspannt ausklingen lassen. Auf dem Programm stehen unter anderem Elias Hadjeus, Timo Pankau Jules Ahoi oder Clara Luzia.

Freitags ruft das „Silent Cinema“. Jede Woche werden Filmhighlights auf dem Kurplatz gezeigt, den Sound dazu bekommen die Zuschauer per Kopfhörer auf die Ohren.

Prora rückt in „Koloss“ in den Mittelpunkt

Im Oktober steht nicht nur das Binzer Wanderfestival an, sondern auch eine völlig neue, experimentelle Veranstaltung, die sich auf den rund 5 Kilometer langen Komplex des geplanten Kdf-Bades Prora konzentriert. Unter dem Titel „Koloss“ werden Szenen, Bilder und Filme aus der Geschichte der Anlage an Fassaden der Gebäude projiziert und sollen zur Diskussion anregen. Projektion zur Reflexion sozusagen.

Der Dezember ist noch fern, aber auch die Highlights für den Winter stehen schon. Eine Weihnachtsmarkt-Meile wird sich quer durch die Stadt ziehen. Am Kurplatz beginnt der Weihnachtsmarkt „Engel Licht und Meer“ und am Schmachter See gibt es einen Kinder-Weihnachtsmarkt unter dem Titel „Engelchen und Bengelchen“. Die Hauptstraße zwischen den Märkten wird zur Meile für Streetfood und Weihnachtliche Snacks. Zum Jahreswechsel ist eine große Lasershow geplant, bevor beim Neujahrskonzert das neue Jahr zelebriert wird.

Von Anne Ziebarth