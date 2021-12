Ostseebad Binz

Im Binzer Restaurant „Oma´s Küche“ herrscht ein herzlicher Ton, allzu zart besaitet sollte man aber nicht sein. An einem sonnigen Sonntag verkündete das Schild vor der Tür, dass heute geschlossen ist – weil Oma ihren Arsch in die Sonne hält, das müsse schließlich auch mal sein.

„Muss es auch“, verteidigt sich Oma. Oma heißt mit bürgerlichem Namen Sigrun Gonschior und ist die gute Seele des Restaurants in der Proraer Chaussee 2. Man dürfe sie ruhig Oma nennen, sie sei ja schließlich eine, sagt die 65-Jährige, Enkel Paul lebe allerdings im Westerwald.

Tisch im Abteil mit "Ausblick" Quelle: Anne Ziebarth

Bei Oma gibt es keine Experimente und keinen Schnickschnack

Die Philosophie in ihrem Restaurant ist einfach: Hier bei Oma gibt es keine Experimente, hier gibt es Omas Küche, es geht ums Wohlfühlen. Mittagstisch zum Handwerkertarif von 5 Euro, viel Fleisch, Opa’s Matjes, Götterspeise oder Soljanka. Wenn ein Tisch geschlossen eine Strophe oder den Refrain vom Lied „Oma so lieb“ singt, gibt es einen aufs Haus – Textblätter erhält man bei der Bedienung.

Begonnen hat die gebürtige Bergenerin mit ihrem Restaurant 2007. „Eigentlich bin ich Steuerberaterin, mein Ex-Partner Gastronom. Wir hatten viele Ideen, wie man ein Restaurant umsetzen kann und haben das auch anderen Kollegen vorgeschlagen“, sagt sie. „Letztendlich haben wir es dann selbst gemacht.“ Im hauseigenen Mitteilungsblatt „Oma seine Zeitung“ erfährt man, dass das Gebäude irgendwann in den 1950ern entstanden sei und früher Verwaltungssitz der berühmten Baufirma Müther war.

Nachempfundene Zugabteile mit „Ausblick“

„Wir haben mit der damaligen Kantine klein angefangen und dann Stück für Stück erweitert“, erzählt Sigrun. „2012 haben wir nach der Aufstockung des Hauses auch unser kleines Quartier mit sechs Zimmern und Suiten eröffnet.“ Die Einrichtung suchte sich Gonschior Stück für Stück zusammen. „Vom Selliner Trödelmarkt habe ich viel“, beschreibt sie. In einem Bereich des Restaurants sind es nachempfundene Zugabteile, in denen der Gast Platz nimmt. Schaut man dort aus dem „Fenster“, sieht man auf Monitoren eine Landschaft, die vorbeizieht.

Bei Oma in Binz – hier gibts keine Muffins, sondern Kalter Hund. Quelle: Anne Ziebarth

Die Räume sind bis ins letzte Detail ausdekoriert, freie Stellflächen oder kahle Wände sucht man vergeblich. Raumgreifende Bewegungen sollten Gäste also nicht machen, sonst kann es schnell passieren, dass man mit dem Ellenbogen Lampen, Teddys oder kleine Porzellanvasen abräumt. „Ich kann mit diesen modernen, kargen Einrichtungen nichts anfangen“, so Sigrun Gonschior. „Zudem müsste man ja ständig hinterherhecheln, wenn ein neuer Trend kommt. Hier bleibt einfach alles so, wie es ist.“ Dazu gehört aber auch, dass das Restaurant kein Spielplatz sei. „Ab 17 Uhr bitte Kinder ab 14“, heißt es in Omas Zeitung, eine Regel, die vor einigen Jahren für viel Aufregung gesorgt hat.

Maria und Ilka (v.li.) arbeiten im Testzelt von Oma. In der Wartezeit gibt es für die Gäste Kaffee. Quelle: Anne Ziebarth

Um Mitarbeiter muss man sich kümmern

Seit 2020 ist Klaus Pede als Hauptgesellschafter im Boot. Der ehemalige Bauleiter sollte sich eigentlich „nur mal die Zahlen ansehen“, wie er sagt. „Da gab es dann doch einiges zu tun.“ So viele Unterschiede gebe es zunächst gar nicht zwischen Baustellen und einem Restaurant. „Zahlen sind Zahlen. Aber hier habe ich es auch mit Menschen zu tun“, sagt er. „Und um die Mitarbeiter muss man sich kümmern.“ So setzt er beispielsweise auf zwei freie Tage in der Nebensaison und einen in der Saison – andere Betriebe ackern den Sommer durch.

Und wie sieht es mit dem Geld aus? „Es ist schwer, mit Gastronomie die Gehälter zu erwirtschaften, die es eigentlich braucht“, sagt er. „In der ganzen Branche ist Altersarmut ein Thema. Aber: Welcher Gast ist denn bereit, richtig viel Geld für das Essen zu bezahlen.“ Umso härter träfe die Branche die wiederholten Einschränkungen in der Corona-Pandemie, sagt er. „Das werden nicht alle schaffen.“ Aber selbst eine Pandemie kann Oma nicht erschüttern, scheint es. „Preise stabil, Mitarbeiter stabil, Küche stabil“, heißt es auf der Internetseite. „Alles bleibt, wie es ist, es kann nur besser werden!“.

Von Anne Ziebarth