Binz

Unmittelbar auf Höhe des Aufgangs 42 am Strand von Binz soll ein Mann nach Zeugenaussagen am Sonnabendmittag gegen 12.40 Uhr exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben. In unmittelbarer Nähe zu einer Familie soll der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen an seinem Glied manipuliert haben. Als er von einem Strandbesucher angesprochen wurde, flüchtete er vom Strand. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gaben die Zeugen eine Beschreibung zu dem Tatverdächtigen ab. Danach ist der Gesuchte etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, von normale Statur, mit gepflegtem Äußeren, hat kurze dunkle Haare mit grau melierten Schläfen und ist braun gebrannt. Der etwa 45 bis 50 Jahre alte Verdächtige ist mit kurzer schwarzer Hose und hellblauem T-Shirt bekleidet und soll zudem einen Rucksack bei sich gehabt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer zu dem Sachverhalt oder zu dem Tatverdächtigen Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Sassnitz unter 038392 / 307 224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.

Von Uwe Driest