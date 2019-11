Binz: Mobiles Grün für den Kurplatz

Binz

Neue Pflanzen und Blumenbeete: Das Ostseebad Binz will im Kurpark, am Schmachter See, im Park der Sinne und auf dem Kurplatz grüner werden. Mit einigen Neuanpflanzungen ist bereits begonnen worden.

Im Park der Sinne habe man sich dabei wenig auf die ursprüngliche Art der Bepflanzung besonnen, die einem botanischen Garten glich, informierte Kurdirektor Kai Gardeja auf der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses Kurverwaltung. Dafür sind dort jetzt viele blühende Pflanzen in die Erde eingebracht worden. „Es wurde mehr Aufenthaltsqualität geschaffen“, so Gardeja.

Flexibles Pflanzkonzept

Mehr Grün soll auch der Kurplatz künftig bekommen. Dabei handelt es sich um ein flexibles Pflanzkonzept, in das auch mobile Sitzgelegenheiten und Hochbeete eingebunden sind. Je nach Veranstaltung könne der Kurplatz unterschiedlich gestaltet werden. Die Bepflanzung soll flexibel, ortspassend und mit blühendem Wechselflor sein.

Der entsprechenden Beschlussvorlage zur „temporären Begrünung des Kurplatzes“ haben die Ausschussmitglieder zugestimmt. Diese sei als erste Entwurfsplanung zu verstehen und für Vorschläge offen, betonte Kurchef Kai Gardeja. Er nannte die Idee, Grünflächen so zu gestalten, dass die Veranstaltungsfläche auch mal zum Kurhaus und nicht immer nur zur Seeseite ausgerichtet werden könnte. „Die Terrasse des Kurhauses als Bühne wie vor vielen Jahrzehnten“, so Gardeja.

Geschätzte Kosten: 100 000 Euro

Überrascht über die Kosten der Begrünungsaktion zeigte sich Ausschussmitglied Mario Kurowski: „100 000 Euro für Blumen?“, fragte er verwundert. Die 28 Pflanzkübel mit Bewässerungssystemen seien alle Spezialanfertigungen, erklärte Gardeja.

Nach den Sturmschäden vom Januar 2017 wurde der Binzer Kurplatz im letzten Jahr grundlegend saniert. So sind die von der Flut beschädigte Kurmauer und die Treppenanlagen erneuert worden. Für die Beseitigung der Flutschäden an Strand und Dünen in Verbindung mit einer Modernisierung des Kurplatzes hatte das Ostseebad rund eine Million Fördermittel aus der Landeshauptstadt erhalten.

Wege im Kurpark werden erneuert

In diesen Tagen ist bereits die Erneuerung der Wege im Kurpark auf den Plan gerückt. Wurde letztes Jahr der erste Bauabschnitt mit dem Bauhof der Kurverwaltung realisiert, werde jetzt eine Firma aktiv, informierte Kai Gardeja. Im Zuge der Maßnahmen werden auch die Flächen zum Schachspielen saniert.

Im Binzer Kurpark werden die Bäume beschnitten und die Wege erneuert. Quelle: Kurverwaltung Binz

Im nächsten Jahr soll zudem die Kneippanlage um ein barrierefreies Anwendungsbecken erweitert werden. Momentan sind umfangreiche Baumpflegearbeiten im Bereich der Heinrich-Heine-Straße/Elisenstraße und auf dem Parkgelände zwischen Schwedenstraße und Putbuser Straße im Gange.

Weiterhin soll das WC-Gebäude auf dem Weg zum Schmachter See unter der Prämisse Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit saniert werden. „Wir wollen auch die Kapazitäten erweitern – aber im Bestand“, so Gardeja. Im März soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

In diesen Zusammenhang informierte der Kurdirektor weiterhin darüber, dass derzeit auch im Haus des Gastes Arbeiten stattfinden. Dort wurde eine neue Heizung eingebaut. Zudem sollen das Dach des historischen Anbaus sowie Fenster ab Mitte November bis zum Ende des Jahres erneuert werden.

Kritik am Zustand der Schmachterseestraße

Zum Thema Ortsschick gab es seitens einiger Einwohner während der Sitzung aber auch Kritik. Als „einzige Katastrophe“ bezeichnete Anwohner Friedrich Horn den Zustand der Schmachterseestraße. Hannelore Witte monierte, dass am Schmachter See und im Kurpark die Blumen zunehmend verschwinden würden und wusste, wie das verhindert werden kann: „Wenn die Quecke rausgerissen wird, dann wachsen auch die Pflanzen“, so die Binzerin.

Kai Gardeja betonte indes, dass gerade in diesen Bereichen viel gepflanzt worden sei, so Lavendel und Rhododendron.

Von Gerit Herold