Ostseebad Binz

In Binz öffnet am 30. November zum letzten Mal in diesem Jahr eines der spektakulärsten Gebäude am Meer für eine Abendveranstaltung der besonderen Art. In der faszinierenden Atmosphäre des Mütherturms, dem ehemaligen Rettungsturm in den Dünen am Strandabgang sechs, erwartet die Besucher eine speziell inszenierte Toninstallation mit Geschichten und Märchen rund um das Meer.

Schöner als an diesem einzigartigen Ort kann man eine Gute-Nacht-Geschichte kaum genießen. Die Vorführung dauert etwa 15 Minuten und wird um 17, 18 und 19 Uhr angeboten. Durch die stark begrenzte Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung im Haus des Gastes unter Telefon 038393-148 148 notwendig. Der Eintritt ist mit Binzer Bucht Card bzw. Einwohnerkarte Binz frei.

Von oz